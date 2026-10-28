Christina Applegate, dezvăluiri îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă

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Christina Applegate a dezvăluit că se confruntă cu probleme severe de mobilitate, după ce medicii au stabilit că diagnosticul de scleroză multiplă pe care îl primise anterior a fost greșit.

„Chiar am cronometrat astăzi cât mi-a luat. Am avut nevoie de zece minute ca să reușesc să-mi ridic capul de pe pernă, să mă dau jos din pat și să mă ridic în picioare”, a povestit actrița din „Dead to Me”.

Ea a fost invitată în episodul de marți al podcastului său, „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de Jamie-Lynn Sigler, cunoscută pentru rolul din „The Sopranos” și diagnosticată cu scleroză multiplă.

Applegate, în vârstă de 54 de ani, a explicat că, după ce a reușit să se ridice din pat, „aproape că nu am putut să merg până la baie, iar acum am un cadru de mers lângă pat, din cauza a ceea ce mi se întâmplă”.

„Nu știu ce se întâmplă”, a mărturisit ea. „Asta este situația cu care mă confrunt în continuare.”

Actrița, câștigătoare a unui premiu Emmy, a spus că nu a mai avut niciodată probleme de mobilitate atât de grave și că, până acum, reușea întotdeauna să se ridice singură în șezut.

„La asta mă refeream când spuneam că lucrurile se înrăutățesc”, a explicat ea. „Sau poate că sunt doar simptome noi. Se întâmplă ceva nou. Mi-au trebuit zece minute doar ca să-mi ridic capul, doar ca să mă pot mișca fără dureri cumplite și fără să mă simt atât de slăbită.”

Săptămâna trecută, Christina Applegate a făcut o dezvăluire surprinzătoare: medicii i-au comunicat că nu suferă de scleroză multiplă, după ce, timp de cinci ani, actrița a vorbit public despre lupta sa cu această boală autoimună cronică, despre care credea că o are.

„Medicul meu a intrat în salon și mi-a spus: ‘Felicitări, nu ai scleroză multiplă'”, și-a amintit actrița în episodul din 20 octombrie al podcastului său. „Eu nu m-am bucurat deloc. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Actrița, care are o fiică, a descris diagnosticul greșit drept o experiență care a bulversat-o profund și a subliniat că simptomele debilitante nu au dispărut.

„Nu mă simt mai bine, Jamie! Dimpotrivă, dacă e ceva, mă simt și mai rău”, a declarat ea săptămâna trecută. „Așa că am ajuns din nou în punctul de plecare, în care nu știu ce se întâmplă cu mine.”

În cel mai recent episod al podcastului, Applegate a explicat că următorul pas este să consulte un medic reumatolog, specialist în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor care afectează articulațiile, mușchii și oasele.

„Și, de acolo, vom vedea ce urmează”, a spus ea. „Dacă nici această consultație nu ne oferă vreun răspuns, vom merge la un alt specialist, apoi la încă unul.”

Christina Applegate a recunoscut că numeroasele vizite la medic au început să o copleșească, mai ales din cauza dificultăților pe care le întâmpină atunci când trebuie să se deplaseze.

„Încep să mă simt copleșită, pentru că este foarte greu să mă deplasez și să merg dintr-un cabinet în altul”, a mărturisit actrița.

Într-un alt moment al episodului, vedeta din „Familia Bundy” a ținut să le transmită un mesaj persoanelor care suferă de scleroză multiplă, asigurându-le că va continua să le susțină, chiar dacă ea nu are această boală.

„Chiar dacă eu nu sufăr de această boală, voi continua să lupt alături de voi. Voi continua să vă susțin și să vorbesc în numele vostru pentru totdeauna”, a declarat Applegate.

foto: Getty Images

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