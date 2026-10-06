Miu Miu SS27: sport, disciplină și un pic de dezordine

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Miuccia Prada nu pare interesată, în acest sezon, să inventeze o nouă uniformă. Pentru Miu Miu SS27, punctul de plecare este exact ceea ce vedem deja în jurul nostru: haine sport, denim, tricotaje, piele, piese vintage și elemente clasice. Diferența apare în felul în care acestea sunt puse împreună. Fustele plisate până la genunchi și sacourile în carouri deschid show-ul, apoi ordinea se relaxează rapid: apar pantaloni scurți minusculi, topuri tehnice, jeans și șnururi albe lăsate deliberat la vedere.

Ideea colecției se construiește tocmai din aceste contraste. Un top sport este purtat alături de o piesă cu broderii, pantalonii clasici primesc o talie elastică, iar rochiile delicate sunt combinate cu elemente inspirate de echipamentul atletic. Satinul și voalul sunt încrețite intenționat împreună cu elemente metalice, pielea întoarsă este tratată cu ceară pentru a căpăta în timp o suprafață neregulată, iar sistemele de șireturi încrucișate înlocuiesc închiderea clasică pe fuste, jeans, rochii și pantofi. Nimic nu pare excesiv de finisat și tocmai această mică imperfecțiune face hainele mai vii.

Fusta rămâne una dintre piesele centrale, continuând preocuparea pe care Miuccia Prada a arătat-o și la Prada SS27, dar aici intră într-un registru mult mai ludic. Cristalele, imprimeurile geometrice și bustierele strălucitoare se amestecă cu jachete sport, tricouri tehnice și sneakers, iar rezultatul are energia spontană specifică Miu Miu. Gigi Hadid, Emma Corrin, Olivia Colman și Jamie Bell s-au numărat printre numele care au apărut pe podium.

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Denimul aduce și una dintre colaborările sezonului: Wrangler x Miu Miu Upcycled, realizată din jeans vintage de la finalul anilor ’90, reconstruiți și completați cu șireturi încrucișate. Parteneriatul cu New Balance continuă, la rândul său, cu reinterpretarea modelului de alergare RC150 în mesh tehnic.

Miu Miu SS27 vorbește, în fond, despre cum pot fi privite altfel hainele pe care le cunoaștem deja. Eleganța nu vine aici din formalitate, ci din libertatea de a combina registre care, în mod normal, nu ar trebui să se întâlnească. Iar Miuccia Prada face din această aparentă lipsă de reguli una dintre cele mai precise idei ale colecției.

Foto: Profimedia

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