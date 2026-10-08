Pantofii SS27 au o singură regulă: să nu fie plictisitori

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După patru săptămâni de show-uri, un lucru este greu de ignorat: pantofii au din nou chef să iasă în față. SS27 se îndepărtează vizibil de ideea modelului perfect, discret și suficient de neutru încât să funcționeze cu orice. În locul lui apar forme surprinzătoare, tocuri sculpturale, cristale, barete fine, culori puternice și detalii care transformă încălțămintea într-un punct central al look-ului.

La Prada, tocurile curbate „banana”, lansate în colecția Fall 2007, revin alături de pumps și slingbacks decupați și decorați. Dior propune T-straps foarte fine, cu mici charms, care lasă piciorul aproape complet la vedere, în timp ce Loewe merge pe forme alungite, decupaje, culori intense și sandale cu detalii jucăușe. La Saint Laurent, stilettos aurii sprijiniți pe tocuri în formă de șarpe duc ideea pantofului statement într-o zonă aproape sculpturală.

Lista continuă și devine tot mai interesantă. La Jil Sander, kitten heels au decupaje extreme și construcții intenționat puțin „greșite.” Dries Van Noten alternează loafers cu toc metalic, pantofi two-tone cu vamp înalt și pumps acoperiți cu cristale, iar Celine introduce pantofi argintii cu șireturi. Ann Demeulemeester readuce gladiatorii cu catarame grele, în timp ce Rick Owens renunță la platform boots-urile sale obișnuite în favoarea unor thong sandals pe wedge-uri din Perspex și a sandalelor cu barete încărcate de cristale. La Matières Fécales, colaborarea cu Christian Louboutin transformă chiar și banalul flip-flop într-un pantof spectaculos, cu toc înalt curbat.

Nu este însă vorba doar despre excentricitate. Baretele subțiri, peep toes, decupajele și formele care expun piciorul contrastează cu platformele și sneakers-ii masivi ai ultimilor ani. Silueta devine mai ușoară și mai senzuală, dar nu neapărat mai cuminte.

În paralel, decorul revine în forță. Tory Burch extinde familia Pierced cu noi pumps și loafers, dar adaugă și slingbacks din piele împletită manual și tocuri decorate cu mărgele și elemente inspirate de dinți de rechin. Iar la Chanel, importanța acordată încălțămintei devine aproape o declarație în sine: fiecare dintre cele 83 de look-uri ale colecției a fost prezentat cu un model diferit de pantof. Slingbacks, loafers, pumps, sandale, finisaje metalice sau animal print, varietatea spune multe despre direcția sezonului: nu mai există o singură siluetă „corectă.”

Iar interesul pentru pantofii cu personalitate nu rămâne doar pe podium. În street style-ul din timpul Fashion Month-ului, modele precum Tina Party pump de la Versace au apărut constant, semn că apetitul pentru pantofi care pot schimba singuri energia unei ținute există deja.

Concluzia sezonului nu este, așadar, că există un singur „pantof al anului.” Din contră. Poate fi un two tone statement, un slingback cu aplicații florale, un gladiator, un kitten heel cu decupaje sau un toc complet absurd.

Numitorul comun este personalitatea. După câteva sezoane în care am căutat pantoful care merge la orice, moda pare din nou interesată de cel care schimbă tot.

Foto: Profimedia, Getty

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