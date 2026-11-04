Andreea Bănică, dezvăluiri despre relația cu fiica ei, Sofia, în vârstă de 17 ani: „Sunt conștientă de treaba asta și nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Am văzut…”

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Andreea Bănică este căsătorită din anul 2008 cu Lucian Mitrea și împreună au doi copii, pe Sofia și pe Noah. Cântăreața și partenerul ei de viață și-au început povestea de dragoste în perioada adolescenței, iar astăzi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Andreea Bănică, dezvăluiri despre relația cu fiica ei, Sofia

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste. Cei doi formează o echipă și în plan profesional, pentru că ei au lucrat timp de trei ani la un proiect important pentru ei, fiind vorba despre un hotel pe litoralul românesc, în Eforie Nord, pe care l-au deschis în vara anului 2023. O lungă perioadă, Lucian Mitrea a fost și manangerul Andreei Bănică, însă au decis să nu mai colaboreze și profesional, pentru că le afecta relația de cuplu.

Andreea Bănică a vorbit deschis într-un interviu despre abordarea sa în ceea ce privește viitorul fiicei sale, Sofia. Artista a menționat că îi oferă acesteia libertatea totală de a-și decide singură drumul în viață, fără a exercita vreo influență asupra alegerilor sale și nu se teme de momentul în care adolescenta va decide să plece de acasă.

„Ea cred că va pune în practică ce a învățat atunci când va pleca de acasă, când va sta singură, până atunci, lasă că face mama. Nu mi-e frică de acel moment, eu, când am născut ambii copii, știam că vor pleca de acasă la un moment dat, știam că își vor dori să aibă viața lor, să stea cu iubiții, cu iubitele, sunt conștientă de treaba asta și nu mă mint, nu mă îmbăt cu apă rece. Am văzut femei care spun că, vai, mi-e frică de acel moment”, a zis Andreea Bănică pentru Spynews.ro.

Artista se declară extrem de mândră de fiica ei, alături de care apare constant la evenimente și diverse emisiuni tv.

„Mă înțeleg foarte bine cu Sofia, e o fetiță matură. E o fetiță inteligentă, foarte inteligentă și uneori îmi dă niște răspunsuri la niște lucruri care mă lasă mască. Nu știu dacă neapărat datorită mie, cred că inteligența fiecărui om este a lui personală, nu neapărat că eu am creat sau eu creez ceva anume. Eu am făcut-o, într-adevăr, dar ceea ce este ea e ea și atât și e meritul ei. Eu doar am fost acolo în anumite momente, poate în anumite momente nu am fost, însă ea e așa, o fată deșteaptă, isteață foc și mă uimește cu niște răspunsuri și niște lucruri pe care eu nu le-aș da și nu le-aș rezolva. Eu învăț de foarte mulți ani foarte multe lucruri de la ea”, a spus Andreea Bănică pentru sursa citată.

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

„Am fost ofertată pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că se concentrează pe cariera muzicală, iar concertele au fost mult mai importante pentru ea.

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

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Foto: Instagram

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