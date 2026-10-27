Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: „După multe investigații și multe controale…”

Cosmin Seleși a trecut printr-o perioadă complicată, după ce problemele de sănătate cu care se confrunta de aproximativ un an l-au adus pe masa de operație.

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  de  ELLE.ro
Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: "După multe investigații și multe controale..."

Cosmin Seleși a trecut prin momente dificile din cauza unor probleme de sănătate care au necesitat o intervenție chirurgicală. Prezentatorul TV a povestit pe rețelele sociale despre experiența din spital și le-a transmis urmăritorilor că se simte bine și urmează să se întoarcă acasă.

Cosmin Seleși a trecut printr-o operație

După o săptămână complicată, Cosmin Seleși a decis să vorbească public despre problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimul an. Prezentatorul a dezvăluit că totul a început cu două episoade de natură gastroenterologică, dintre care doar unul a fost făcut public la momentul respectiv.

În urma mai multor consultații și investigații, medicii au stabilit că este necesară o intervenție chirurgicală. Deși a recunoscut că operația nu a fost una ușoară, Cosmin Seleși a preferat să nu ofere detalii despre procedura la care a fost supus.

„În ultima săptămână am trecut printr-un carusel de emoții. Am suferit o intervenție chirurgicală care ar trebui să pună capăt problemelor mele medicale. Sunt bine, azi îmi dau drumul acasă. Nu o să vă spun despre ce intervenție este vorba, dar vreau să vă povestesc cum am ajuns aici: În urmă cu aproximativ un an, au apărut niște probleme de sănătate pe partea gastroenterologică. Am avut două episoade cam aiurea. De unul știți, pentru că l-am făcut public, dar pe al doilea am preferat să-l păstrez în viața personală. După multe investigații și multe controale, am ajuns la concluzia că trebuie să trec prin această intervenție, nu una ușoară, de altfel”, a scris Cosmin Seleși pe Instagram.

Cum se simte Cosmin Seleși după operație

Prezentatorul a mărturisit că se recuperează bine și că durerile pe care le resimte sunt reduse, fiind normale după intervenția chirurgicală. Cosmin Seleși s-a declarat ușurat că a depășit această etapă și a transmis un mesaj optimist celor care îi urmăresc activitatea. Acesta a vorbit și despre importanța credinței, care l-a ajutat să treacă peste perioada dificilă.

„Acum plec acasă mai liniștit, cu foarte puține dureri, normale de altfel, dar fericit! Sunt foarte bine. Iar în final, nu uitați: Dumnezeu e cu voi oricând, și la bine, și la rău”, a mai scris el.

Deși nu a dezvăluit diagnosticul sau natura intervenției, prezentatorul speră că operația va rezolva problemele medicale care i-au afectat sănătatea în ultimul an.

La începutul anului, Cosmin Seleși a trecut prin momente dificile după ce a fost transportat de urgență la spital din cauza unor probleme de sănătate apărute brusc. Situația i-a îngrijorat pe fanii săi, iar filmările pentru emisiunea Batem palma, difuzată de Pro TV, au fost suspendate temporar.

Actorul și prezentatorul TV a ajuns la spital după ce a resimțit dureri puternice și a decis să ceară imediat ajutor medical pentru a evita eventuale complicații. Ulterior, el a explicat că problema de sănătate a apărut pe neașteptate, iar intervenția rapidă a medicilor a fost esențială pentru ca situația să fie ținută sub control.

„Dragilor, vreau să vă liniștesc puțin. Să știți că mă simt din ce în ce mai bine. Tratamentul funcționează și lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre, gândurile bune și grija voastră. Le văd și le simt pe toate, chiar dacă nu reușesc să răspund la telefon sau la fiecare mesaj în parte. Sunt pe mâni bune și am încredere că totul va decurge așa cum trebuie. Momentan iau lucrurile pas cu pas. Vă mulțumesc pentru susținere! Contează enorm pentru mine”, a transmis Cosmin Seleși pe Instagram.

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foto: Arhiva ELLE

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