Ce decizie au luat Prințul Harry și Meghan Markle, împreună cu cei doi copii ai lor, în mijlocul scandalului în care este implicat Thomas Markle, tatăl Ducesei

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Prințul Harry și Meghan Markle ar fi părăsit Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, în timp ce tatăl Ducesei, Thomas Markle Sr., este în continuare anchetat în urma unor acuzații privind deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

„Este foarte, foarte afectată”, a declarat luni pentru revista Hello! un prieten apropiat al fostei actrițe din serialul Suits, explicând că Meghan și Harry au plecat în străinătate împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani. Destinația exactă a familiei nu este cunoscută.

„Se uită mereu la Lili și izbucnește în lacrimi, gândindu-se la toți acei copii, la presupusele victime”, a declarat sursa pentru publicație. „Are și ea copii mici. Este pur și simplu devastator.”

Potrivit persoanei apropiate Ducesei, Meghan „hotărâse cu ceva timp în urmă”, înainte ca informațiile să ajungă în presă, „să se îndepărteze de mass-media și să nu mai urmărească nimic, pentru a-și proteja sănătatea mintală”.

Cu toate acestea, Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a primit numeroase mesaje de la prietenii săi, care i-au transmis „cât de rău le pare”.

„Dar pentru ea a fost un adevărat carusel emoțional”, a susținut sursa. „Este distrusă.”

Cei doi au plecat din oraș după apariția informațiilor potrivit cărora Thomas Markle Sr. este anchetat în legătură cu „sute, dacă nu chiar mii” de imagini care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Materialele ar fi fost descoperite recent în locuința sa din Filipine de către fiul său, Thomas Markle Jr.

Potrivit unui articol publicat de The Sun, Thomas Jr. a susținut că a găsit imaginile în mai multe cutii și că le-a predat autorităților locale.

Vineri, Meghan Markle a reacționat la acuzațiile care îl vizează pe tatăl său, într-o declarație transmisă publicației Page Six. Ducesa a afirmat că este „profund tulburată” de aceste informații și a dezvăluit că aflase despre presupusele fapte ale tatălui său încă din 2018, anul în care s-a căsătorit cu Prințul Harry.

La momentul respectiv, Meghan fusese informată că acuzațiile „făceau obiectul unei anchete”, lucru care a determinat-o să rupă legătura cu Thomas Markle Sr., care, de altfel, nu a participat la nunta regală.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat lucrurile de-a lungul anilor, distanța pe care am păstrat-o față de tatăl meu și decizia mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să îi protejez”, a transmis Meghan Markle. „Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii”, a continuat ducesa, adăugând că „amploarea a ceea ce a ieșit acum la iveală este mai revoltătoare decât și-ar putea imagina cineva”.

Meghan i-a trimis ultima scrisoare tatălui său în decembrie 2025, când acesta se recupera după amputarea unui picior. Potrivit informațiilor apărute în presă, Ducesa i-ar fi transmis atunci că nu își va cunoaște niciodată nepoții și că nu va mai avea vești de la ea.

În plus, Roslyn Loveless, prima soție a lui Thomas Markle Sr., decedată în 2024, ar fi descris presupusele abuzuri comise de acesta într-o scrisoare care a ajuns la Poliția Metropolitană din Londra în 2019 și care ulterior i-a fost transmisă și lui Meghan Markle, potrivit unor surse citate de Page Six.

Thomas Markle Sr. a negat însă acuzațiile care i se aduc, calificându-le drept „minciuni bolnave”, într-un interviu acordat vineri publicației Daily Mail. Fiica sa, Samantha Markle, i-a luat, de asemenea, apărarea, susținând că Thomas Markle Jr. ar fi inventat acuzațiile din „răzbunare”, după ce tatăl lor ar fi încetat să îl mai sprijine financiar.

FOTO: Profimedia

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