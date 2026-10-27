Ce decizie au luat Prințul Harry și Meghan Markle, împreună cu cei doi copii ai lor, în mijlocul scandalului în care este implicat Thomas Markle, tatăl Ducesei

Meghan Markle trece printr-o perioadă dificilă, după ce tatăl său, Thomas Markle Sr., a ajuns în centrul unei anchete privind presupusa deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ce decizie au luat Prințul Harry și Meghan Markle, împreună cu cei doi copii ai lor, în mijlocul scandalului în care este implicat Thomas Markle, tatăl Ducesei

Prințul Harry și Meghan Markle ar fi părăsit Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, în timp ce tatăl Ducesei, Thomas Markle Sr., este în continuare anchetat în urma unor acuzații privind deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

„Este foarte, foarte afectată”, a declarat luni pentru revista Hello! un prieten apropiat al fostei actrițe din serialul Suits, explicând că Meghan și Harry au plecat în străinătate împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani. Destinația exactă a familiei nu este cunoscută.

„Se uită mereu la Lili și izbucnește în lacrimi, gândindu-se la toți acei copii, la presupusele victime”, a declarat sursa pentru publicație. „Are și ea copii mici. Este pur și simplu devastator.”

Potrivit persoanei apropiate Ducesei, Meghan „hotărâse cu ceva timp în urmă”, înainte ca informațiile să ajungă în presă, „să se îndepărteze de mass-media și să nu mai urmărească nimic, pentru a-și proteja sănătatea mintală”.

Cu toate acestea, Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a primit numeroase mesaje de la prietenii săi, care i-au transmis „cât de rău le pare”.

„Dar pentru ea a fost un adevărat carusel emoțional”, a susținut sursa. „Este distrusă.”

Cei doi au plecat din oraș după apariția informațiilor potrivit cărora Thomas Markle Sr. este anchetat în legătură cu „sute, dacă nu chiar mii” de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Materialele ar fi fost descoperite recent în locuința sa din Filipine de către fiul său, Thomas Markle Jr.

Potrivit unui articol publicat de The Sun, Thomas Jr. a susținut că a găsit imaginile în mai multe cutii și că le-a predat autorităților locale.

Vineri, Meghan Markle a reacționat la acuzațiile care îl vizează pe tatăl său, într-o declarație transmisă publicației Page Six. Ducesa a afirmat că este „profund tulburată” de aceste informații și a dezvăluit că aflase despre presupusele fapte ale tatălui său încă din 2018, anul în care s-a căsătorit cu Prințul Harry.

La momentul respectiv, Meghan fusese informată că acuzațiile „făceau obiectul unei anchete”, lucru care a determinat-o să rupă legătura cu Thomas Markle Sr., care, de altfel, nu a participat la nunta regală.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat lucrurile de-a lungul anilor, distanța pe care am păstrat-o față de tatăl meu și decizia mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să îi protejez”, a transmis Meghan Markle.

„Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii”, a continuat ducesa, adăugând că „amploarea a ceea ce a ieșit acum la iveală este mai revoltătoare decât și-ar putea imagina cineva”.

Meghan i-a trimis ultima scrisoare tatălui său în decembrie 2025, când acesta se recupera după amputarea unui picior. Potrivit informațiilor apărute în presă, Ducesa i-ar fi transmis atunci că nu își va cunoaște niciodată nepoții și că nu va mai avea vești de la ea.

În plus, Roslyn Loveless, prima soție a lui Thomas Markle Sr., decedată în 2024, ar fi descris presupusele abuzuri comise de acesta într-o scrisoare care a ajuns la Poliția Metropolitană din Londra în 2019 și care ulterior i-a fost transmisă și lui Meghan Markle, potrivit unor surse citate de Page Six.

Thomas Markle Sr. a negat însă acuzațiile care i se aduc, calificându-le drept „minciuni bolnave”, într-un interviu acordat vineri publicației Daily Mail. Fiica sa, Samantha Markle, i-a luat, de asemenea, apărarea, susținând că Thomas Markle Jr. ar fi inventat acuzațiile din „răzbunare”, după ce tatăl lor ar fi încetat să îl mai sprijine financiar.

Citește și:
Paula Seling, mesaj neașteptat după ce a vorbit public despre noua ei relație, cu Alexandru Gorgos. Ce a mărturisit artista: „Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund. Nu…'

FOTO: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, după nașterea celui de-al cincilea copil: "Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc..."
People
Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, după nașterea celui de-al cincilea copil: "Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc..."
Kim Kardashian a atras toate privirile la Roma într-o rochie de mireasă neobișnuită. Cum arată ținuta purtată de vedetă
People
Kim Kardashian a atras toate privirile la Roma într-o rochie de mireasă neobișnuită. Cum arată ținuta purtată de vedetă
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu și Vlad Gherman în apartamentul pe care l-au cumpărat: "Am dărâmat tot ce se putea"
People
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu și Vlad Gherman în apartamentul pe care l-au cumpărat: "Am dărâmat tot ce se putea"
Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: "După multe investigații și multe controale..."
People
Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: "După multe investigații și multe controale..."
Cristi Chivu a împlinit 46 de ani. Ce declarație emoționantă i-a făcut mama lui, Mariana Chivu
People
Cristi Chivu a împlinit 46 de ani. Ce declarație emoționantă i-a făcut mama lui, Mariana Chivu
Bogdan Vlădău, despre relația cu fiica lui, Katia, după divorțul de Gina Chirilă: "Ca părinte, ai impresia că tu îl înveți pe copil, dar..."
People
Bogdan Vlădău, despre relația cu fiica lui, Katia, după divorțul de Gina Chirilă: "Ca părinte, ai impresia că tu îl înveți pe copil, dar..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul
Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul
Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă
Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă
Rux și Opulență, criticată dur pentru pictorialul de Halloween în care apare cu bunica în pat. Cum a răspuns
Rux și Opulență, criticată dur pentru pictorialul de Halloween în care apare cu bunica în pat. Cum a răspuns
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andreea Ibacka, despre responsabilitățile de mamă a doi copii, după divorț. Cum se descurcă actrița: "Programul lor este cel mai important..."
Andreea Ibacka, despre responsabilitățile de mamă a doi copii, după divorț. Cum se descurcă actrița: "Programul lor este cel mai important..."
People

Andreea Ibacka a vorbit într-un interviu acordat recent despre modul în care viața și prioritățile sale s-au schimbat după anunțarea divorțului de Cabral.

+ Mai multe
Smiley și Gina Pistol sărbătoresc 9 ani de relație. Imaginile emoționante publicate de prezentatoarea TV: "Ai clipit și au trecut..."
Smiley și Gina Pistol sărbătoresc 9 ani de relație. Imaginile emoționante publicate de prezentatoarea TV: "Ai clipit și au trecut..."
People

Smiley și Gina Pistol au împlinit nouă ani de relație, iar prezentatoarea TV a marcat aniversarea printr-o postare emoționantă pe Instagram.

+ Mai multe
De la ce pornesc tensiunile din relația lui Pepe cu soția lui, Yasmine. Confesiunile făcute de artist: "Oboseala își spune cuvântul și ea..."
De la ce pornesc tensiunile din relația lui Pepe cu soția lui, Yasmine. Confesiunile făcute de artist: "Oboseala își spune cuvântul și ea..."
People

Cântărețul, care urmează să prezinte emisiunea "Hai că poți!", la Kanal D, a vorbit într-un interviu acordat recent despre momentele tensionate care apar în relația cu soția lui, la fel ca în oricare altă relație de cuplu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC