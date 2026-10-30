Halle Berry, victorie în instanță după ce a fost acuzată că și-a agresat fiul. Ce au decis judecătorii

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Halle Berry a obținut o victorie importantă în instanță, în procesul pentru custodia fiului său, Maceo, în vârstă de 13 ani. Actrița fusese acuzată de fostul soț, Olivier Martinez, că l-ar fi agresat fizic pe băiat, însă judecătorii au decis să respingă cererea acestuia privind emiterea unui ordin de protecție împotriva violenței domestice.

Joi, judecătoarea Shelley Kaufman, de la Tribunalul Superior din Los Angeles, a hotărât să ridice restricțiile temporare impuse actriței. Avocatul lui Olivier Martinez nu a oferit imediat un punct de vedere cu privire la decizie.

Hotărârea vine după un proces care s-a desfășurat pe parcursul a nouă zile și în cadrul căruia au fost audiați mai mulți membri ai familiei. Pe 19 octombrie, Maceo a depus mărturie timp de aproape patru ore, în cadrul unei ședințe desfășurate cu ușile închise. Terapeutul copilului și un reprezentant al școlii sale au fost, de asemenea, audiați.

Atât Halle Berry, cât și Olivier Martinez au depus mărturie. La un moment dat, actorul francez a părăsit furios sala de judecată, folosind un limbaj vulgar.

Fiica actriței, Nahla Aubry, în vârstă de 18 ani, și logodnicul acesteia, Van Hunt, au fost, la rândul lor, audiați. Anterior, Nahla își apărase mama într-o declarație oficială, mărturisind că a fost „șocată” de acuzații și că nu a văzut-o niciodată comportându-se agresiv față de fratele ei vitreg.

Halle Berry a negat acuzațiile fostului soț

Olivier Martinez, în vârstă de 60 de ani, a susținut că Halle Berry, care are aceeași vârstă, și-ar fi strangulat fiul în timpul unui conflict petrecut pe 26 septembrie. Actorul a solicitat custodia fizică și juridică exclusivă a lui Maceo, iar pe 1 octombrie a obținut un ordin temporar de protecție.

Halle Berry a negat constant acuzațiile și l-a acuzat, la rândul său, pe fostul soț că a amplificat conflictul privind custodia și că a împiedicat accesul copilului la sprijinul educațional și terapeutic necesar.

„Există numeroase dovezi, inclusiv mai multe hotărâri judecătorești, care arată că Olivier Martinez a încălcat în mod repetat ordinele instanței și a intervenit în procesul de acordare a sprijinului terapeutic și educațional necesar fiului său minor și al lui Halle Berry, Maceo, în detrimentul acestuia. Pentru acest comportament, domnul Martinez a fost deja sancționat de instanță”, declara anterior avocatul actriței pentru Page Six.

Vedeta a cerut custodia juridică exclusivă, care i-ar permite să ia deciziile finale privind sănătatea și educația fiului său. Totodată, a propus ca băiatul să continue să locuiască alternativ câte o săptămână cu fiecare părinte.

Ce se întâmplă cu custodia fiului lor

În urma hotărârii, Olivier Martinez va păstra aranjamentul privind custodia fizică stabilit la emiterea ordinului temporar, iar cei doi părinți vor continua să exercite în comun custodia juridică.

„Suntem extrem de încântați că instanța a decis să anuleze ordinul temporar de protecție. În continuare, Halle este hotărâtă să se concentreze asupra bunăstării familiei sale și asupra intereselor celor dragi”, a declarat Marina Beck, avocata actriței.

O sursă apropiată situației a adăugat: „Este o victorie uriașă pentru Halle.”

Halle Berry și Olivier Martinez s-au căsătorit în iulie 2013 și s-au despărțit în 2015. Deși au fost declarați oficial necăsătoriți în decembrie 2016, divorțul a fost finalizat abia în august 2023.

foto: Getty Images

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