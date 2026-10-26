Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de prezentator: „Nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii…”

Mara și Cezara, gemenele lui Mihai Morar, au împlinit recent 18 ani. Cu această ocazie, prezentatorul le-a transmis un mesaj public emoționant, care a stârnit valuri de aprecieri în mediul online.

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  de  Andreea Ilie
Mihai Morar și familia
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Mihai Morar și partenera lui de viață, Gabriela, s-au căsătorit în 2006. Au împreună trei fete: pe gemenele Mara și Cezara și pe Roua, care este mezina familiei. 

Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 18 ani. Ce mesaj a transmis prezentatorul

Mihai Morar și soția lui, Gabriela, au sărbătorit recent 20 de ani de căsnicie. Realizatorul de radio a dezvăluit cu ocazia asta fotografii de colecție din ziua în care s-au căsătorit. 

Cei doi au o relație de invidiat și o famile foarte frumoasă. Mara și Cezara, gemenele cuplului, au împlinit recent 18 ani. Cu această ocazie, Mihai Morar le-a transmis un mesaj public emoționant, care a stârnit valuri de aprecieri în mediul online.

Prezentatorul a dezvăluit și mai multe imagini, atât de la petrecerea aniversară a gemenelor, cât și fotografii de arhivă cu acestea.

„Pentru că ne rugăm să ajungă departe, dar am vrea ca departe să fie tot aproape de noi.
Pentru că le spunem „Poți să pleci!”, dar în gând ne șoptim „Mai stai!”.
Pentru că ne dorim să nu le fie frică de lume, dar nouă ne e frică de casa fără ei.
Pentru că ei sunt pregătiți să fie adulți. Dar noi nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii.
Pentru că știm exact câți ani împlinesc, dar nu ne putem da seama cât de repede au trecut.
Pentru că i-am învățat să facă atât de multe lucruri singuri, dar noi nu ne-am antrenat pentru ziua în care nu ne vor mai cere ajutorul.
Mara și Cezara, să vă fie zborul mai mare decât dorul nostru”, este doar o parte din mesajul transmis de Mihai Morar pe rețelele de socializare.

Mihai Morar, dezvăluiri despre problemele din relația cu soția lui

Mihai Morar reușește să găsească echilibrul perfect între viața de familie și cariera sa în plină desfășurare. Pe lângă numeroasele proiecte profesionale pe care le gestionează cu succes, el este, înainte de toate, un tată dedicat celor trei fiice ale sale: gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Mihai Morar a vorbit despre problemele din căsnicia cu Gabriela, dar și despre modul în care a început relația lor.

„Cele mai grele cumpene și adevăratele cumpene sunt cele când cineva drag, apropiat, are probleme de sănătate și în rest cred că au fost cumpene legate și de programul meu, știi, deși cred că e foarte greu să fi găsit un alt om decât Gabriela în lumea asta care să-mi înțeleagă programul și pasiunea, ceea ce mă înflăcărează pe mine. Ea a înțeles mai bine decât oricine care mi-e misiunea mea, a știut nu să stea deoparte, ci să aibă grijă ca eu să-mi fac bine treaba și ea să facă treaba noastră, adică visul nostru comun. Cred că am mai zis asta, că eu am fost în relația asta cu misiunea și Gabriela a fost cu viziunea legată de ce înseamnă familia, viața de familie”, a declarat Mihai Morar în interviul acordat VIVA!

În ceea ce privește felul în care a început relația celor doi, Mihai Morar a precizat că el a fost cel care a făcut primul pas.

„N-a făcut ea primul pas, eu am făcut primul pas, doar că, atunci când am făcut eu pasul, ea nu mi-a răspuns, adică s-a-ntâmplat când și-a dorit ea. Cum cred că, de altfel, se întâmplă în orice relație de tip bărbat-femeie. Cred că se întâmplă atunci când își doresc ele, dacă-și doresc ele și cam ce-și doresc ele. Și asta nu e rău, eu cred că femeia are ultimul cuvânt și ar trebui să-i lăsăm ultimul cuvânt, pentru că omul care duce practic relația mai departe, te duce pe tine mai departe, trebuie să aibă ultimul cuvânt dacă are și primul cuvânt”, a mai declarat el pentru sursa citată.

Mihai Morar a povestit și despre momentul în care a cerut-o în căsătorie pe cea care acum îi este parteneră de 20 de ani.

„Eram colegi la radio, ne știam deja, deci cumva ne știam, dar nu ne cunoșteam. Am știut, cred, de la prima întâlnire că vreau să fiu cu ea, doar că am așteptat ziua ei ca s-o cer în căsătorie. Deci, de la prima întâlnire, care a fost la începutul lui septembrie, la un concert, țin minte… De fapt, aia cred că e prima fotografie cu noi împreună. La un concert pe care-l făcuse radioul la care lucram atunci, în Parcul Tineretului, de atunci am rămas împreună. Deci cred că de atunci am știut, doar că am așteptat până în noiembrie, când e ziua ei, ca să o cer în căsătorie. Nu puteam să o cer de ziua mea, să fiu egoist, ziua mea e în octombrie… (râde)”, a completat el.

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Foto: Instagram

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