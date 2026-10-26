Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț

Mitzuu și Ariana au organizat o petrecere alături de familie și prieteni, în cadrul căreia au dezvăluit sexul primului lor copil.

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  de  ELLE.ro
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț

Mitzuu și Ariana, cunoscuți publicului datorită participării la emisiunea „Power Couple România”, se pregătesc pentru un nou capitol al vieții lor. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată în această iarnă și au împărtășit recent cu urmăritorii lor o veste emoționantă: vor avea o fetiță.

Mitzuu și Ariana vor avea o fetiță

Cuplul a organizat o petrecere specială pentru a afla sexul bebelușului, la care au participat familia și prietenii apropiați. Printre invitați s-au numărat și Adda și Cătălin Rizea, foștii lor colegi din competiția difuzată de Antena 1. Momentul mult așteptat a fost filmat și publicat pe YouTube, unde cei doi au împărtășit bucuria cu fanii care le urmăresc activitatea în mediul online.

Vizibil emoționat, Mitzuu a transmis un mesaj dedicat viitoarei sale fiice și le-a mulțumit celor care i-au susținut.

„Avem fetiță. Mitzzana junior. Te iubesc! Am fost binecuvântați cu o fetiță, pe care o să o iubim cel mai mult de pe lumea asta. Mulțumim lui Doamne-Doamne, dar și vouă pentru susținerea oferită!”, au transmis ei pe YouTube.

Mitzuu și Ariana au participat împreună la „Power Couple România”

Cei doi creatori de conținut au atras atenția publicului prin relația lor și prin energia de care au dat dovadă în timpul participării la „Power Couple România”. Înainte de intrarea în competiție, Mitzuu mărturisea că este pregătit să își testeze limitele alături de partenera sa.

„Power Couple este cu adevărat un challenge, care o să ne pună ceva probleme, dar pe care sper să le trecem cu succes”

La rândul său, Ariana își exprima entuziasmul față de provocările pregătite de producători.

„Au fost niște probe foarte tari și sperăm ca anul acesta să fie și mai tari”

Dincolo de competiție, cei doi își doreau să profite de experiență pentru a petrece timp împreună și pentru a crea amintiri speciale.

„Motivația este dorința noastră de a ne distra, de a ne simți bine și de a face cât mai multe chestii împreună”

În prezent, Mitzuu și Ariana se concentrează asupra pregătirilor pentru venirea pe lume a fiicei lor, continuând să împărtășească momente importante din viața personală cu urmăritorii din mediul online.

Mitzuu și Ariana au oferit primele detalii despre sarcină

Cei doi sunt împreună de aproximativ șase ani și au vorbit în trecut despre dorința de a-și întemeia o familie. Pe 4 septembrie, Mitzuu și Ariana au confirmat că urmează să aibă primul lor copil, dezvăluind totodată că bebelușul ar urma să vină pe lume în această iarnă.Alături de fotografiile cu ecografia, cei doi au transmis un mesaj scurt prin care au făcut publică vestea: „Mini-Mitzuu vine la iarnă!”.

Pentru că o mare parte din activitatea lor se desfășoară în mediul online, Mitzuu și Ariana au ales să vorbească mai pe larg despre această etapă într-un vlog. Creatorul de conținut a povestit că decizia de a deveni părinți a fost una asumată și că amândoi își doreau foarte mult un copil.

„Anul ăsta am zis să nu mai facem prank-uri și să încercăm să devenim părinți pe bune, pentru că ne doream asta din tot sufletul. Suntem extrem de fericiți. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ce urmează să fie un Mitzanu sau Mitzana Junior. Am fost la o primă ecografie și un prim control. Totul este perfect la 12 săptămâni. A ieșit totul bine din punct de vedere al rezultatelor. Absolut totul este perfect și asta mă bucură maxim”, a mărturisit Mitzuu în vlog.

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foto: Instagram

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