Andreea Bănică, dezvăluiri din culisele căsniciei sale cu Lucian Mitrea. Cum mențin o relație armonioasă: „N-am avut momente în care să ne certăm”

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Împreună, colaborează și profesional, pentru că au dechis un hotel în Eforie Nord.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică și soțul ei
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Andreea Bănică este căsătorită din anul 2008 cu Lucian Mitrea și împreună au doi copii, pe Sofia și pe Noah. Cântăreața și partenerul ei de viață și-au început povestea de dragoste în perioada adolescenței, iar astăzi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. 

Andreea Bănică dezvăluie secretul relației sale longevive cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste. Cei doi formează o echipă și în plan profesional, pentru că ei au lucrat timp de trei ani la un proiect important pentru ei, fiind vorba despre un hotel pe litoralul românesc, în Eforie Nord, pe care l-au deschis în vara anului 2023. O lungă perioadă, Lucian Mitrea a fost și manangerul Andreei Bănică, însă au decis să nu mai colaboreze și profesional, pentru că le afecta relația de cuplu. 

„Îți dai seama că eu am stat cu el și sunt cu el de mai mult timp decât am stat acasă la părinții mei! La părinții mei am stat până la 18 ani, în rest toți anii până acum vreo 30 i-am petrecut numai cu Lucian. Atât de mult ne-am iubit și ne iubim încât nimeni nu poate să ne distrugă atât de ușor. S-au mai făcut încercări, au fost inventate tot felul de scenarii, dar noi ne-am văzut de viață în continuare. Și eu nu sunt vreo femeie care să accepte unele lucruri sau care ar fi iertat ceva.

El însă știe foarte bine cum să se comporte cu mine și cu familia noastră, el m-a acceptat așa cum sunt eu. Noi n-am avut momente în care să ne certăm, doar atunci când era el managerul meu se mai iveau dispute profesionale însă. Dar în căsnicie n-avea sens să ne certăm! N-aveam de ce! Acum, pe plan profesional nu ne mai intersectăm decât cu hotelul unde eu mă implic dar pe altă latură. El se ocupă cu departamentul vânzări, eu sunt acolo să controlez să fie totul în regulă, să fie toate cum trebuie, să arate bine, să miroase bine, să fie curat impecabil, așa cum îmi place mie. Și la mine acasă trebuie să fie la fel ca la hotel, eu am niște standarde după care mă ghidez în viață”, a spus artista pentru Click!

Andreea Bănică, declarații despre soțul ei, Lucian Mitrea

Recent, Andreea Bănică și-a amintit de începutul relației cu soțul ei. Artista a dezvăluit ce impresii i-a lăsat la vremea respectivă Lucian Mitrea. 

„El, în tinerețe, era ceva… Nu ieșea afară, dacă nu îi stătea lui firicelul de păr cum trebuie. Dacă îi ieșea un coș undeva, nu mai ieșea din clasă. Totul era țiplă! Era spaima fetelor! După ce i-am văzut adidașii, m-am uitat mai sus, la dantura lui. Eu la a lui și el la a mea.

Primul și singurul. Ce rost aveau alții? Nu am fost curioasă de alt bărbat. Mi-a ajuns el până azi. Romantismul lui a fost undeva la începuturi, după aceea s-a pierdut cu firea. A mai uitat să fie romantic. Ceea ce am apreciat a fost faptul că amândoi ne-am păstrat atracția unul față de celălalt. Eram foarte disperați unul de altul: să ne pupăm, să ne iubim, să ne strângem în brațe. Probabil este atracția aia mult prea mare. Așa a fost de când eram mici”, a mărturisit Andreea Bănică în podcast-ul „Vorba lu’ Jorge.”

De la ce porneau conflictele dintre Andreea Bănică și Lucian Mitrea

Andreea Bănică a vorbit cu sinceritate despre momentele mai puțin plăcute întâmpinate în căsnicia cu Lucian Mitrea. Artista a recunoscut că atunci când fiul lor, Noah, era mai mic, s-au confruntat cu o perioadă marcată de tensiuni și conflicte. Vedeta, care a refuzat să fie prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, a dezvăluit cum au reușit să gestioneze acele situații, dar și de la ce porneau certurile între ei. 

„Am avut si noi momente mai grele. Exact în perioada aceea, undeva in jurul vârstei de 4 ani al lui Noah. Ne certam din orice, ne săream la gât din orice, nu tu, ba tu, tu ai greșit, tu trebuia să faci aia, de ce n-ai făcut-o și de ce îmi reproșezi mie. Am avut o perioadă mai dificilă. Dar a trecut. Nu știu să-ți spun cum. Nu știu ce-am făcut. Am stat de vorbă mult, într-adevăr. Stăteam pe canapea de vorbă și îmi punea câte un pahar de vin roșu. Și stăteam de vorbă ore și ne apuca dimineața. Dar uite că așa am trecut și peste situații de genul ăsta și peste toate situațiile dificile din viața noastră.

Am stat de vorbă. Nu știu dacă am realizat ceva până la urmă, dar am stat de vorbă. Și practic faptul că am comunicat de fiecare dată, deși aveam momente când nu mai vorbeam, dar după aceea ne întâlneam și stăteam de vorbă. Și ajungeam până la urmă la un punct comun care să mă facă și pe mine să înțeleg că trebuie să-i ofer mai multă libertate băiețelului meu, că e băiat, dar și el trebuia să înțeleagă lucruri venite din partea mea, că sunt mama băiețelului lui”, a mai spus Andreea Bănică în podcast-ul moderat de Jorge. 

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Foto: Arhiva ELLE

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