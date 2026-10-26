Smiley și Gina Pistol sărbătoresc 9 ani de relație. Imaginile emoționante publicate de prezentatoarea TV: „Ai clipit și au trecut…”

Smiley și Gina Pistol au împlinit nouă ani de relație, iar prezentatoarea TV a marcat aniversarea printr-o postare emoționantă pe Instagram.

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  de  ELLE.ro
Gina Pistol și Smiley
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Smiley și Gina Pistol au aniversat nouă ani de relație, iar prezentatoarea TV a marcat momentul printr-o postare specială pe Instagram. Vedeta a ales să le reamintească urmăritorilor una dintre cele mai emoționante clipe din povestea lor de dragoste: momentul în care artistul a văzut-o pentru prima dată îmbrăcată în rochie de mireasă.

Gina Pistol a publicat imagini emoționante de la nunta cu Smiley

Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc și au construit, de-a lungul anilor, o familie alături de fiica lor, Josephine. Pentru a sărbători aniversarea relației, Gina Pistol a distribuit un Reel pe Instagram, cu o secvență filmată în ziua nunții lor.

În imagini este surprinsă reacția lui Smiley atunci când își vede pentru prima dată partenera în rochie de mireasă. Momentul readuce în atenție emoțiile unei zile importante pentru cei doi, care și-au oficializat relația după mai mulți ani petrecuți împreună. Alături de videoclip, prezentatoarea a publicat un mesaj scurt, prin care și-a invitat urmăritorii să împărtășească propriile povești de dragoste.

„Hai să vedem care e cea mai lungă poveste de iubire de aici! Noi avem 9 ani. Voi câți aveți?”

Smiley și Gina Pistol, o poveste de dragoste începută în urmă cu nouă ani

Relația dintre Smiley și Gina Pistol a început în 2017, însă cei doi au preferat inițial să fie discreți în privința vieții personale. În timp, au devenit tot mai deschiși cu publicul, împărtășind momente din relația lor și din viața de familie. În martie 2021, prezentatoarea și artistul au devenit părinții unei fetițe, Josephine, iar pe 27 mai 2023 și-au unit destinele. Ceremonia civilă și cea religioasă au avut loc în aceeași zi, la Palatul Snagov, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Nunta lor a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente mondene ale anului 2023. Cei doi au sărbătorit alături de aproximativ 300 de invitați, iar petrecerea a continuat până în zorii zilei.

Smiley, confesiuni despre viața de familie

Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine. 

„Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat. Baza, culoarea, lumina și echilibrul vieții le reprezintă familia mea, Gina, fiica noastră, Josephine, un zâmbet și o îmbrățișare din partea lor îmi pun toate piesele rătăcite de puzzle la locul lor. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc profesional și personal și le și vă mulțumesc pentru asta”, a povestit Smiley pentru Libertatea

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Foto: Instagram

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