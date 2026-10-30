Paula Seling s-a logodit cu Alexandru Gorgos. Cum a început povestea lor de dragoste

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Paula Seling trăiește o nouă etapă în viața sentimentală. Artista și partenerul său, Alexandru Gorgos, s-au logodit și au vorbit pentru prima dată despre acest moment important din relația lor. Într-un interviu acordat recent, cei doi au povestit cum au ajuns să formeze un cuplu, după ani întregi în care au colaborat profesional.

Paula Seling și Alexandru Gorgos, interviu la dublu

Deși se cunoșteau de mult timp prin intermediul proiectelor muzicale, Paula Seling și Alexandru Gorgos nu avuseseră ocazia să interacționeze personal. Comunicarea lor se desfășura exclusiv în mediul online, iar relația era una strict profesională. Lucrurile au luat o altă direcție în perioada pregătirilor pentru concertul aniversar Paula 25. Colaborarea apropiată le-a oferit ocazia să descopere că au mai multe lucruri în comun decât pasiunea pentru muzică.

Artista a mărturisit că relația s-a dezvoltat natural, fără așteptări sau planuri făcute în avans. Mai mult, aceasta consideră că, odată cu maturitatea, liniștea și compatibilitatea devin la fel de importante precum atracția de la începutul unei povești de dragoste.

„Cred că cele mai frumoase lucruri din viață sunt, uneori, cele pe care nu le planificăm. Eu și Alexandru colaboraserăm de multe ori de-a lungul anilor, dar, curios, comunicarea noastră se desfășurase exclusiv online. Ne cunoșteam prin muzică, prin idei, prin proiecte, fără să fi avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat. Lucrurile au început să se schimbe în preajma concertului meu aniversar Paula 25. Atunci am descoperit că între noi există o chimie muzicală aparte. Aveam un mod surprinzător de firesc de a comunica prin muzică, de a ne completa ideile și de a construi împreună. Și cred că este foarte frumos când descoperi un om cu care vorbești aceeași limbă, chiar și atunci când nu folosești cuvinte. Ce a urmat a venit firesc, fără să fie nevoie să forțăm lucrurile. La vârsta noastră, nu mai cauți neapărat fluturii care îți dau lumea peste cap. Începi să prețuiești și omul care îți aduce liniște în mijlocul furtunii.”, a spus Paula Seling într-un interviu acordat revistei VIVA!

Paula Seling și Alexandru Gorgos, despre relația lor

Dincolo de sentimentele care îi leagă, cei doi spun că au descoperit o compatibilitate puternică și în felul în care lucrează împreună. Paula Seling apreciază profesionalismul partenerului său și capacitatea acestuia de a transforma ideile creative în proiecte concrete. În timp ce artista se bazează în mare măsură pe emoție și intuiție, Alexandru Gorgos preferă o abordare organizată, ceea ce îi ajută să se completeze.

În același interviu, cei doi au vorbit și despre dinamica relației lor, presărând conversația cu momente amuzante.

„Paula: Noi avem o poveste puțin neobișnuită. Am colaborat ani întregi fără să ne întâlnim față în față. Practic, ne cunoșteam muzical înainte să ne cunoaștem personal și, în timp, am descoperit cât de bine funcționăm împreună. Pe mine m-au impresionat profesionalismul lui Alexandru, felul în care înțelege muzica și capacitatea de a transforma o idee într-o construcție artistică amplă. Eu sunt un om al emoției și al intuiției. Alexandru are o gândire foarte structurată. Eu văd uneori întregul univers al unui spectacol înainte să știm de unde începem, iar el reușește să găsească drumul până acolo. Alexandru: Înainte să ne întâlnim, știam deja că putem lucra bine împreună. Dar, odată cu pregătirea concertului aniversar, am realizat cât de mult ne completăm. Paula are o energie creativă extraordinară. Uneori vine cu zece idei într-un minut. Paula: Doar zece? Cred că astăzi ești generos! (râde) Alexandru: Iar eu încerc să le așez într-o ordine în care să le putem realiza. Paula: Așa că, într-un fel, noi am început prin a face muzică împreună. Și am descoperit că armonia poate exista și dincolo de portativ.”

Paula Seling, mesaj neașteptat despre relația cu Alexandru Gorgos

În 2022, s-a aflat că Paula Seling și fostul ei partener de viață, Radu Bucura, cel care s-a ocupat și de cariera ei artistică, au divorțat după 17 ani de căsnicie. Cei doi au adoptat în secret o fată, pe nume Elena.

După separare, Paula Seling și Radu Bucura au decis să fie implicați împreună în creșterea și educația fiicei lor, iar artista vorbește în fiecare interviu cu multă mândrie de fiica ei.

Cine este Alexandru Gorgos, noul partener al Paulei Seling

Alexandru Gorgos este un cunoscut producător muzical, compozitor și manager din România. Paula Seling și Alexandru Gorgos colaborează excelent și pe plan profesional. Cei doi au câștigat premiul I la Festivalul Mamaia 2026 cu o melodie înscrisă la secțiunea „Creație”, premiu în valoare de 50.000 de lei. Piese compusă de ei se numește „Ești mai mult” și a fost interpretată de artista Olga Gorcinschi.

„Ne completăm, dar ne și contrazicem uneori, ne ascultăm și, mai ales, ne stimulăm reciproc să scoatem la lumină ce avem mai bun (…) Avantajul este că putem continua ședința de producție și la cină. Dezavantajul este exact același”, a povestit Paula Seling despre noul ei partener, pentru revista VIVA!.

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Foto: Instagram

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