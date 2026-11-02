Andreea Bănică, în lacrimi după o surpriză neașteptată la TV. Mesajul care a copleșit-o pe artistă

Andreea Bănică a fost copleșită de emoții în timpul unei apariții televizate, după ce a primit un mesaj surpriză de la fostul său profesor de matematică.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică și familia
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Andreea Bănică a trecut prin momente emoționante în timpul unei apariții televizate, după ce a primit un mesaj surpriză de la unul dintre profesorii săi din școală. Cântăreața nu și-a putut stăpâni lacrimile când a auzit cuvintele fostului profesor, pe care nu îl mai întâlnise de mai bine de un deceniu. Recent, vedeta a făcut și dezvăluiri despre experiențele neplăcute prin care ar fi trecut fiul său, Noah, în relația cu alți copii.

Andreea Bănică, emoționată până la lacrimi de fostul său profesor

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Andreea Bănică a avut parte de o surpriză pregătită de Cătălin Măruță. Prezentatorul i-a arătat o înregistrare video în care fostul ei profesor de matematică îi transmitea câteva gânduri și își amintea de anii în care artista îi era elevă. Revederea, chiar și prin intermediul unui ecran, a impresionat-o profund pe cântăreață, care a început să plângă în timp ce asculta mesajul.

Profesorul i-a mărturisit că i-a urmărit cu mândrie parcursul profesional și că succesul foștilor elevi reprezintă una dintre cele mai mari satisfacții ale meseriei sale. Acesta și-a amintit inclusiv de o metodă inedită prin care o sancționa pe Andreea atunci când întârzia la ore: îi cerea să cânte în fața colegilor.

„E o adevărată bucurie să-ți pot transmite acest gând bun. Ca profesor, cel mai frumos sentiment este să-ți vezi foștii elevi reușind în viață, iar eu îți cunosc și îți urmăresc cu mândrie toate rezultatele și performanțele din carieră. Amintirile mă întorc la anii de școală, îmi amintesc că mai aveai momente în care întârziai la ore, dar sancțiunea mea era una pe măsură. Te puneam direct să ne cânți, ca să te scap de pedeapsă”, a fost mesajul transmis de fostul profesor al artistei.

Fiul Andreei Bănică s-ar fi confruntat cu episoade de bullying

Într-un interviu separat, acordat pentru Știrile Antena Stars, Andreea Bănică a abordat un subiect sensibil, legat de experiențele fiului său, Noah. Artista a povestit că băiatul ar fi fost ironizat în repetate rânduri de alți copii din cartier. Potrivit acesteia, unii dintre ei obișnuiau să fugă sau să se ascundă atunci când Noah încerca să se apropie, iar într-o situație i-ar fi luat chiar și casca de pe cap.

Cântăreața a subliniat că asemenea comportamente nu ar trebui ignorate și că adulții au responsabilitatea de a interveni pentru a-i învăța pe cei mici să se respecte reciproc.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, la Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Andreea Bănică, despre importanța comunicării dintre părinți și copii

Artista consideră că implicarea părinților este esențială atunci când apar conflicte între copii. În familia sa, comunicarea a fost încurajată încă de la începutul școlii, astfel încât Sofia și Noah să se simtă în siguranță atunci când povestesc despre experiențele lor. Andreea Bănică a explicat că și-a învățat copiii să îi spună atât ei, cât și soțului său, ce li se întâmplă în relațiile cu cei din jur.

„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a mai spus artista.

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Foto: Instagram

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