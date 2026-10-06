Givenchy SS27: Sarah Burton transformă precizia în atitudine

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La Givenchy, precizia nu înseamnă austeritate. Pentru SS27, Sarah Burton pornește din nou de la croi, dar îl folosește pentru a schimba subtil relația dintre haină și corp. Rochia neagră din piele care deschide show-ul urmărește silueta îndeaproape, în timp ce fermoarele laterale dezvăluie un interior galben intens. Este o introducere foarte clară în colecție: linii controlate, detalii surprinzătoare și o feminitate care nu are nevoie de exces pentru a fi vizibilă.

Tailoring-ul devine unul dintre cele mai interesante exerciții ale sezonului. Sacourile sunt construite cu panouri frontale care se proiectează înainte și se suprapun în partea de jos, iar în alte look-uri mânecile sunt desprinse de umeri și așezate peste tors, transformând un element funcțional într-o parte a siluetei. Asimetria continuă pe rochiile tricotate, bluzele albe și trench-uri, în timp ce paltoanele cu două rânduri de nasturi readuc colecția spre o eleganță mai clasică.

Burton alternează această rigoare cu piese mult mai senzuale: piele moale, jeans purtați cu topuri sculptate, jachete cu peplum și rochii care lasă corpul să se miște în voie. Accesoriile amplifică proporțiile fără să domine hainele: curele din piele în culori puternice, cercei supradimensionați și bijuterii cu o prezență aproape sculpturală.

Cele mai spectaculoase apariții vin însă spre seară. Rochii fine din jerseu sunt suspendate de structuri curbate din alamă, inspirate de Cirque Calder din 1926, astfel încât materialul pare mai degrabă să plutească în jurul corpului decât să îl urmeze convențional. Este una dintre acele idei în care construcția tehnică și senzația de lejeritate coexistă perfect.

Givenchy SS27 confirmă felul foarte personal în care Sarah Burton privește hainele: nu ca pe niște forme impuse corpului, ci ca pe un dialog cu el. Precizia rămâne esențială, dar rezultatul nu este rece. Din contră, tocmai controlul croiului îi permite colecției să fie expresivă, senzuală și surprinzător de fluidă.

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Foto: Profimedia

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