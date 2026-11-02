Cămașa albă, dar nu cum o știi: idei de styling de pe podiumurile FW26

Manșete exagerate, gulere purtate neconvențional, proporții neașteptate și combinații care ies din tipare. Designerii ne oferă câteva motive excelente să privim altfel una dintre cele mai familiare piese din garderobă.

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  de  Georgescu Daria
Bottega Veneta
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Pentru o piesă cu reputația de a merge cu orice, cămașa albă a devenit surprinzător de greu de ignorat. În colecțiile FW26, designerii au început să se joace cu toate elementele ei familiare: gulerul, manșetele, volumul și chiar modul în care se încheie. Rezultatul? O mulțime de idei care merită încercate și în afara podiumului.

Sarah Burton a deschis prezentarea Givenchy cu un sacou negru impecabil, purtat peste o cămașă din poplin al cărei guler fusese montat invers, încadrând fața. Louise Trotter a preferat un gest mult mai relaxat la Bottega Veneta: un singur colț al gulerului scos peste sacou, cu celălalt ascuns. Pare întâmplător, dar tocmai această mică abatere schimbă atitudinea ținutei.

Manșetele au primit și ele o atenție specială. La Dries Van Noten, Julian Klausner le-a decorat cu broderii aurii și le-a lăsat la vedere într-o combinație cu cravată și fustă purtată jos pe șolduri. Veronica Leoni a mizat pe manșete supradimensionate la Calvin Klein, în timp ce Dolce & Gabbana le-a asociat cu dantelă neagră și un aer senzual, ușor retro.

Și, apropos de dantelă, Maria Grazia Chiuri a combinat la Fendi o cămașă clasică cu o fustă transparentă, un colier din piele și pantofi cu șosete. Jonathan Anderson a ales pentru Dior o variantă mai sofisticată, alăturând o cămașă albă unor pantaloni cu motive metalizate. La Michael Kors, contrastul dintre simplitatea poplinului și volumul spectaculos al unei fuste cu pene a demonstrat că piesa funcționează la fel de bine și seara.

Pe podiumul Marc Jacobs, cămașa albă cu volane a căpătat un aer retro, purtată cu o fustă creion cu talie înaltă și proporții riguroase. Emporio Armani a reinterpretat codurile smoking-ului prin cămăși lungi, cu plastroane și detalii inspirate din garderoba masculină. Două abordări diferite, care demonstrează cât de versatilă poate fi o piesă aparent atât de simplă.

Nici proporțiile nu au rămas neatinse. Hodakova a transformat cămașa supradimensionată într-o ținută în sine, în timp ce Niccolò Pasqualetti a experimentat cu falduri sculpturale și volume care schimbă complet silueta.

Ce putem prelua din toate acestea? Mai mult decât pare. Lasă manșetele să se vadă sub un pulover, poartă o cămașă masculină cu o fustă elegantă, adaugă o cravată sau renunță la simetria perfectă. Partea interesantă este că, de multe ori, nu ai nevoie de o cămașă nouă. Doar de o idee nouă despre cum să o porți.

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Foto: Profimedia

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