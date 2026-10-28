Andreea Marin, în mijlocul unei controverse de proporții. Vedeta a fost criticată dur pentru declarațiile privind tinerii care își caută un job: „Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați…”

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Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate personalități din showbizul românesc, bucurându-se de mare succes în carieră și fiind mereu în atenția fanilor și a presei.

Andreea Marin, declarații controversate despre tinerii care își caută un job

Andreea Marin a vorbit în mediul online despre tinerii care își caută un loc de muncă și pretențiile pe care le au aceștia atunci când merg la un interviu de angajare, iar declarațiile ei au stârnit un val de reacții negative în special din partea tinerilor aflați în această situație.

În cadrul evenimentului Permis de Antreprenor, Andreea Marin, care este un antreprenor de succes, a ținut să îi critice pe tinerii care caută un job pentru faptul că doresc încă de la primul interviu să știe care sunt beneficiile de care pot beneficia la locul de muncă.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”, a declarat Andreea Marin.

Vedeta a ținut să ofere exemplu personal, precizând că a acceptat să lucreze o perioadă fără a fi plătită și consideră că acest lucru a ajutat-o în carieră.

„Mi s-a spus de la început: ‘O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul’. Am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem”, a precizat aceasta.

Val de reacții în online după declarațiile Andreei Marin

Declarațiile făcute de Andreea Marin la adresa tinerilor care își caută un loc de muncă, dar și referirea la faptul că ea a acceptat să lucreze fără plată o anumită perioadă, au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Unele comentarii au pus accent pe problemele financiare pe care le au tinerii care nu beneficiază de susținere din partea familiei și sunt nevoiți să își acopere singuri toate cheltuielile.

„Păi și noi ăștia, care nu avem părinți care să ne întrețină, stăm în chirie, cât ar trebui să lucrez pe gratis, doamnă Marin?”, a întrebat o persoană.

„Chiria, facturile și cheltuielile strict necesare sunt tot gratis?”, a mai comentat cineva.

Mulți internauți au criticat dur ideea că o persoană ar trebui să accepte să lucreze gratuit în condițiile pieței actuale de muncă.

„Deci, ție îți trebuie sclavi, nu angajați. Păi, cine vine să lucreze pe degeaba? Omul vrea să știe care sunt condițiile de muncă înainte să semneze un contract, la fel cum și tu vrei să știi ce competențe are, de-aia îți trimite CV-ul”, a comentat o persoană.

Alții au ținut să sublinieze că orice persoană ar trebui să pună întrebări despre salariu și beneficii la un interviu de angajare.

„Un om care își cunoaște capacitățile și se respectă cere detalii”, a precizat un alt utilizator.

Au fost și voci care au criticat-o pe vedetă pentru că a făcut aceste declarații din postura unei persoane admirate de public și care se bucură de o comunitate impresionantă de fani.

„Știți de ce sunt eu sătulă? De persoane publice, care sunt pentru mulți tineri un model, care continuă să propovăduiască astfel de norme toxice în ceea ce privește munca”, a scris o utilizatoare. „Dar poate îți dorești, și în același timp îți dorești să și mănânci, mai ales că și muncești. Sau este performanța rezervată doar pentru cei care au deja resursele să mănânce?”.

Și calitatea de antreprenor a Andreei Marin a fost criticată de fani, aceștia precizând că această atitudine față de angajați nu este benefică decât unei singure persoane, promovând o mentalitate învechită.

„Și noi suntem sătui de așa-zișii antreprenori care cer marea cu sarea pe aproape nimic, exact așa cum dați dumneavoastră de înțeles. Mulțumim!”, a fost unul dintre comentariile lăsate la postare.

Momentan, Andreea Marin nu a comentat reacțiile apărute în mediul online, însă fanii vedetei așteaptă cu nerăbdare să vadă dacă aceasta va avea o reacție privind această controversă.

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Foto: Arhiva ELLE

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