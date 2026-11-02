Noiembrie devine IRIDESCENT!

Noiembrie devine IRIDESCENT! Începe cea de-a cincea ediție a festivalului internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului.

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  de  ELLE.ro
Noiembrie devine IRIDESCENT!

Festivalul internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului IRIDESCENT, organizat de Centrul Național al Dansului București, propune o lună de evenimente care reunesc spectacole de dans contemporan, teatru, expoziții și performance-uri, alături de întâlniri artistice ce explorează relația dintre corp, societate, muncă, tehnologie și libertatea de a fi diferit.

În perioada 1 – 30 noiembrie 2026, Bucureștiul devine un spațiu al întâlnirii dintre dansul contemporan, performance, teatru și reflecția critică asupra lumii în care trăim. Festivalul IRIDESCENT, revine cu cea de-a cincea ediție cu un program dens, care reunește artiști din România și din străinătate, creații consacrate și perspective noi asupra corpului și a experienței umane.

Festivalul este o invitație la explorarea unor întrebări esențiale ale prezentului: cum ne modelează presiunile sociale, economice și tehnologice? Ce înseamnă să aparținem unui grup fără să ne pierdem individualitatea? Cum ne putem apropia unii de ceilalți și cum putem găsi libertatea de a refuza rolurile și așteptările care ne sunt impuse?

Ediția din acest an aduce în prim-plan corpul nu doar ca obiect al reprezentării artistice, ci ca spațiu viu al negocierii, al rezistenței și al transformării. Corpul poartă urmele muncii, ale normelor sociale și ale ritmurilor impuse de societate, dar rămâne, în același timp, un teritoriu al autonomiei, al sensibilității și al posibilității de a imagina alte moduri de a exista.
„Poate că, dincolo de toate diferențele dintre aceste creații, rămâne ceva simplu și greu de explicat: nevoia de a fi văzuți, atinși, ascultați, înțeleși și, uneori, de a nu mai trebui să fim ceea ce se așteaptă de la noi”, este invitația formulată de Mihai Mihalcea (citește aici un interviu cu Mihai Mihalcea și Mara Bugarin despre spectacolul Mișcări neautorizate, și el parte din programul IRIDESCENT), în numele echipei CNDB, pentru publicul festivalului.

Un program internațional în dialog cu scena românească

Ediția acestui an extinde dialogul dintre scena locală și cea internațională, reunind artiști și artiste ale căror practici explorează forme diverse de expresie coregrafică și performativă. O noutate a acestei ediții este introducerea unei secțiuni noi, a cărei selecție este realizată de artistele Andreea Novac și Valentina de Piante, la inițiativa Vavei Ștefănescu, managerul CNDB. Secțiunea reflectă diversitatea practicilor, temelor și formatelor prezente în dansul contemporan și performance-ul actual.
Festivalul se deschide pe 1 noiembrie, la Sala Pictură a Teatrului Național București, cu Its the End of the Amusement Phase, spectacolul artistei Chara Kotsali din Grecia. O istorie emoțională a prezentului, în care mișcările lui Bob Fosse, Trisha Brown și Beyonce devin un noise-manifesto-coregrafic despre umanitate, plăcere și distrugere.

La CNDB, No.oN, creația artistei franceze Claire Huber, aduce în atenție refuzul și rezistența, investigând condițiile în care o persoană își poate revendica dreptul de a nu se conforma. În ALLARME, artiștii italieni Ginevra Panzetti și Enrico Ticconi urmăresc tensiunile dintre individ și grup, dintre disciplină, organizare colectivă și libertatea personală.
Un alt reper al programului este Good Vibes Only (beta test), semnat de coregrafa și performera italiană Francesca Santamaria, prezentat la CNDB într-un Double Bill alături de TELEMACHUS de Ioana Marchidan.

Relația dintre corp, teritoriu, limbaj și structurile economice este explorată în Reading Gradience, rehearsal IV, creație semnată de Sanna J. Hirvonen, Dana Andrei și Nika Pećarina, programată la LINOTIP. Într-o altă direcție, proiectul Women at Work – Crossroads, Rhythms, and Continuities, semnat de Simona Deaconescu și Flor Firvida Martín, propune o perspectivă asupra felului în care munca modelează corpurile, ritmurile cotidiene și experiențele femeilor din Europa de Est și America Latină. Prezentat la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC), proiectul include o expoziție și lecture-performance-uri susținute de cele două artiste.

Imagine din spectacolul Telos

În prim-plan: o nouă generație de artiști

O componentă importantă a ediției din 2026 este dedicată noilor generații de creatori. La finalul celei de-a treia ediții a Academiei de Dans și Performance, CNDB a selectat șase dintre cele unsprezece lucrări realizate de absolvenți, care vor fi prezentate în premieră în cadrul festivalului. Publicul va avea ocazia să descopere creațiile semnate de Iulia Andro, Iustin Danalache, Sofia Sitaru-Onofrei, Daiana Sargan, Cristina Tudor și Teodora Tudose. Prezența acestor lucrări în program consolidează rolul festivalului de platformă pentru afirmarea noilor voci artistice și pentru dezvoltarea unui dialog între generații, practici și perspective coregrafice.

În paralel, programul aduce în fața publicului o varietate de formate și propuneri artistice, de la spectacole de dans și performance-uri la proiecte interdisciplinare și intervenții în spații culturale diverse. Printre titlurile programate se numără TELOS, de Ermira Goro, EX-PEAU-SITION, de Mădălina Dan, …În țara minunilor, de Vava Ștefănescu, SPAIME, de David Schwartz, Mișcări neautorizate, de Mihai Mihalcea și Mara Bugarin, Metanoia de Hunor Varga, și Leaking into the World, proiect semnat de Simona Deaconescu, Ioana Vreme Moser și Simina Oprescu.
Prin această diversitate, IRIDESCENT propune publicului întâlniri cu forme artistice care depășesc convențiile spectacolului tradițional și deschid noi posibilități de a privi, simți și înțelege experiența corporală.

Un spațiu comun pentru întrebările prezentului

Într-o societate marcată de accelerare, presiune și contradicții, corpul devine un punct de plecare pentru a înțelege relațiile dintre individ și comunitate, dintre viața personală și mecanismele sociale, dintre nevoia de apartenență și dorința de autonomie. IRIDESCENT 2026 invită publicul să privească dansul contemporan nu doar ca pe o formă de expresie estetică, ci și ca pe un instrument de interogare a realității și de imaginare a unor alternative.
Spectacolele și proiectele reunite în festival propun perspective diferite asupra vulnerabilității, atingerii, muncii, identității și libertății de a refuza. Dincolo de diferențele de limbaj și de abordare, ele creează un teren comun de întâlnire, în care arta poate face vizibile experiențe adesea greu de exprimat în cuvinte.
În luna noiembrie, IRIDESCENT invită publicul să descopere noi forme de sensibilitate și să participe la o experiență artistică în care corpul devine loc de întâlnire, de întrebare și de posibilă transformare.
Programul complet și informațiile despre bilete sunt disponibile pe site-ul Centrului Național al Dansului București.

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Foto: prin amabilitatea CNDB

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