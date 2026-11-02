Laura Cosoi, emoționată după vizita la casa Adelei Popescu din Șușani. Ce a mărturisit actrița

Laura Cosoi a petrecut câteva zile alături de familie la Șușani, unde a fost găzduită de buna sa prietenă Adela Popescu și de Radu Vâlcan.

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  de  ELLE.ro
Laura Cosoi și Adela Popescu
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Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au petrecut câteva zile alături de Adela Popescu și Radu Vâlcan, în localitatea Șușani, unde cei doi au o casă de vacanță. Însoțiți de copii, aceștia s-au bucurat de liniștea de la țară și de timpul petrecut împreună. La întoarcere, Laura Cosoi a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant despre vizită și despre amintirile pe care i le-a trezit.

Laura Cosoi, despre experiența în casa Adelei Popescu

Actrița a povestit că atmosfera din casa prietenei sale i-a amintit de propria copilărie și de momentele petrecute alături de familie. Deși se cunosc de mulți ani, Laura Cosoi spune că această experiență a făcut-o să realizeze cât de multe lucruri are în comun cu Adela Popescu, de la valorile cu care au crescut până la relațiile apropiate cu cei dragi.

„Am fost cu copiii la Șușani, în locul în care a copilărit Adela. Și ce frumos e satul toamna… Casele, culorile, priveliștile, liniștea aceea de care nici nu-ți dai seama cât îți era dor. Mă uitam în jur și îmi venea să mai stăm puțin. Și apoi încă puțin. O cunosc pe Adela de atâția ani, dar zilele acestea mi-am dat seama și mai bine cât de multe avem în comun. Inclusiv atmosfera din familie, felul în care am crescut, lucrurile pe care am fost învățate să le prețuim și, mai ales, felul în care am fost iubite. Cu ai ei în jur, cu mâncare bună pe masă, cu povești și o cafeluță la care se mai prelungește vorba, m-am simțit ca în familia mea. Mi-au revenit în minte momente din copilărie, stări pe care le știam atât de bine. Iar acum eram acolo cu copiii mei… Mi-e foarte dor de ai mei. Și cred că tocmai de aceea am simțit atât de mult căldura cu care am fost primiți. Am plecat de la Șușani cu sentimentul că fusesem și eu puțin acasă. Și tare bine mi-a făcut. Multumim, Adela Popescu și Radu Vâlcan”, a scris Laura Cosoi pe rețelele sociale.

Laura Cosoi, despre echilibrul dintre viața de familie și cea profesională

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean sunt căsătoriți din 2015 și au împreună cinci fiice. Deși programul lor este încărcat, iar responsabilitățile de părinți le ocupă o mare parte din timp, cei doi încearcă să nu neglijeze relația de cuplu, aspect despre care actrița vorbește cu mândrie în numeroase interviuri.

Laura Cosoi și-a reluat deja activitatea profesională și a dezvăluit că încearcă să își adapteze programul în funcție de nevoile fetiței sale, Nina, pe care o alăptează. Ea a revenit rapid în fața telespectatorilor cu un nou sezon din emisiunea „Vacanță de vedetă”, pe care o prezintă la Antena Stars. 

„M-am întors deja la filmări, iar din octombrie revin și pe scena teatrului. Îmi face bine să mă întâlnesc din nou cu partea aceasta a vieții mele, cu oamenii alături de care lucrez și cu emoția profesiei. În același timp, țin cont de etapa în care suntem. Nina este încă foarte mică, alăptez, iar celelalte fete au și ele nevoie de mine. Revenirea cere organizare și sprijin, iar ritmul trebuie ajustat din mers. Mă bucur că pot continua să fac ceea ce iubesc și îmi doresc să păstrez această bucurie, fără să transform întoarcerea la muncă într-o probă de rezistență”, a povestit ea pentru VIVA!.

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Foto: Instagram

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