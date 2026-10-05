Dana Nălbaru și-a făcut o schimbare de look. Cum arată acum vedeta: „L-am tuns singură”

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Dana Nălbaru a surprins cu o schimbare de look. Fosta solistă a trupei Hi-Q a avut curajul să se tundă singură și nu a ratat ocazia de a împărtăși rezultatul și cu urmăritorii de pe social media.

Cum arată Dana Nălbaru după schimbarea de look

Direct din vacanța din Italia, Dana Nălbaru le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că a decis să se tundă singură. Fosta solistă a recunoscut că s-a lăsat inspirată de atmosfera locului în care se află. Urmăritorii i-au apreciat noul ei look fresh.

„Luna aceasta împlinesc 50 de ani. Am plecat acum câteva zile într-o vacanță de-o lună și, inspirată de „aerul italian” mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură. Sunt în Grado acum și-mi place cum îmi stă părul.”

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la sat

Înainte să lase definitiv Capitala în urmă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru și-au implicat copiii în decizie și au făcut tranziția treptat, pentru a se asigura că noul stil de viață li se potrivește tuturor.

„Crezi că e mai curajos să te muți la două ore de București, într-un sat, decât să pleci din țară? Eu spun că e exagerată percepția asta, ține doar de ce îți dorești de la viață, iar noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm”, a spus el pentru revista VIVA!

Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a oferit câteva sfaturi familiilor care intenționează să lase în urmă viața la oraș și să înceapă una nouă în mediul rural.

„Sunt conștient că schimbarea urbanului cu un rural atât de rural ca în cazul nostru poate să nu fie pentru orice familie, deoarece este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci”, a spus Dragoș Bucur pentru tvmania.ro.

Prezentatorul TV a vorbit și despre cum își imaginează viitorul alături de soția lui, Dana Nălbaru, după ce copiii lor vor pleca de acasă și își vor construi propria lor viață.

„Probabil că vom îmbătrâni împreună pe o plajă în Grecia sau plimbându-ne cu rulota prin lume și bucurându-ne de vizitele la copii și nepoți.”

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Foto: Instagram

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