Musette x Murmur: două brand-uri românești lansează o colecție capsulă de pantofi

Prezentată în premieră la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, colaborarea dintre Andreea Bădală și Cristina Bâtlan traduce universul Murmur într-o serie de pantofi care va ajunge în magazine la finalul acestui an.

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  de  Georgescu Daria
Murmur SS27 x Musette (1)
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Murmur împlinește anul acesta 15 ani, iar aniversarea vine cu un proiect special. Brand-ul creat de Andreea Bădală colaborează cu Musette pentru o colecție-capsulă de pantofi, prezentată în avanpremieră pe 16 octombrie, în cadrul show-ului SS27 de la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week.

Cele două brand-uri românești aduc în această colaborare experiențe diferite, dar complementare. Murmur contribuie cu estetica sa recognoscibilă, inspirată din corseterie, lenjeria vintage și formele feminine ale anilor ’50, în timp ce Musette vine cu peste trei decenii de experiență în design-ul și producția de pantofi și accesorii. Împreună, propun o nouă interpretare a codurilor care au definit universul Murmur.

Colecția SS27 prezentată la București a continuat explorarea acestor elemente, într-o formulă adaptată sezonului cald. Mătasea naturală, satinul și brocartul au fost folosite pentru rochii, corsete, costume deux-pièces și pantaloni structurați, într-o paletă de alb, roz pudrat și fuchsia. Cupele retro, detaliile metalice și liniile inspirate din lenjeria intimă au completat o colecție în care senzualitatea și construcția vestimentară au mers împreună.

Finalul prezentării a celebrat cei 15 ani de Murmur prin cinci rochii realizate în ediție limitată. Piesele din tul transparent, purtate peste body-uri și jupe nude, au reinterpretat câteva dintre formele emblematice ale brand-ului, punând în valoare liniile corpului și detaliile de construcție.

Colaborarea cu Musette extinde această estetică în zona accesoriilor. Andreea Bădală și Cristina Bâtlan au lucrat împreună la dezvoltarea modelelor, combinând identitatea creativă Murmur cu expertiza tehnică Musette. Pantofii sunt realizați din materiale italienești și produși local, cu atenție pentru formă, finisaje și detalii.

Colecția Musette x Murmur va fi disponibilă în magazinele celor două brand-uri din România la finalul anului 2026, oferind o nouă perspectivă asupra întâlnirii dintre design-ul vestimentar și cel de accesorii.

Citește și:

Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week SS27: între podium, scenă și muzeu

Foto: Murmur, Sabina Costinel

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