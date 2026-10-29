Kim Kardashian, implicată într-un incident periculos în timpul căsniciei cu Kanye West. Ce susține biograful vedetei

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Kim Kardashian ar fi trecut printr-un incident extrem de periculos în 2018, în timpul unei călătorii în Uganda alături de fostul ei soț, Kanye West. Potrivit jurnalistului Jonathan Van Meter, care a documentat episodul în noua sa carte, „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”, un polițist ar fi îndreptat o armă spre capul vedetei, în urma unei situații tensionate provocate de comportamentul rapperului.

În volumul lansat marți, 27 octombrie, autorul susține că evenimentele petrecute în Africa au reprezentat un moment decisiv în relația celor doi, care ajunsese atunci „într-un punct fără întoarcere”.

„Farnaz Farjam, producătoarea executivă a emisiunii ‘Keeping Up with the Kardashians’, mi-a spus că și-a dat seama pentru prima dată cât de grave deveniseră problemele dintre cei doi în timpul unei călătorii în Africa, în 2018”, scrie Jonathan Van Meter. „Filmau într-o locație izolată din Uganda, când Kanye a devenit paranoic și agitat.”

Conform informațiilor publicate de Page Six, care citează fragmente din biografie, Farjam i-a povestit jurnalistului că West ar fi alertat autoritățile locale, susținând că anumite persoane încercau să îl drogheze. Situația a escaladat rapid, iar polițiștii au intervenit înarmați.

„Practic, a convins poliția locală că existau persoane care încercau să îl drogheze, așa că polițiștii au venit înarmați. I-a pus să percheziționeze camerele tuturor”, a declarat producătoarea executivă.

Potrivit relatării lui Van Meter, în timpul intervenției, „unul dintre polițiști a îndreptat o armă spre capul lui Kim”, moment pe care Farnaz Farjam l-a caracterizat drept „extrem de tensionat”.

Incidentul a determinat-o pe producătoare să ia măsuri pentru a asigura plecarea echipei de filmare din Uganda. „În cele din urmă, a trebuit să închiriez un avion privat și să îmi scot echipa de acolo”, a explicat aceasta.

Cu toate că experiența a fost una traumatizantă, Farjam a mărturisit că a reușit ulterior să treacă peste cele întâmplate. Jonathan Van Meter notează în cartea sa că producătoarea a ajuns „să îl ierte pe Kanye West pentru incidentul din Africa, deoarece suferă de tulburare bipolară și se afla într-un episod maniacal”.

Kim Kardashian și Kanye West s-au căsătorit în 2014, iar divorțul lor a fost finalizat în 2022. Cei doi au împreună patru copii: North, de 13 ani, Saint, de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani.

În aceeași biografie, vedeta a vorbit deschis și despre dificultățile pe care le întâmpină în relația cu fostul soț, în special atunci când vine vorba despre creșterea celor patru copii. Kim Kardashian a recunoscut că, în ciuda despărțirii și a neînțelegerilor dintre ei, continuă să fie preocupată de starea lui Kanye West.

„Oh, îmi fac griji pentru Kanye toată ziua. Tot timpul. Este tatăl copiilor mei, nu voi înceta niciodată să îmi fac griji pentru el”, i-a mărturisit vedeta jurnalistului. „Și este o povară uriașă să ai copii cu cineva cu care nu te înțelegi neapărat. Copiii mei nu vor ști niciodată asta.”

Kim Kardashian a explicat că încearcă să protejeze relația copiilor cu tatăl lor și, în același timp, să stabilească anumite limite în interacțiunile cu fostul partener. De asemenea, Kardashian a recunoscut că face eforturi pentru a lăsa în urmă „toate lucrurile negative care s-au întâmplat” în timpul căsniciei.

„Lucrurile au mers destul de bine de ceva vreme. Presupun că asta se întâmplă pentru că nu vorbim foarte mult. Dar, atunci când ne vedem, ne îmbrățișăm”, a declarat Kim Kardashian în interviul acordat lui Jonathan Van Meter.

Foto: Getty Images

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