Delia, surprinsă într-o situație neașteptată. Ce a fost nevoită să facă artista pentru a-și recupera un obiect personal

Delia a trecut printr-o întâmplare neobișnuită, pe care nu a ezitat să o împărtășească urmăritorilor săi de pe Instagram.

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  de  ELLE.ro
Delia
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Delia și-a amuzat urmăritorii de pe Instagram după ce a povestit o întâmplare neobișnuită. Cântăreața a ajuns într-o situație incomodă în încercarea de a recupera un obiect personal, iar momentul a fost surprins de persoana care o însoțea.

Delia, într-o ipostază neașteptată

Cunoscută pentru spontaneitatea și umorul său, artista obișnuiește să împărtășească pe rețelele sociale atât momente din activitatea profesională, cât și întâmplări din viața de zi cu zi. De această dată, Delia le-a arătat fanilor cum a fost nevoită să se strecoare într-un spațiu foarte îngust, după ce și-a scăpat pachetul de țigări.

Totul a început în momentul în care cântăreața stătea liniștită, iar pachetul de țigări i-a căzut într-un loc greu accesibil. În loc să renunțe la el, Delia a încercat să îl recupereze, chiar dacă acest lucru a presupus să ajungă într-o poziție destul de incomodă. Artista a povestit întreaga întâmplare într-un videoclip publicat pe Instagram, explicând cum a ajuns în situația respectivă.

„Vrei să vezi cum am ajuns până acolo? Vrei să-ți arăt? Hai, să-ți arăt! Deci stăteam frumos și eu aici și mi-a căzut pachetul de țigări”, a declarat Delia, pe Instagram.

Persoana care o însoțea a filmat momentul, iar cântăreața nu a ezitat să facă haz de situație și să le arate urmăritorilor eforturile depuse pentru a-și recupera pachetul.

Delia, pasionată de alergare și de activitățile în aer liber

Dincolo de aparițiile sale pe scenă, Delia este cunoscută pentru pasiunea pentru sport și natură. La 44 de ani, artista acordă o atenție deosebită activității fizice și obișnuiește să alerge frecvent, inclusiv dimineața. Cântăreața vorbește deschis despre experiențele sale sportive, dar și despre obiectivele pe care și le propune.

Recent, aceasta a publicat un alt videoclip amuzant, în care a mărturisit că și-ar dori să poată alerga mai repede, fără să fie nevoită să urmeze un program special de antrenament. În timp ce trecea pe lângă o biserică, Delia a formulat, în stilul său caracteristic, o rugăminte către Dumnezeu, explicând că și-ar dori inclusiv să slăbească puțin pentru a alerga mai ușor.

„Doamne, Dumnezeul meu, te rog eu frumos, ajută-mă și pe mine să alerg mai repede și mai bine fără antrenament, că Tu poți. De ce îmi trebuie mie antrenament specific. Nu vreau, vreau să alerg așa cum vreau eu. Știi ce zic. Oricum tu știi, tu poți, că doar Tu poți orice, nu se pune problema. Ce ți-e dacă îmi dai și mie acolo la pace… și fă-mă, Doamne, și puțin mai slabă, ca să fiu mai ușoară când alerg, să nu pun presiune”, a spus Delia.

Delia Matache vrea să își corecteze tehnica de alergare

Deși este pasionată de mișcare, Delia nu este pe deplin mulțumită de felul în care aleargă. După ce și-a analizat filmările, cântăreața a observat câteva aspecte pe care și-ar dori să le corecteze, printre care poziția corpului și modul în care își ridică genunchii.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia într-un videoclip publicat pe TikTok.

Artista intenționează să introducă în program și exerciții cu greutăți. Cu toate acestea, mărturisește că atmosfera din sălile de fitness nu o atrage și chiar îi provoacă o stare de anxietate. Din acest motiv, ia în calcul să se antreneze acasă.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista.

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Foto: Instagram

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