Prințul Albert și Prințesa Charlene de Monaco, în doliu. Antoine de Massy, o rudă a suveranului, a murit la doar 29 de ani

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Prințul Albert de Monaco și soția sa, Prințesa Charlene, au transmis un mesaj de condoleanțe după moartea tragică a lui Antoine de Massy, o rudă a suveranului, care s-a stins din viață la doar 29 de ani.

Antoine de Massy era nepotul Prințesei Antoinette, sora mai mare a Prințului Rainier al III-lea, tatăl actualului suveran de Monaco. Tânărul era fiul lui Christian de Massy, vărul primar al Prințului Albert, și făcea parte din familia extinsă a casei princiare monegasce.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, Antoine provenea dintr-o familie cu o legătură îndelungată cu acest sport în Principatul Monaco.

Luni, Prințul Albert și Prințesa Charlene au transmis un comunicat oficial în care și-au exprimat regretul față de dispariția acestuia.

„Altețele Lor Serenisime, Prințul Albert al II-lea și Prințesa Charlene, au primit cu tristețe vestea morții lui Antoine de Massy, în vârstă de 29 de ani, nepotul Prințesei Antoinette, sora mai mare a Prințului Rainier al III-lea. Pasionat de tenis, acesta făcea parte dintr-o familie a cărei istorie este strâns legată de acest sport în Principat. Altețele Lor sunt alături de familia și de cei dragi ai acestuia în aceste momente de suferință și le transmit sincere condoleanțe.”

Deocamdată, împrejurările în care a murit Antoine de Massy nu sunt pe deplin cunoscute. Potrivit publicației franceze Nice-Matin, trupul său neînsuflețit a fost descoperit într-o grădină publică din Monaco. Aceeași sursă relatează că o persoană a fost reținută de autorități pentru audieri. În acest stadiu al anchetei, anchetatorii nu exclud posibilitatea ca moartea tânărului să fi fost provocată de un accident.

Cine a fost Antoine de Massy, ruda Prințului Albert de Monaco

Antoine de Massy provenea dintr-o familie cu o istorie importantă în viața sportivă a Principatului Monaco. Era, de asemenea, nepotul lui Anthony Noghès, fondatorul Automobile Club de Monaco, și nepotul de unchi al lui Alexandre-Athenase Noghès, un cunoscut jucător de tenis monegasc.

Pasiunea lui Antoine pentru tenis a început foarte devreme, la numai trei ani. Hotărât să urmeze o carieră în acest sport, tânărul a părăsit Monaco și s-a mutat la Miami, împreună cu tatăl său, pentru a se dedica pregătirii sportive.

Într-un interviu acordat publicației Vogue Italia în 2012, Antoine a vorbit despre sacrificiile pe care le presupunea această alegere.

„A fost o decizie dificilă, dar a fost alegerea mea. Tatăl meu mi-a explicat foarte clar că trebuia să mă dedic complet încă de la început și că, odată ce luam această decizie, nu mai exista cale de întoarcere”, declara el la vremea respectivă.

În același interviu, tânărul povestea că antrenamentele sale începeau încă de la ora 8 dimineața și că avea ambiții mari în tenisul profesionist.

Antoine își dorea să devină jucătorul „numărul unu” din lume și visa să reprezinte Principatul Monaco la Jocurile Olimpice.

foto: Profimedia

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