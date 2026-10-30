Jessica Biel, dezvăluiri despre cei doi copii ai săi și ai lui Justin Timberlake. Ce decizie au luat în privința viitorului lor

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Jessica Biel și Justin Timberlake își doresc ca băieții lor să își construiască propriile cariere, fără să profite de celebritatea părinților. Actrița a vorbit recent despre regulile pe care ea și soțul său le-au stabilit în privința implicării copiilor lor în industria divertismentului, după ce fiul lor cel mare, Silas, în vârstă de 11 ani, și-a exprimat dorința de a deveni actor.

Invitată în podcastul „The Great Chat”, Jessica Biel a explicat că nu este dispusă să le ofere fiilor săi, Silas și Phineas, avantaje profesionale doar pentru că provin dintr-o familie celebră. Actrița a abordat inclusiv subiectul controversat al așa-numiților „nepo babies”, termen folosit pentru copiii personalităților cunoscute care beneficiază de relațiile și influența părinților pentru a-și construi o carieră.

„I-am spus că există copii care muncesc foarte mult, care merg la cursuri de actorie, participă la cursuri de teatru și depun toate eforturile necesare”, a povestit Jessica Biel despre discuția pe care a avut-o cu fiul său cel mare.

„Nu poți pur și simplu să iei rolul unei alte persoane doar pentru că ești fiul meu. Nu este corect. Nu vom face asta”, a adăugat actrița.

Jessica Biel a mărturisit că ea și Justin Timberlake au încercat să își țină copiii „departe de toate acestea”, făcând referire la industria divertismentului, însă nu își doresc nici să le „înăbușe visurile”. Din acest motiv, cei doi încearcă să găsească un echilibru între protejarea vieții private a băieților și susținerea pasiunilor acestora.

De altfel, Silas a avut deja ocazia să participe la filmările unei producții cinematografice. Băiatul a primit un rol minor în „Matchbox: The Movie”, film în care Jessica Biel joacă alături de John Cena. Propunerea a venit din partea producătoarei Jules Daly, iar actrița și soțul său au acceptat-o tocmai pentru că personajul nu avea foarte multe replici.

„Aceasta este o oportunitate specială, pentru că rolul este foarte, foarte mic. Dacă ar fi trebuit să ai un monolog lung, nu te-aș fi lăsat să îl accepți”, i-a explicat Jessica Biel fiului său. „Ar fi trebuit să muncești pentru a obține acel rol, pentru că nu vrem să începem cu ideea că: «Oh, primești o mulțime de oportunități doar pentru că faci parte din această familie». Nu vom face asta”, a continuat vedeta cunoscută pentru rolul său din serialul „7th Heaven”.

Participarea lui Silas la filmări a fost una scurtă. În scena în care apare, băiatul se află într-o mașină, iar personajul interpretat de mama sa îi cere să coboare.

Jessica Biel a vorbit și în trecut despre provocările pe care le presupune creșterea celor doi copii, în condițiile în care atât ea, cât și Justin Timberlake au cariere solicitante. Într-un interviu acordat publicației InStyle în mai 2025, actrița și-a exprimat aprecierea față de soțul său, pe care îl consideră „cel mai bun prieten”, și a subliniat cât de important este sprijinul acestuia în gestionarea responsabilităților familiale și profesionale.

„Este nevoie de o întreagă comunitate pentru a crește un copil, cu atât mai mult într-o industrie atât de imprevizibilă precum aceasta, în care părinții călătoresc pentru perioade lungi de timp din motive profesionale”, declara ea pentru InStyle.

Jessica Biel și Justin Timberlake au sărbătorit recent 14 ani de căsnicie. Actrița a precizat că, pe lângă sprijinul soțului său, se bazează și pe un grup de prietene apropiate, pe care le numește „surorile pe care și le-a ales”.

„Toți acești oameni, împreună, m-au ajutat să trec prin viață. Nu știu cum aș fi reușit să fac față vieții fără ei”, a mărturisit ea.

În același interviu, Jessica Biel a explicat că ea și Justin Timberlake sunt foarte atenți la modul în care își expun copiii în spațiul public și că încearcă să evite situațiile în care aceștia s-ar putea simți inconfortabil.

„Este înfricoșător de fiecare dată. Dar, în același timp, este viața lor. Așa că este foarte, foarte dificil să îți dai seama ce este potrivit”, a declarat actrița.

Foto: Getty Images

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