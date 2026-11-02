Olga Barcari, confesiuni despre fostul ei partener, Cătălin Bordea. Care este acum relația dintre ei, la doi ani de la despărțire: „Îl consider un…”

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea și a făcut dezvăluiri care au surprins pe toată lumea.

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  de  Andreea Ilie
Karmen și Olga Barcari (1)
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După despărțirea lui Cătălin Bordea de fosta lui soție, Livia, comendiantul a avut o relație cu Olga Barcari.

Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea

La începutul lui 2024, presa mondenă a dezvăluit că prezentatorul emisiunii The Ticket a avut o relație cu hairstilista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025. Inițial, Bordea a negat relația cu Olga, însă, ulterior, cei doi au recunoscut că între ei a existat mai mult decât o prietenie.

Mai mult decât atât, în timpul filmărilor la show-ul Asia Express, odată cu revenirea lui Bordea și Cordea, s-a putut observa interacțiunea din cei doi, dar și numeroasele atacuri finuțe dintre ei.

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea. Ea a mărturisit că acum sunt amici și chiar vorbesc ocazional

„Cu Bordea vorbesc foarte des, râdem mult, facem glume și suntem foarte detașați de ceea ce s-a întâmplat. Îl consider un prieten și chiar discutăm frecvent. Nu regret că relația cu Bordea s-a încheiat, pentru că am rămas apropiați, amici, și ne sunăm ori de câte ori vrem. Cred că ne înțelegem mai bine așa, fără să fim într-o relație”, a declarat Olga pentru CANCAN.RO.

Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că în acest moment nu are o relație, însă când va avea un partener stabil i-ar plăcea să participe alături de acesta la anumite show-uri de televiziune.

„Nu mi-am făcut niciun plan de viitor, pentru că viața mea este foarte imprevizibilă și m-a surprins de fiecare dată. Mi-aș dori să mai particip la proiecte de televiziune, cum ar fi „Te cunosc de undeva”, pentru că am voce, sau „Power Couple”, dacă mă așez la casa mea. Vreau să le arăt oamenilor și cum este să fii drăgălașă cu iubitul tău, cu soțul tău. Deși, în momentul de față, ar fi mai greu cu „Power Couple”, pentru că nu îmi găsesc și nici nu îmi caut jumătate”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Olga Barcari, despre schimbările din viața ei după participarea la Asia Express

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre cum a fost percepută de cei din jur după ce a participat la Asia Express alături de buna ei prietenă, Karmen.

„Lucrul cel mai important care s-a schimbat după Asia Express este că am început să fiu mai bună și cu mine și cu oamenii din jurul meu. Mi-am schimbat povestea vieții. M-am întors mai puternică, mai bine așezată. Am văzut că lumea acum mă iubește foarte mult. Dar muncesc în continuare. Lucrez cu clienții, nu mă pot da în spectacol. În rest, la fel de leneșă sunt. Iar mă trezesc târziu. Acolo la 6 eram în picioare. Acum ma trezesc pe la 9, dar mă culc înapoi, dacă încep munca pe la 11.30. Am revenit la normal. Mă oprește lumea, mai ales pe aeroport. La Alicante, în Spania, de exemplu. Toată lumea mă știe. Oamenii au o altă gândire acum despre mine. Iar cei care m-au jignit, și-au cerut iertare. Sunt fericită că am mulți oameni de calitate lângă mine acum”. a mărturisit Olga Barcari pentru CANCAN.RO.

Olga a precizat că uneori are senzația că a fost mai ușor în Asia Express, în ciuda condițiilor din emisiune, decât viața în București

„Nu mi-a lipsit nimic. Eram foarte fericită. Eram cu Karmen. Acolo am fost dădăcită. În București e mai greu de trăit decât în Asia Express. Acolo te duci, faci una, alta. Atât. În rest, oamenii au grijă de tine. Aici trebuie să te descurci singură. Abia acum realizez ce am făcut în Asia Express. Când mă văd, îmi dau lacrimile”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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