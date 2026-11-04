Sore, surpriză din partea fiicei sale. Ce i-a pregătit Erin de ziua ei de naștere

Sore a avut parte de ziua ei de naștere de o surpriză pregătită în cel mai mic detaliu de fiica ei, Sore.

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  de  ELLE.ro
Sore și fiica ei, Erin
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Pe 3 noiembrie, Sore a împlinit 37 de ani. Artista a fost impresionată de ziua ei de naștere de o surpriză pregătită chiar de fiica ei, Erin. 

Sore, surprinsă de fiica ei, Erin

În ziua în care Sore și-a sărbătorit ziua de naștere, fiica ei, Erin, i-a planificat o surpriză. Aceasta s-a ocupat să îi pregătească un tort delicios, dar i-a transmis și un mesaj plin de dragoste. 

„La mulți ani!
Tu ești foarte frumoasă,
Și ești mereu caraghioasă.
Mie-mi place cum gătești
Şi mai mult îmi place când ZÂMBEȘTI.
Ador când mă îmbrățișezi,
Zilele îmi COLOREZI.”

Cum i-a dezvăluit Sore fiicei sale vestea că se desparte de tatăl ei

În vara anului 2022, Sore a surprins cu anunțul că se desparte de partenerul ei de viață, Mircea Julean, după ce au fost împreună opt ani. Cei doi sunt părinții unei fiice, pe nume Erin, și se ocupă împreună de creșterea și educația ei. 

Sore a pus pe primul plan fericirea fiicei sale și își dorește ca Erin să conștientizeze acest lucru pe măsură ce crește. 

„Au fost momente în care m-am întrebat ce aș vrea ca fata mea să gândească despre mine când va fi ea mare și se va apuca să mă descrie sau se va gândi în mintea ei. Și mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice. Adică eu vreau ca ea să se gândească că mama a făcut tot ce i-a stat în putință să fie fericită ca să fiu și eu fericită”, a spus Sore la podcastul Badassmom.

Sore, declarații sincere despre familie

Sore a vorbit acum ceva timp despre fiica sa, pe care o descrie ca fiind un copil luminos, empatic și lipsit de răutăți. Artista și Mircea Julean, tatăl fetiței ei, și-au propus de la bun început să o crească într-un mediu sănătos, unde bunătatea și valorile autentice să primeze. Rezultatele nu au întârziat să apară, iar Erin evoluează exact așa cum și-au dorit părinții.

„Este în primul rând un copil fericit, și un copil bun! Nu are răutăți, cum, mă rog, se întâmplă de la vârstele mici, răutăți gratuite, mici invidii, chiar e un copil, așa a venit ea pe pământ, și așa am reușit și noi să o ținem, părinții ei, un copil senin, solar. Amândoi ne-am dorit să creștem un copil bun, să ajungă să fie un adult bun, să aibă valori. Am încercat să îi insuflăm, încă de mică, să aibă principii/valori, de viață, de conduită socială, personală, și să nu îi fie niciodată teamă să își exprime părerile, iar până acum ne-a ieșit”, a declarat Sore într-un interviu pentru Spynews.

Sore a păstrat o relație foarte bună cu tatăl fiicei sale și consideră că echilibrul emoțional al copilului depinde de modul în care adulții aleg să păstreze respectul reciproc după ce se despart.

„Le-aș dori tuturor celor care nu reușesc să își păstreze o familie tradițională, din diferite motive, să încerce să păstreze o relație bună între părinți, pentru că de acest lucru are copilul nevoie cel mai mult. Contează foarte mult și ce valori au cei doi oameni care se despart, dacă sunt oameni mișto, oameni buni și cu valori puternice, atunci nu au de ce să nu găsească o cale comună de a se înțelege bine”, a adăugat Sore.

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Foto: Instagram

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