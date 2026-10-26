Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cadoul inedit primit de la cei trei copii ai săi: „Eu mi-am dorit doar atât…”

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Dana Nălbaru și-a aniversat împlinirea vârstei de 50 de ani într-un mod simplu, dar plin de semnificație. Fosta solistă a trupei Hi-Q, care locuiește de câțiva ani la țară împreună cu soțul său, Dragoș Bucur, și copiii lor, a dezvăluit ce cadou a primit cu această ocazie și de ce gestul celor mici a emoționat-o atât de mult.

Dana Nălbaru, surpriză din partea copiilor

În locul unei petreceri extravagante sau al unor daruri costisitoare, artista a preferat să își petreacă aniversarea în liniștea casei din satul Moșteni-Greci, județul Argeș. Sofia, Roxana India și Kadri au decis să îi ofere un cadou simbolic, care să rămână alături de familie mulți ani de acum înainte.

Cei trei copii au plantat fiecare câte un copac în apropierea locuinței. Dana Nălbaru a publicat pe Instagram imagini din timpul activității, în care aceștia pot fi văzuți săpând și pregătind pământul pentru plantare. Gestul a avut o însemnătate aparte pentru artistă, care a mărturisit că nu își dorește lucruri materiale și că se consideră deja împlinită.

„De ziua mea, copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă. Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți”, a mărturisit Dana Nălbaru.

Dana Nălbaru, mesaj despre viață la împlinirea a 50 de ani

Aniversarea a reprezentat pentru fosta cântăreață și un prilej de reflecție. În aceeași postare, Dana Nălbaru a vorbit despre experiențele acumulate de-a lungul anilor, despre acceptare și despre dorința de a se bucura de prezent, fără să își facă planuri rigide pentru viitor.

„Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele. Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, a precizat Dana Nălbaru.

De când s-au mutat din București, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au ales un stil de viață mai apropiat de natură, în care activitățile gospodărești și timpul petrecut în familie ocupă un loc important.

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la sat

Înainte să lase definitiv Capitala în urmă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru și-au implicat copiii în decizie și au făcut tranziția treptat, pentru a se asigura că noul stil de viață li se potrivește tuturor.

„Crezi că e mai curajos să te muți la două ore de București, într-un sat, decât să pleci din țară? Eu spun că e exagerată percepția asta, ține doar de ce îți dorești de la viață, iar noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a spus el pentru revista VIVA!

Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a oferit câteva sfaturi familiilor care intenționează să lase în urmă viața la oraș și să înceapă una nouă în mediul rural.

„Sunt conștient că schimbarea urbanului cu un rural atât de rural ca în cazul nostru poate să nu fie pentru orice familie, deoarece este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci”, a spus Dragoș Bucur pentru tvmania.ro.

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Foto: Instagram

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