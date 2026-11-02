Cămașa albă, dar nu cum o știi: idei de styling de pe podiumurile FW26

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Pentru o piesă cu reputația de a merge cu orice, cămașa albă a devenit surprinzător de greu de ignorat. În colecțiile FW26, designerii au început să se joace cu toate elementele ei familiare: gulerul, manșetele, volumul și chiar modul în care se încheie. Rezultatul? O mulțime de idei care merită încercate și în afara podiumului.

Sarah Burton a deschis prezentarea Givenchy cu un sacou negru impecabil, purtat peste o cămașă din poplin al cărei guler fusese montat invers, încadrând fața. Louise Trotter a preferat un gest mult mai relaxat la Bottega Veneta: un singur colț al gulerului scos peste sacou, cu celălalt ascuns. Pare întâmplător, dar tocmai această mică abatere schimbă atitudinea ținutei.

Manșetele au primit și ele o atenție specială. La Dries Van Noten, Julian Klausner le-a decorat cu broderii aurii și le-a lăsat la vedere într-o combinație cu cravată și fustă purtată jos pe șolduri. Veronica Leoni a mizat pe manșete supradimensionate la Calvin Klein, în timp ce Dolce & Gabbana le-a asociat cu dantelă neagră și un aer senzual, ușor retro.

Și, apropos de dantelă, Maria Grazia Chiuri a combinat la Fendi o cămașă clasică cu o fustă transparentă, un colier din piele și pantofi cu șosete. Jonathan Anderson a ales pentru Dior o variantă mai sofisticată, alăturând o cămașă albă unor pantaloni cu motive metalizate. La Michael Kors, contrastul dintre simplitatea poplinului și volumul spectaculos al unei fuste cu pene a demonstrat că piesa funcționează la fel de bine și seara.

Pe podiumul Marc Jacobs, cămașa albă cu volane a căpătat un aer retro, purtată cu o fustă creion cu talie înaltă și proporții riguroase. Emporio Armani a reinterpretat codurile smoking-ului prin cămăși lungi, cu plastroane și detalii inspirate din garderoba masculină. Două abordări diferite, care demonstrează cât de versatilă poate fi o piesă aparent atât de simplă.

Nici proporțiile nu au rămas neatinse. Hodakova a transformat cămașa supradimensionată într-o ținută în sine, în timp ce Niccolò Pasqualetti a experimentat cu falduri sculpturale și volume care schimbă complet silueta.

Ce putem prelua din toate acestea? Mai mult decât pare. Lasă manșetele să se vadă sub un pulover, poartă o cămașă masculină cu o fustă elegantă, adaugă o cravată sau renunță la simetria perfectă. Partea interesantă este că, de multe ori, nu ai nevoie de o cămașă nouă. Doar de o idee nouă despre cum să o porți.

Foto: Profimedia

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