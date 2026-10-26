Lidia Buble, mărturisiri neașteptate despre viața ei personală după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: „Sunt foarte bine”

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Lidia Buble a vorbit despre viața ei din prezent, după ce în ultimele zile au circulat speculații potrivit cărora ea și partenerul ei, Horațiu Nicolau, ar fi pus punct relației lor.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau s-ar fi despărțit

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau au format un cuplu discret, însă au fost surprinși cu diverse ocazii de către paparazzi. Cu toate că pentru ei este importantă discreția, artista a făcut de mai multe ori declarații despre partenerul ei.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au fost mereu rezervați în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Conform cancan.ro, cei doi ar fi pus punct relației lor. Nu se știe cine anume dintre ei ar fi inițiat despărțirea, însă artista a oferit pentru publicație un comentariu scurt referitor la aceste speculații: „Nu-mi place să vorbesc despre viața mea personală. Sper să mă înțelegeți.”

Lidia Buble, despre viața ei după presupusa despărțire de Horațiu Nicolau

După ce au apărut speculațiile despre presupusa ei separare de Horațiu Nicolau, Lidia Buble a făcut o serie de mărturisiri despre perioada aceasta din viața ei, care, conform spuselor ei, este una bogată din punct de vedere profesional.

„Foarte bine, mă pregătesc să lansez piese noi. Sunt sănătoasă, fericită că îmi vine familia în vizită cât de curând. Sunt bine, mulțumesc”, a declarat Lidia Buble pentru cancan.ro.

Lidia Buble nu a confirmat până în prezent aceste zvonuri care circulă despre viața ei personală și își dorește în continuare să mențină discreția.

„Cred că v-ați obișnuit cu mine că sunt o persoană foarte discretă. Și cu toții avem nevoie de o viață personală privată. Vreau doar să știți că sunt foarte bine”, a adăugat pentru sursa citată.

Ce a dezvăluit în trecut Lidia Buble despre Horațiu Nicolau

Într-un interviu, Lidia Buble a dezvăluit că, din punct de vedere amoros, se simte foarte liniștită și fericită în relația pe care o trăiește alături de Horațiu Nicolau.

„Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. (zâmbește) Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru VIVA!

Întrebată cum anume o impresionează Horațiu Nicolau, Lidia Buble a recunoscut că partenerul ei îi aduce zilnic zâmbetul pe buze.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi.”

Cum a cucerit-o Horațiu Nicolau pe Lidia Buble

Lidia Buble a dezvăluit ce prețuiește cel mai mult în relația cu partenerul ei de viață și a împărtășit secretele menținerii sale în formă. De asemenea, vedeta a mărturisit că intenționează să scrie o carte sau să facă un film despre povestea ei de viață.

„O să pot să răspund cam același lucru. Iubirea necondiționată, respectul, încrederea pe care mi-o oferă. Astea sunt cele trei lucruri la care eu țin foarte mult și cred că fără aceste trei nu prea se poate clădi o relație frumoasă. Așa că eu am fost binecuvântată și le am pe toate”, a spus artista pentru viva.ro.

Într-un interviu acordat acum ceva vreme, Lidia Buble a făcut dezvăluiri despre relația cu partenerul ei de cuplu.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt”, a declarat Lidia Buble la Fresh by Unica.

Lidia Buble se declara norocoasă să aibă alături un partener care o sprijină și o înțelege.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.red.: dragostea)”, a mărturisit Lidia Buble pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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