Christina Applegate, dezvăluiri îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă

Christina Applegate a făcut noi dezvăluiri îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, după ce medicii i-au comunicat că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Christina Applegate, dezvăluiri îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă

Christina Applegate a dezvăluit că se confruntă cu probleme severe de mobilitate, după ce medicii au stabilit că diagnosticul de scleroză multiplă pe care îl primise anterior a fost greșit.

„Chiar am cronometrat astăzi cât mi-a luat. Am avut nevoie de zece minute ca să reușesc să-mi ridic capul de pe pernă, să mă dau jos din pat și să mă ridic în picioare”, a povestit actrița din „Dead to Me”.

Ea a fost invitată în episodul de marți al podcastului său, „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de Jamie-Lynn Sigler, cunoscută pentru rolul din „The Sopranos” și diagnosticată cu scleroză multiplă.

Applegate, în vârstă de 54 de ani, a explicat că, după ce a reușit să se ridice din pat, „aproape că nu am putut să merg până la baie, iar acum am un cadru de mers lângă pat, din cauza a ceea ce mi se întâmplă”.

„Nu știu ce se întâmplă”, a mărturisit ea. „Asta este situația cu care mă confrunt în continuare.”

Actrița, câștigătoare a unui premiu Emmy, a spus că nu a mai avut niciodată probleme de mobilitate atât de grave și că, până acum, reușea întotdeauna să se ridice singură în șezut.

„La asta mă refeream când spuneam că lucrurile se înrăutățesc”, a explicat ea. „Sau poate că sunt doar simptome noi. Se întâmplă ceva nou. Mi-au trebuit zece minute doar ca să-mi ridic capul, doar ca să mă pot mișca fără dureri cumplite și fără să mă simt atât de slăbită.”

Săptămâna trecută, Christina Applegate a făcut o dezvăluire surprinzătoare: medicii i-au comunicat că nu suferă de scleroză multiplă, după ce, timp de cinci ani, actrița a vorbit public despre lupta sa cu această boală autoimună cronică, despre care credea că o are.

„Medicul meu a intrat în salon și mi-a spus: ‘Felicitări, nu ai scleroză multiplă'”, și-a amintit actrița în episodul din 20 octombrie al podcastului său. „Eu nu m-am bucurat deloc. Toți ceilalți erau atât de fericiți.”

Actrița, care are o fiică, a descris diagnosticul greșit drept o experiență care a bulversat-o profund și a subliniat că simptomele debilitante nu au dispărut.

„Nu mă simt mai bine, Jamie! Dimpotrivă, dacă e ceva, mă simt și mai rău”, a declarat ea săptămâna trecută. „Așa că am ajuns din nou în punctul de plecare, în care nu știu ce se întâmplă cu mine.”

În cel mai recent episod al podcastului, Applegate a explicat că următorul pas este să consulte un medic reumatolog, specialist în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor care afectează articulațiile, mușchii și oasele.

„Și, de acolo, vom vedea ce urmează”, a spus ea. „Dacă nici această consultație nu ne oferă vreun răspuns, vom merge la un alt specialist, apoi la încă unul.”

Christina Applegate a recunoscut că numeroasele vizite la medic au început să o copleșească, mai ales din cauza dificultăților pe care le întâmpină atunci când trebuie să se deplaseze.

„Încep să mă simt copleșită, pentru că este foarte greu să mă deplasez și să merg dintr-un cabinet în altul”, a mărturisit actrița.

Într-un alt moment al episodului, vedeta din „Familia Bundy” a ținut să le transmită un mesaj persoanelor care suferă de scleroză multiplă, asigurându-le că va continua să le susțină, chiar dacă ea nu are această boală.

„Chiar dacă eu nu sufăr de această boală, voi continua să lupt alături de voi. Voi continua să vă susțin și să vorbesc în numele vostru pentru totdeauna”, a declarat Applegate.

Citește și:
De ce a refuzat Alina Pușcaș să participe la Asia Express sau Power Couple: „Problema e că…'

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cristina Ciobănașu, deranjată că încă există comentarii răutăcioase despre fostul ei partener, Vlad Gherman: "Ne-am văzut fiecare de viața lui. Suntem fericiți așa"
People
Cristina Ciobănașu, deranjată că încă există comentarii răutăcioase despre fostul ei partener, Vlad Gherman: "Ne-am văzut fiecare de viața lui. Suntem fericiți așa"
Andreea Marin, în mijlocul unei controverse de proporții. Vedeta a fost criticată dur pentru declarațiile privind tinerii care își caută un job: "Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați..."
People
Andreea Marin, în mijlocul unei controverse de proporții. Vedeta a fost criticată dur pentru declarațiile privind tinerii care își caută un job: "Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați..."
Cum s-a schimbat relația dintre Lora și Ionuț Ghenu după doi ani de căsătorie. Confesiunile artistei: "Mi-e și rușine să zic. Mi-e și frică. Eu simt că..."
People
Cum s-a schimbat relația dintre Lora și Ionuț Ghenu după doi ani de căsătorie. Confesiunile artistei: "Mi-e și rușine să zic. Mi-e și frică. Eu simt că..."
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Ștefan Bănică. De ce alege să nu asculte sfaturile acestuia: "Sunt ambițios. Mai și pierd, dar..."
People
Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Ștefan Bănică. De ce alege să nu asculte sfaturile acestuia: "Sunt ambițios. Mai și pierd, dar..."
Nadia Comăneci, imagini rare alături de mama sa, din culisele „Românii au talent”. Cum s-a simțit aceasta la filmări
People
Nadia Comăneci, imagini rare alături de mama sa, din culisele „Românii au talent”. Cum s-a simțit aceasta la filmări
Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă
People
Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Asia Express 2026. Concurenții ajung în cel mai mare mall din lume și devin oameni de afaceri. Urmează cursa pentru ultima șansă
Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...”
Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...”
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere
Incident în direct, la o emisiune TV! Un prezentator a lovit o dronă, iar aceasta a rănit o tânără. Momentul, surprins de camere
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit revolta concurenților la Asia Express. Cum au folosit jokerul: „Ne-a înghețat”
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit revolta concurenților la Asia Express. Cum au folosit jokerul: „Ne-a înghețat”
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ilona Brezoianu, decizie neașteptată în privința fiului ei. Ce a dezvăluit actrița despre viața de mamă
Ilona Brezoianu, decizie neașteptată în privința fiului ei. Ce a dezvăluit actrița despre viața de mamă
People

Ilona Brezoianu a vorbit deschis despre viața de mamă și despre schimbările prin care a trecut de la venirea pe lume a fiului său, Matei.

+ Mai multe
Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani
Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani
People

Natalie Portman a vorbit despre experiența de a deveni din nou mamă la 45 de ani și despre schimbările pe care le-a adus în viața sa.

+ Mai multe
Dana Rogoz, imagini adorabile cu cei doi copii. În ce s-au costumat Vlad și Lia: "Sunt amândoi cam… dulci"
Dana Rogoz, imagini adorabile cu cei doi copii. În ce s-au costumat Vlad și Lia: "Sunt amândoi cam… dulci"
People

Dana Rogoz a publicat mai multe imagini simpatice cu cei doi copii ai ei, Vlad și Lia, care s-au costumat adorabil de Halloween.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC