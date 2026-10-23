Dezvăluiri intime despre căsnicia dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson. Ce i-a mărturisit fiica lui Elvis Presley unei prietene apropiate

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La mai bine de trei decenii de la căsătoria dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson, actrița Roseanne Barr a făcut noi dezvăluiri despre relația celor doi. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, actrița în vârstă de 73 de ani a vorbit despre confesiunile intime pe care i le-ar fi făcut Lisa Marie Presley, care a murit în ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.

Fiica lui Elvis Presley și Michael Jackson au fost căsătoriți între 1994 și 1996, iar relația lor a atras încă de la început atenția presei. Potrivit lui Roseanne Barr, Lisa Marie avea o părere foarte bună despre artist inclusiv în ceea ce privește viața lor intimă.

„Se descurca foarte bine. Mi-a spus că el îi spunea toate lucrurile pe care fetele își doresc să le audă și că a fost cel mai priceput iubit din punct de vedere sexual”, a declarat Roseanne Barr pentru The Hollywood Reporter.

Actrița a susținut că prietena sa obișnuia să îi povestească deschis despre relațiile sentimentale și că nu avea niciun motiv să pună la îndoială sinceritatea acesteia.

„Nu mințea niciodată în legătură cu astfel de lucruri”, a spus Barr.

„Mi-a povestit despre toți bărbații cu care a fost și despre detaliile lor intime, despre dimensiuni, despre cum se descurcau și despre absolut tot”, a continuat actrița.

Declarațiile sale readuc în atenție informațiile publicate în memoriile postume ale Lisei Marie Presley, „From Here to the Great Unknown”, în care aceasta a susținut că Michael Jackson nu avusese relații sexuale înainte de a o cunoaște.

Potrivit relatării sale, artistul, cunoscut pentru piese precum „Smooth Criminal” și „Rock with You”, și-ar fi început viața sexuală la aproximativ 35 de ani.

În carte, Lisa Marie Presley a vorbit despre experiențele sentimentale anterioare ale lui Michael Jackson, susținând că acesta îi povestise despre apropierea sa de Tatum O’Neal, Brooke Shields și Madonna.

„Cred că o sărutase pe Tatum O’Neal și că avusese ceva cu Brooke Shields, dar relația lor nu fusese fizică, în afară de un sărut. Mi-a spus că și Madonna încercase la un moment dat să aibă o relație cu el, dar nu se întâmplase nimic”, a scris Lisa Marie în memoriile sale.

Aceasta a recunoscut că a fost „șocată” atunci când Michael Jackson a început să aibă inițiativa în ceea ce privește apropierea fizică și i-a spus că „nu avea de gând să mai aștepte”.

Viața intimă a cuplului a fost abordată și de Priscilla Presley, mama Lisei Marie, în volumul său de memorii din 2025, „Softly, As I Leave You: Life After Elvis”. Priscilla a povestit că, la vremea respectivă, avea propriile îndoieli în privința naturii relației dintre fiica sa și Michael Jackson, motiv pentru care a decis să o întrebe direct.

„Am întrebat-o dacă aveau o relație fizică. La fel ca mulți alți oameni, nu eram sigură. Mi-a spus că da”, a scris Priscilla Presley.

Cum a început relația dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson

În memoriile sale, Lisa Marie Presley a descris și momentul în care Michael Jackson i-a mărturisit că era îndrăgostit de ea. Potrivit relatării sale, discuția a avut loc în timpul unei călătorii la Las Vegas, pe vremea când era încă măritată cu muzicianul Danny Keough.

Lisa Marie și Danny Keough se căsătoriseră în 1988 și aveau împreună doi copii, Riley și Benjamin. Cu toate acestea, declarația lui Michael Jackson a făcut-o să își dea seama că sentimentele sale față de artist depășiseră deja limitele unei prietenii.

„Michael mi-a spus: ‘Nu știu dacă ai observat, dar sunt complet îndrăgostit de tine. Vreau să ne căsătorim și să avem copii împreună'”, a povestit Lisa Marie Presley în cartea sa.

„Nu am spus nimic imediat, dar apoi i-am răspuns: ‘Sunt foarte flatată, nici măcar nu pot să vorbesc’. Până în acel moment, simțeam că și eu eram îndrăgostită de el”, a continuat aceasta.

Relația lor a evoluat rapid, iar în 1994, la doar câteva luni după ce au început povestea de dragoste, Lisa Marie Presley și Michael Jackson s-au căsătorit. Mariajul nu a durat însă decât aproximativ doi ani, cei doi divorțând în 1996.

În același an, Michael Jackson s-a căsătorit cu Debbie Rowe, alături de care a avut doi copii, Prince și Paris. Căsnicia lor s-a încheiat în 1999, iar ulterior artistul nu a mai avut nicio relație sentimentală confirmată public până la moartea sa, în iunie 2009, la vârsta de 50 de ani.

Foto: Profimedia

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