Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco, în doliu. Antoine de Massy, o rudă a suveranului, a murit la doar 29 de ani

Familia princiară din Monaco trece prin momente dificile după moartea neașteptată a lui Antoine de Massy, o rudă a Prințului Albert, care s-a stins din viață la doar 29 de ani.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco, în doliu. Antoine de Massy, o rudă a suveranului, a murit la doar 29 de ani

Prințul Albert de Monaco și soția sa, Prințesa Charlene, au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea tragică a lui Antoine de Massy, o rudă a suveranului, care s-a stins din viață la doar 29 de ani.

Antoine de Massy era nepotul Prințesei Antoinette, sora mai mare a Prințului Rainier al III-lea, tatăl actualului suveran de Monaco. Tânărul era fiul lui Christian de Massy, vărul primar al Prințului Albert, și făcea parte din familia extinsă a casei princiare monegasce.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, Antoine provenea dintr-o familie cu o legătură îndelungată cu acest sport în Principatul Monaco.

Luni, Prințul Albert și Prințesa Charlene au transmis un comunicat oficial în care și-au exprimat regretul față de dispariția acestuia.

„Altețele Lor Serenisime, Prințul Albert al II-lea și Prințesa Charlene, au primit cu tristețe vestea morții lui Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, nepotul Prințesei Antoinette, sora mai mare a Prințului Rainier al III-lea. Pasionat de tenis, acesta făcea parte dintr-o familie a cărei istorie este strâns legată de acest sport în Principat. Altețele Lor sunt alături de familia și de cei dragi ai acestuia în aceste momente de suferință și le transmit sincere condoleanțe.”

Deocamdată, împrejurările în care a murit Antoine de Massy nu sunt pe deplin cunoscute. Potrivit publicației franceze Nice-Matin, trupul său neînsuflețit a fost descoperit într-o grădină publică din Monaco. Aceeași sursă relatează că o persoană a fost reținută de autorități pentru audieri. În acest stadiu al anchetei, anchetatorii nu exclud posibilitatea ca moartea tânărului să fi fost provocată de un accident.

Cine a fost Antoine de Massy, ruda Prințului Albert de Monaco

Antoine de Massy provenea dintr-o familie cu o istorie importantă în viața sportivă a Principatului Monaco. Era, de asemenea, nepotul lui Anthony Noghès, fondatorul Automobile Club de Monaco, și nepotul de unchi al lui Alexandre-Athenase Noghès, un cunoscut jucător de tenis monegasc.

Pasiunea lui Antoine pentru tenis a început foarte devreme, la numai trei ani. Hotărât să urmeze o carieră în acest sport, tânărul a părăsit Monaco și s-a mutat la Miami, împreună cu tatăl său, pentru a se dedica pregătirii sportive.

Într-un interviu acordat publicației Vogue Italia în 2012, Antoine a vorbit despre sacrificiile pe care le presupunea această alegere.

„A fost o decizie dificilă, dar a fost alegerea mea. Tatăl meu mi-a explicat foarte clar că trebuia să mă dedic complet încă de la început și că, odată ce luam această decizie, nu mai exista cale de întoarcere”, declara el la vremea respectivă.

În același interviu, tânărul povestea că antrenamentele sale începeau încă de la ora 8 dimineața și că avea ambiții mari în tenisul profesionist.

Antoine își dorea să devină jucătorul „numărul unu” din lume și visa să reprezinte Principatul Monaco la Jocurile Olimpice.

Citește și:
Elena Vîșcu, noi dezvăluiri despre viața ei amoroasă, partenerul de cuplu și planurile de viitor: „Știu ce vreau și am ales să…'

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă
People
Alexa Chung și Tom Sturridge s-au logodit după patru ani de relație. Detalii despre inelul de logodnă și planurile de nuntă
Ilona Brezoianu, decizie neașteptată în privința fiului ei. Ce a dezvăluit actrița despre viața de mamă
People
Ilona Brezoianu, decizie neașteptată în privința fiului ei. Ce a dezvăluit actrița despre viața de mamă
Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani
People
Natalie Portman, primele declarații despre cel de-al treilea copil. Cum i s-a schimbat viața de când a devenit din nou mamă la 45 de ani
Dana Rogoz, imagini adorabile cu cei doi copii. În ce s-au costumat Vlad și Lia: "Sunt amândoi cam… dulci"
People
Dana Rogoz, imagini adorabile cu cei doi copii. În ce s-au costumat Vlad și Lia: "Sunt amândoi cam… dulci"
Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, după nașterea celui de-al cincilea copil: "Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc..."
People
Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională, după nașterea celui de-al cincilea copil: "Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc..."
Kim Kardashian a atras toate privirile la Roma într-o rochie de mireasă neobișnuită. Cum arată ținuta purtată de vedetă
People
Kim Kardashian a atras toate privirile la Roma într-o rochie de mireasă neobișnuită. Cum arată ținuta purtată de vedetă
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn
Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul
Oana Monea, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii, și-a dat în judecată cea mai bună prietenă! De la ce a pornit totul
Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă
Bianca Drăgușanu, blocată în Dubai! Ce probleme cu legea ar fi avut vedeta și cum a ajuns să riște o amendă uriașă
Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familiei
Drama Loredanei Chivu de la Asia Express. Cum și-a pierdut tatăl în adolescență și ce a povestit despre tragedia familiei
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu și Vlad Gherman în apartamentul pe care l-au cumpărat: "Am dărâmat tot ce se putea"
Cu ce probleme se confruntă Oana Moșneagu și Vlad Gherman în apartamentul pe care l-au cumpărat: "Am dărâmat tot ce se putea"
People

Oana Moșneagu și Vlad Gherma au făcut un pas important în relația lor de cuplu și și-au achiziționat un apartament cu grădină. Cei doi se află în proces de renovare și amenajare.

+ Mai multe
Ce decizie au luat Prințul Harry și Meghan Markle, împreună cu cei doi copii ai lor, în mijlocul scandalului în care este implicat Thomas Markle, tatăl Ducesei
Ce decizie au luat Prințul Harry și Meghan Markle, împreună cu cei doi copii ai lor, în mijlocul scandalului în care este implicat Thomas Markle, tatăl Ducesei
People

Meghan Markle trece printr-o perioadă dificilă, după ce tatăl său, Thomas Markle Sr., a ajuns în centrul unei anchete privind presupusa deținere de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

+ Mai multe
Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: "După multe investigații și multe controale..."
Cosmin Seleși a suferit o intervenție chirurgicală. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatorul: "După multe investigații și multe controale..."
People

Cosmin Seleși a trecut printr-o perioadă complicată, după ce problemele de sănătate cu care se confrunta de aproximativ un an l-au adus pe masa de operație.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC