„Sunt profund tulburată” Meghan Markle, primele declarații despre acuzațiile grave aduse lui Thomas Markle Sr. Cum se apără tatăl ei

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Meghan Markle a declarat că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora tatăl său, Thomas Markle, ar fi deținut materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Ducesa de Sussex a dezvăluit că a fost informată încă din 2018 despre anumite suspiciuni care îl vizau pe tatăl ei, după ce o scrisoare a fost trimisă echipei de protecție a familiei regale din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Într-o declarație publică, Meghan a explicat că decizia de a păstra distanța față de tatăl său și de a nu-i permite să aibă o relație cu cei doi copii ai săi a avut legătură cu dorința de a-i proteja.

„Sunt profund tulburată de informațiile apărute în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut avea de suferit. În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și departamentului responsabil de protecția familiei regale și a personalităților importante. Ulterior, acea scrisoare mi-a fost adusă la cunoștință. Conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu și am primit asigurări că acestea erau investigate. Sper că acum se va înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat situația de-a lungul anilor, distanța față de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: protejarea lor. Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii. Deși amploarea lucrurilor descoperite acum este mai revoltătoare decât și-ar putea imagina cineva, sper din tot sufletul ca justiția să își facă pe deplin datoria, iar siguranța și protejarea copiilor nevinovați să rămână prioritare.”, a transmis Meghan Markle.

Thomas Markle Sr. respinge categoric acuzațiile

Înainte ca Meghan Markle să își facă publică declarația, tatăl ei, în vârstă de 82 de ani, a negat vehement că ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor, calificând acuzațiile drept „minciuni bolnave”.

Thomas Markle a acordat un interviu exclusiv publicației Daily Mail, dintr-un centru de recuperare din Florida, unde învață să meargă cu ajutorul unei proteze, după ce piciorul stâng i-a fost amputat sub genunchi în luna decembrie a anului trecut, în urma formării unui cheag de sânge de mari dimensiuni.

„Sunt șocat, rănit și foarte supărat că fiul meu face aceste acuzații împotriva mea. Nu aș putea niciodată să fac lucrurile de care sunt acuzat. Este cel mai grav lucru de care poate fi acuzat cineva. Sunt numai prostii. O grămadă de minciuni. Este ceva bolnav. Nu am nicio idee de ce Tom încearcă să mă distrugă cu aceste minciuni”, a declarat acesta.

Acuzațiile au fost formulate de fiul său, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, care a susținut pentru The Sun că ar fi descoperit sute de imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor, stocate pe calculatoare și pe un telefon mobil aflate în patru cutii cu bunuri personale lăsate de tatăl său în Filipine.

Potrivit lui Thomas Markle Jr., descoperirea ar fi avut loc după ce tatăl său s-a întors în Statele Unite, la începutul acestui an.

Thomas Markle Sr. contestă însă această versiune și susține că dispozitivele respective nu s-ar mai fi aflat în posesia sa din ianuarie 2025, când a părăsit orașul Rosarito din Mexic și s-a mutat în Filipine alături de fiul său.

„Calculatoarele au fost împachetate în Mexic și încărcate pe un vapor de marfă, care a avut nevoie de câteva luni pentru a ajunge în Filipine. Îi ceream mereu lui Tom calculatoarele mele, dar refuza să mi le dea”, a explicat el.

Tatăl lui Meghan Markle susține că dispozitivele au rămas depozitate într-o clădire de apartamente și că nu știe cine ar fi putut avea acces la ele.

„Tom mi-a spus că erau în subsolul blocului în care locuiam. Nu am înțeles niciodată de ce nu voia să mi le dea. Nu știu cine a avut acces la calculatoare. Ne-am mutat în două case alăturate în decembrie 2025, iar eu m-am îmbolnăvit din cauza cheagului de sânge și am ajuns la spital, apoi într-un centru de recuperare. Ori de câte ori îi ceream lui Tom să îmi aducă dispozitivele, refuza.”

Întrebat despre declarația unei surse apropiate lui Meghan, care ar fi spus pentru The Sun că publicul ar putea înțelege acum de ce ducesa a rupt legătura cu tatăl său în 2018, Thomas Markle a răspuns: „Nu cred asta”.

El susține că a avut o relație „excelentă” cu fiica sa până când aceasta l-a cunoscut pe Prințul Harry și până la scandalul fotografiilor aranjate cu paparazzi, apărut înaintea nunții regale.

foto: Profimedia

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