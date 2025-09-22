Priscilla Presley dezvăluie detalii despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită”

Priscilla Presley dezvăluie detalii despre căsnicia controversată dintre fiica sa, Lisa Marie, și Michael Jackson, într-o nouă carte de memorii.

Potrivit unui fragment publicat sâmbătă de The Sun, Priscilla scrie în volumul „Softly, As I Leave You: Life After Elvis” despre momentul în care a întrebat-o direct pe fiica ei dacă mariajul cu Regele Pop a fost consumat.

„Am întrebat-o dacă au avut o relație fizică. Ca mulți alții, nu eram sigură”, mărturisește Priscilla, în vârstă de 80 de ani. „Mi-a spus că da.”

Detalii controversate despre căsnicia dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson

Priscilla povestește că a fost profund nemulțumită de decizia Lisei Marie de a se căsători cu Michael Jackson în 1994 – o uniune care s-a destrămat după doar doi ani, în 1996.

„Am fost îngrozită de căsătorie”, scrie ea. „Simțeam, pur și simplu, că Michael nu se căsătorea cu Lisa Marie, ci cu dinastia Presley.”

Fosta soție a lui Elvis susține că starul pop căuta „publicitate pozitivă” pe fondul acuzațiilor de abuz asupra minorilor de la acea vreme, pe care el le-a negat cu vehemență. Potrivit Priscillei, Michael a contactat-o pe Lisa Marie în perioada scandalului, iar aceasta credea în nevinovăția lui.

„Michael era un om manipulator și cred că își pusese în gând să o cucerească cu mult înainte ca ea să-și dea seama”, scrie Priscilla. „Acea inocență copilărească pe care o afișa era parte din masca lui publică.”

Priscilla mai afirmă că Michael evita să o întâlnească și că întreaga relație era „bizară”. La reuniunile de familie, el prefera să petreacă timpul cu copiii, nu cu adulții. Deși Lisa Marie i-a spus mamei sale că Michael își dorea un copil, Priscilla a rugat-o să amâne momentul. Când, în 1996, Lisa Marie a depus actele de divorț, Priscilla scrie că „aproape că l-am auzit pe Elvis răsuflând ușurat”.

În octombrie 2024, fragmente din propriile memorii ale Lisei Marie – „From Here to the Great Unknown”, realizate pe baza unor înregistrări păstrate de fiica ei Riley Keough – au dezvăluit și versiunea acesteia despre relația cu Michael Jackson.

„Mi-a spus că era încă virgin”, scria Lisa Marie. „Cred că o sărutase pe Tatum O’Neal și avusese o idilă cu Brooke Shields, dar nimic fizic, în afară de un sărut. Mi-a spus că și Madonna încercase să aibă o aventură cu el, dar nu s-a întâmplat nimic.”

Lisa Marie povestea că începutul relației a fost timid: „Eram îngrozită, pentru că nu voiam să fac o mișcare greșită. Când a decis să mă sărute prima dată, pur și simplu a făcut-o. El a inițiat totul. Apoi au început și momentele intime, ceea ce m-a șocat. Credeam că poate nu vom face nimic până la căsătorie, dar el a spus: Nu mai aștept!”

După divorț, Michael Jackson a devenit tatăl lui Prince (28 de ani) și Paris (27 de ani), din căsnicia cu Debbie Rowe, și al lui Bigi (23 de ani), născut prin mamă surogat. Artistul a murit în 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de propofol.

Lisa Marie a avut, la rândul ei, o viață personală agitată: i-a adus pe lume pe Riley Keough (36 de ani) și pe Benjamin (care s-a sinucis la 27 de ani în 2020) împreună cu muzicianul Danny Keough, de care a divorțat în 1994, înaintea mariajului cu Michael Jackson. Mai târziu, s-a căsătorit cu actorul Nicholas Cage, apoi, în 2006, cu Michael Lockwood, cu care a avut gemenele Harper și Finley (16 ani). Ultimul divorț a fost finalizat în 2021, cu doi ani înainte ca Lisa Marie să moară, în 2023, la vârsta de 54 de ani, în urma unui stop cardiac.

În noua sa carte, Priscilla Presley promite și dezvăluiri despre ultimele zile ale fiicei sale și despre propria poveste de dragoste cu Robert Kardashian. Volumul „Softly, As I Leave You: Life After Elvis” urmează să fie lansat.

