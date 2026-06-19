Elena Vîșcu, noi dezvăluiri despre viața ei amoroasă, partenerul de cuplu și planurile de viitor: „Știu ce vreau și am ales să…”

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După despărțirea de CRBL, cu care a împărțit aproape 16 ani de viață, Elena Vîșcu și-a reorganizat complet existența. Cei doi au divorțat la începutul lui 2024, iar ulterior fosta soție a artistului a ales să se retragă pentru o perioadă la Chișinău, în casa părinților săi. Cu toate acestea, legătura cu România a rămas una strânsă, iar Elena revine frecvent la București, mai ales datorită proiectelor profesionale.

Fosta soție a lui CRBL a recunoscut că iubește din nou

Pe lângă împlinirea profesională, Elena Vîșcu a dezvăluit că în viața ei există o persoană specială . Deși a confirmat că se află într-o nouă relație, a preferat să păstreze discreția și să nu ofere detalii despre bărbatul care o face fericită.

„Eu sunt bine, e cineva în viața mea, dar nu vreau să vorbesc. Când o să simt că este momentul să fiu deschisă și să povestesc, o să vorbesc despre asta. Eu o să mă aleg pe mine, știu ce vreau și am ales să mă pun pe primul loc. După o relație lungă sunt sigură că e necesar să îți dai timp să te vindeci. Echilibrul, liniștea și starea pe care o am acum mă fac liniștită și fericită”, a afirmat Elena Vîșcu pentru Click!

Recent, aceasta a fost prezentă la un eveniment organizat în Capitală, unde a vorbit despre viața sa de acum, despre activitatea care îi ocupă cea mai mare parte a timpului și despre planurile fiicei sale, Alessia.

Elena Vîșcu, concentrată pe carieră și pe fiica ei

Fosta parteneră a lui CRBL a mărturisit că vara aceasta este una extrem de aglomerată, mai ales că se ocupă de pregătirea mirilor pentru dansul de la nuntă. Totodată, a povestit că fiica ei a trecut printr-o perioadă solicitantă, după susținerea unor examene importante.

„Vara a început, sunt foarte bine și fericită, pentru că pot să respir acum. Alessia a terminat cu examenele, muncesc, am mulți miri, îi pregătesc pentru nuntă, îi învăț dansul mirilor. Mă întrețin prin dans și mișcare, cred că asta m-a ținut toată viața în putere și cu un tonus de invidiat. Sunt foarte atentă la ce mănânc, dar mai și poftesc la tot felul de dulciuri, înghețată… Ciocolata neagră e preferată mea! Alessia are vacanță, abia ce am ajuns în București. A terminat cu examenele. A terminat clasa a X-a, dar ea este în sistemul britanic, anul acesta a avut cele mai importante examene și a fost destul de greu. Are mai multe opțiuni pe viitor, dar așteptăm rezultatele examenelor și o să vedem ce facem mai departe. Nu am stabilit ce o să facem în vacanță, am destui miri de pregătit și un program mai haotic, e sezonul nunților, o să vedem unde fugim mai încolo”, a declarat ea.

Elena Vîșcu, primele declarații despre noul partener

Divorțul de CRBL a marcat pentru Elena Vîșcu începutul unei etape complet noi în viața ei. După mai bine de un an de la despărțire, fosta soție a cântărețului pare să fi găsit echilibrul și libertatea pe care le căuta.

Coregrafa a dezvăluit într-un interviu acordat recent că acum are un nou partener și este foarte fericită, dar momentan vrea să îl țină departe de ochii lumii.

„Să știi că sunt liniștită și împăcată. Cine a zis că nu există relație?! E firesc, e normal. Eu am spus public că primul an mi l-am luat ca an de ‘doliu, e anul în care m-am refăcut, am văzut ce vreau, ce nu vreau, iar după mi-am dat libertate, dar o să vă fac cunoștință în viitor doar când o să fiu eu sigură”, a spus Elena Vișcu, pentru Spynews.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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