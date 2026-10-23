„Sunt profund tulburată” Meghan Markle, primele declarații despre acuzațiile grave aduse lui Thomas Markle Sr. Cum se apără tatăl ei

Meghan Markle a rupt tăcerea în urma acuzațiilor grave aduse tatălui său, Thomas Markle, suspectat că ar fi deținut materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
"Sunt profund tulburată" Meghan Markle, primele declarații despre acuzațiile grave aduse lui Thomas Markle Sr. Cum se apără tatăl ei

Meghan Markle a declarat că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora tatăl său, Thomas Markle, ar fi deținut materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Ducesa de Sussex a dezvăluit că a fost informată încă din 2018 despre anumite suspiciuni care îl vizau pe tatăl ei, după ce o scrisoare a fost trimisă echipei de protecție a familiei regale din cadrul Poliției Metropolitane din Londra.

Într-o declarație publică, Meghan a explicat că decizia de a păstra distanța față de tatăl său și de a nu-i permite să aibă o relație cu cei doi copii ai săi a avut legătură cu dorința de a-i proteja.

„Sunt profund tulburată de informațiile apărute în ultimele 24 de ore, iar gândurile mele se îndreaptă către toți copiii care ar fi putut avea de suferit. În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și departamentului responsabil de protecția familiei regale și a personalităților importante. Ulterior, acea scrisoare mi-a fost adusă la cunoștință. Conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu și am primit asigurări că acestea erau investigate.

Sper că acum se va înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat situația de-a lungul anilor, distanța față de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: protejarea lor. Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru și pentru alte familii. Deși amploarea lucrurilor descoperite acum este mai revoltătoare decât și-ar putea imagina cineva, sper din tot sufletul ca justiția să își facă pe deplin datoria, iar siguranța și protejarea copiilor nevinovați să rămână prioritare.”, a transmis Meghan Markle.

Thomas Markle Sr. respinge categoric acuzațiile

Înainte ca Meghan Markle să își facă publică declarația, tatăl ei, în vârstă de 82 de ani, a negat vehement că ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor, calificând acuzațiile drept „minciuni bolnave”.

Thomas Markle a acordat un interviu exclusiv publicației Daily Mail, dintr-un centru de recuperare din Florida, unde învață să meargă cu ajutorul unei proteze, după ce piciorul stâng i-a fost amputat sub genunchi în luna decembrie a anului trecut, în urma formării unui cheag de sânge de mari dimensiuni.

„Sunt șocat, rănit și foarte supărat că fiul meu face aceste acuzații împotriva mea. Nu aș putea niciodată să fac lucrurile de care sunt acuzat. Este cel mai grav lucru de care poate fi acuzat cineva. Sunt numai prostii. O grămadă de minciuni. Este ceva bolnav. Nu am nicio idee de ce Tom încearcă să mă distrugă cu aceste minciuni”, a declarat acesta.

Acuzațiile au fost formulate de fiul său, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, care a susținut pentru The Sun că ar fi descoperit sute de imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor, stocate pe calculatoare și pe un telefon mobil aflate în patru cutii cu bunuri personale lăsate de tatăl său în Filipine.

Potrivit lui Thomas Markle Jr., descoperirea ar fi avut loc după ce tatăl său s-a întors în Statele Unite, la începutul acestui an.

Thomas Markle Sr. contestă însă această versiune și susține că dispozitivele respective nu s-ar mai fi aflat în posesia sa din ianuarie 2025, când a părăsit orașul Rosarito din Mexic și s-a mutat în Filipine alături de fiul său.

„Calculatoarele au fost împachetate în Mexic și încărcate pe un vapor de marfă, care a avut nevoie de câteva luni pentru a ajunge în Filipine. Îi ceream mereu lui Tom calculatoarele mele, dar refuza să mi le dea”, a explicat el.

Tatăl lui Meghan Markle susține că dispozitivele au rămas depozitate într-o clădire de apartamente și că nu știe cine ar fi putut avea acces la ele.

„Tom mi-a spus că erau în subsolul blocului în care locuiam. Nu am înțeles niciodată de ce nu voia să mi le dea. Nu știu cine a avut acces la calculatoare. Ne-am mutat în două case alăturate în decembrie 2025, iar eu m-am îmbolnăvit din cauza cheagului de sânge și am ajuns la spital, apoi într-un centru de recuperare. Ori de câte ori îi ceream lui Tom să îmi aducă dispozitivele, refuza.”

Întrebat despre declarația unei surse apropiate lui Meghan, care ar fi spus pentru The Sun că publicul ar putea înțelege acum de ce ducesa a rupt legătura cu tatăl său în 2018, Thomas Markle a răspuns: „Nu cred asta”.

El susține că a avut o relație „excelentă” cu fiica sa până când aceasta l-a cunoscut pe Prințul Harry și până la scandalul fotografiilor aranjate cu paparazzi, apărut înaintea nunții regale.

Citește și:
Ce intervenție chirurgicală ar vrea să își facă Maria Popovici după ce a slăbit peste 15 kilograme: „Pentru că am pierdut în greutate…’

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Răzvan Fodor, surpriză pentru Irina Fodor. Ce i-a pregătit soției sale și cum a reacționat aceasta: "E clar ce se întâmplă mai departe..."
People
Răzvan Fodor, surpriză pentru Irina Fodor. Ce i-a pregătit soției sale și cum a reacționat aceasta: "E clar ce se întâmplă mai departe..."
Dezvăluiri intime despre căsnicia dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson. Ce i-a mărturisit fiica lui Elvis Presley unei prietene apropiate
People
Dezvăluiri intime despre căsnicia dintre Lisa Marie Presley și Michael Jackson. Ce i-a mărturisit fiica lui Elvis Presley unei prietene apropiate
Gina Pistol, la un an de la operația estetică la nivelul abdomenului. Cum arată acum și ce spune despre rezultat
People
Gina Pistol, la un an de la operația estetică la nivelul abdomenului. Cum arată acum și ce spune despre rezultat
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre Prințul George, la câteva săptămâni după ce acesta a început studiile și s-a mutat de acasă
People
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre Prințul George, la câteva săptămâni după ce acesta a început studiile și s-a mutat de acasă
Imagini rare cu cei trei băieți ai cuplului Adela Popescu & Radu Vâlcan. Cum i-a surprins actrița
People
Imagini rare cu cei trei băieți ai cuplului Adela Popescu & Radu Vâlcan. Cum i-a surprins actrița
Florin Ristei, dezvăluiri despre relația cu fiul iubitei sale. Ce spune artistul despre băiatul în vârstă de zece ani: "Mă întreba ăla micul ce..."
People
Florin Ristei, dezvăluiri despre relația cu fiul iubitei sale. Ce spune artistul despre băiatul în vârstă de zece ani: "Mă întreba ăla micul ce..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."
Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui scandal de proporții. Acuzațiile grave care au dus la sesizarea autorităților
Tatăl lui Meghan Markle, în centrul unui scandal de proporții. Acuzațiile grave care au dus la sesizarea autorităților
Frankie, ispita de la Insula Iubirii, și-a făcut încă două tatuaje pe față: „Aveam deficit de cerneală”
Frankie, ispita de la Insula Iubirii, și-a făcut încă două tatuaje pe față: „Aveam deficit de cerneală”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din "Friends". De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului
Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri emoționante despre nunta lui Chandler din "Friends". De ce a fost un moment dificil pentru familia actorului
People

Sora lui Matthew Perry a făcut noi mărturisiri despre viața personală a actorului și despre dorința acestuia de a se căsători și de a avea copii.

+ Mai multe
Elena Hagi, declarație de dragoste superbă pentru soțul ei. Ianis Hagi a împlinit 28 de ani
Elena Hagi, declarație de dragoste superbă pentru soțul ei. Ianis Hagi a împlinit 28 de ani
People

Ianis Hagi a împlinit 28 de ani, iar soția lui, Elena, i-a transmis pe rețelele sociale o declarație de dragoste emoționantă.

+ Mai multe
Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au îndeplinit un vis. Ce au dezvăluit cei doi: "După o lungă așteptare..."
Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au îndeplinit un vis. Ce au dezvăluit cei doi: "După o lungă așteptare..."
People

Oana Moșneagu și Vlad Gherman pășesc către o nouă etapă în viața lor de cuplu. Actrița și actorul au împărtășit bucuria cu fanii lor de pe rețelele de socializare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC