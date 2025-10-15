Mesajul transmis de Elena Vîșcu de ziua ei de naștere. Coregrafa a împlinit 38 de ani

Elena Vîșcu și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Coregrafa zâmbește din nou, după perioada dificilă care a urmat după divorțul de CRBL, și este pregătită să își găsească fericirea și liniștea.

Elena Vișcu, mesaj de ziua ei de naștere

Elena Vîșcu a transmis un mesaj special în ziua în care a împlinit 38 de ani. Coregrafa a publicat pe contul ei de Instagram un video în care e surprinsă în timp de suflă în lumânările de pe tortul aniversar.

„La mulți ani mie!”, este mesajul scris de Elena Vișcu pe Instagram.

Elena Vîșcu, confesiuni despre viața ei amoroasă după divorț

În urmă cu un an, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie. Cei doi nu au făcut publice motivele care au condus la separare, dar au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Cei doi au o fetiță împreună, iar de-a lungul anilor și-au trăit povestea de iubire departe de atenția publică.

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în 2024, după un mariaj de 16 ani. La doar o lună de la separare, artistul și-a refăcut viața alături de Olga Guțanu, o tânără de 23 de ani. După despărțirea de artist, Elena Vîșcu și fiica ei, Alessia, s-au stabilit la Chișinău, unde locuiesc împreună cu părinții coregrafei, care o sprijină în creșterea fetei.

Deși până în acest moment, Elena Vîșcu nu și-a refăcut viața amoroasă, coregrafa știe exact ce îți dorește și ce nu de la un viitor partener.

Într-un interviu acordat recent, Elena Vîșcu a vorbit despre așteptările pe care le are de la un viitor partener, mai ales că trebuie să țină cont de faptul că ea are un copil.

„Eu o să fiu foarte selectivă cu cine îi fac cunoștință atunci când eu o să fiu sigură pe acea persoană. Chiar dacă nu poți fi sigură pe nicio persoană niciodată, dar nici pe tine nu poți fi sigur. Cu siguranță nu așa hai să ne întâlnim și apoi să o prezint pe Alessia. Trebuie să fie sigură că este o persoană bună, că este o relație serioasă, că mergem pe un drum ok și atunci îi faci cunoștință cu un copil. Ei sunt sensibili, își creează tot felul de chestii în cap și nu este ok, îi bulversezi. Norocul nostru este că trăim niște vremuri extraordinare. Înainte o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum nu mai este. Nu mai sunt blocaje. E posibil ca și partenerul să aibă un copil, este normal. Un copil este o bucurie, nu o povară”, a mai spus Elena Vîșcu la Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Fosta soție a lui CRBL spune că acum se simte liniștită și înțelege că trebuie să se pună pe ea pe primul loc.

„Au fost doi ani încărcați cu de toate, dar care s-au finalizat cu o claritate pentru mine și o liniște. I-a fost greu, cu siguranță, abia acum începe să se adapteze, să se așeze, să se acomodeze, devine din ce în ce mai bine. Acum știu clar cum vreau să fie și știu clar cum nu vreau să fie. Am uitat de mine, cred că acolo a fost numărul unu și de acolo pleacă toate. Echilibrul este cheia. Nu e doar despre mine, e și asta, e și despre copil, familie. Poate nu ai timp, știu, dar asta e cheia și soluția”, a povestit Elena Vișcu la Antena Stars.

Citește și:

Emily Burghelea, confesiuni inedite despre nașterea celui de-al treilea copil al ei: „Mai rapid decât oricine s-ar fi putut aștepta, exact ca în filme'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro