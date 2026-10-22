Sharon Stone a recreat celebra scenă din „Basic Instinct”, la 34 de ani de la lansarea filmului. Dezvăluirile actriței despre cariera sa și problemele de sănătate

Sharon Stone a revenit în atenția publicului cu o ședință foto inspirată de rolul care a consacrat-o și a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate de-a lungul carierei.

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  de  ELLE
Sharon Stone a recreat celebra scenă din "Basic Instinct", la 34 de ani de la lansarea filmului. Dezvăluirile actriței despre cariera sa și problemele de sănătate

Sharon Stone, în vârstă de 68 de ani, a recreat una dintre cele mai cunoscute scene din istoria cinematografiei, în cadrul unei ședințe foto realizate pentru ELLE Spania. Actrița a apărut într-o ediție specială a revistei, dedicată aniversării a 40 de ani, și a acordat un interviu în care a vorbit despre cariera sa, dificultățile pe care le-a întâmpinat de-a lungul anilor și consecințele problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat.

Într-una dintre fotografii, Sharon Stone pozează așezată pe un scaun, purtând un trenci verde, care îi lasă picioarele la vedere. Imaginea face trimitere la celebra scenă a interogatoriului din thrillerul „Basic Instinct”, lansat în 1992, care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood.

În film, Stone o interpretează pe Catherine Tramell, o scriitoare suspectată de crimă, care este interogată de mai mulți polițiști, inclusiv de personajul interpretat de Michael Douglas. În timpul interogatoriului, Catherine își desface și își încrucișează din nou picioarele, dezvăluind că nu poartă lenjerie intimă. Secvența a provocat numeroase controverse la momentul lansării și a devenit una dintre cele mai discutate scene din istoria cinematografiei.

Deși rolul i-a adus celebritatea internațională, Sharon Stone a susținut de-a lungul anilor că nu a știut că imaginile respective vor fi incluse în versiunea finală a filmului. În autobiografia sa, The Beauty of Living Twice, actrița, nominalizată la Premiile Oscar, a povestit că a fost extrem de furioasă atunci când a descoperit scena în timpul unei proiecții în avanpremieră. Potrivit Daily Mail, aceasta a mărturisit că l-a pălmuit pe regizorul Paul Verhoeven și a părăsit sala, după ce și-a dat seama că promisiunea acestuia, potrivit căreia părțile sale intime nu vor fi vizibile, nu fusese respectată. Stone a descris momentul spunând că spectatorii puteau vedea „până în Nebraska”.

Regizorul Paul Verhoeven a respins însă afirmațiile actriței, susținând că aceasta era conștientă de modul în care urma să fie filmată secvența.

„Orice actriță știe ce se va vedea dacă îi ceri să își dea jos lenjeria intimă și îndrepți camera în acea direcție”, a declarat acesta.

În ciuda controverselor legate de film, Sharon Stone a precizat că nu regretă faptul că a acceptat rolul care i-a schimbat cariera.

„Regretele sunt ca pârțurile, nu le poți lua înapoi. Odată ce au ieșit, lasă un miros neplăcut și dispar”, a declarat actrița într-un interviu anterior.

Dincolo de succesul profesional, Sharon Stone a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în 2001, când a suferit un accident vascular cerebral și o hemoragie cerebrală. În interviul acordat publicației ELLE Spania, actrița a vorbit despre consecințele pe care problemele de sănătate le-au avut asupra vieții și carierei sale.

Recuperarea a fost îndelungată, iar Stone a fost nevoită să învețe din nou să meargă, să vorbească și să citească. În perioada în care a încercat să își recapete sănătatea, oportunitățile profesionale au început să dispară, iar revenirea la Hollywood s-a dovedit mult mai dificilă decât anticipase.

„Împotriva tuturor așteptărilor, am reușit să mă recuperez, dar ofertele de muncă au dispărut. În acea perioadă, dacă erai femeie și ți se întâmpla ceva, cariera ta era terminată”, a mărturisit actrița.

Sharon Stone a vorbit și despre felul în care sunt percepute femeile în industria cinematografică, dar și despre dificultatea de a face înțelese problemele de sănătate care nu sunt vizibile.

„Oamenii nu cunosc sau tind să uite de dizabilitățile invizibile. Cred că femeile considerate frumoase și inteligente sunt percepute într-un mod foarte specific, aproape ca și cum una dintre aceste calități ar anula-o pe cealaltă.”

Actrița a explicat că imaginea publică pe care și-a construit-o de-a lungul carierei nu reflectă întotdeauna personalitatea sa.

„Oamenilor le este foarte greu să înțeleagă că sunt o artistă fragilă, mică de statură, timidă, discretă, singuratică, blândă, delicată și empatică”, a mărturisit Sharon Stone.

Problemele de sănătate din 2001 au avut și consecințe financiare importante. Sharon Stone a declarat anterior că ar fi pierdut milioane de dolari din economiile sale în perioada în care se recupera după accidentul vascular cerebral, o experiență care i-a afectat atât viața personală, cât și parcursul profesional.

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Foto: Profimedia, PR

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