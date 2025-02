Reacția fetiței lui Sore, după ce a aflat că părinții ei se despart. Ce a dezvăluit artista: „Mi-am dorit să fiu exemplul trăirii autentice”

După o relație de opt ani, Sore și Mircea Julean au decis să se despartă, având împreună o fiică, Erin, care seamănă izbitor cu mama sa. Recent, artista a împărtășit lecțiile învățate în urma separării și a descris modul în care fiica sa a gestionat schimbările din viața lor.

Într-un podcast, Sore a reflectat asupra modului în care dorește să fie percepută de Erin pe măsură ce aceasta crește, subliniind importanța autenticității și a fericirii personale.

Artista a evidențiat, de asemenea, diferențele dintre generații în ceea ce privește conceptul de sacrificiu în numele iubirii, exprimându-și dezacordul față de ideea de sacrificiu total.

Observând impactul propriei fericiri asupra stării de bine a fiicei sale, Sore a remarcat capacitatea remarcabilă a copiilor de a se adapta la schimbări atunci când sunt înconjurați de iubire sub diverse forme.

„Noi am fost crescuți de o generație de femei sau de generații de femei care au înțeles că sacrificiul este dovada supremă de iubire și da, este adevărat, pe de o parte, că și noi sacrificăm poate, nu știu niște proiecte, niște lucruri, timpul cu fetele, timpul cu soțul pentru copii, dar nu în totalitate. Ori, în generații de femei din urma noastră au înțeles că sacrificiul total este cea mai mare dovadă de iubire și eu nu sunt de acord. Am văzut și pe pielea mea, când am început să fiu fericită, am văzut și pe copil cât de fericit este și câte ok este cu schimbarea. Copiii se adaptează foarte bine, foarte ușor și foarte bine. Dacă exemplul lor este iubirea în toate formele ei, nu are cum să nu evolueze frumos”, a mai spus Sore.