Andreea Esca și Alexia Eram, întâlnire surpriză cu Iulia Vântur în India. Ce au dezvăluit despre vizita lor

Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au ajuns în India, unde au fost întâmpinate chiar de Iulia Vântur.

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  de  ELLE.ro
Alexia Eram, Iulia Vântur și Andreea Esca
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Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au plecat într-o călătorie în India, unde s-au întâlnit cu Iulia Vântur. Vizita celor două a atras atenția în contextul zvonurilor apărute recent despre o posibilă revenire a emisiunii „Dansez pentru tine” la PRO TV, show pe care Iulia Vântur l-a prezentat în trecut alături de Ștefan Bănică.

Andreea Esca și Alexia Eram, vacanță în India

În această perioadă, Andreea Esca și Alexia Eram se află în India, iar prima lor oprire a fost în Mumbai. Acolo, cele două au fost întâmpinate chiar de Iulia Vântur, care locuiește de mai mulți ani în această țară. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a publicat pe Instagram un videoclip surprins la aeroport, în care Iulia apare ținând o foaie pe care era scris mesajul „Bine ați venit”.

„Te-am văzut”, spune Andreea Esca în înregistrarea distribuită pe Instagram Story.

Cele trei au petrecut timp împreună, iar Andreea și Alexia au avut ocazia să descopere atât atracțiile turistice, cât și o parte din lumea artistică a Indiei. Prezentatoarea a povestit că, împreună cu fiica sa, a vizitat Muzeul Național de Artă Modernă și a cunoscut mai multe persoane din cercul de prieteni al Iuliei Vântur.

„Azi am vizitat cu Alexia Eram Muzeul Național de Artă Modernă și am cunoscut niște oameni minunați, prieteni ai Iuliei Vântur, care ne-au povestit multe despre televiziune, Bollywood și nu numai. Mâine plecăm ca fetele, să descoperim și alte zone ale Indiei”, a scris Andreea Esca.

Alexia Eram, impresionată de experiența din India

Pentru Alexia Eram, această călătorie reprezintă prima vizită în India. Tânăra a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini și impresii, mărturisind că realitatea întâlnită acolo i-a amintit de experiența trăită în timpul participării la „America Express”.

„Prima oară în India și, sincer, nu știam la ce să mă aștept. O țară a contrastelor, cu locuri superbe, clădiri impresionante, culori și costume spectaculoase, dar și multă sărăcie, suferință… E un loc care te surprinde la fiecare pas și te face să realizezi cât de diferite pot fi lumile în care trăim. Mi-a amintit de America Express, cumva. Si m-a impresionat același lucru: cum cei săraci dau din puținul pe care îl au și altora…”, a transmis Alexia pe Instagram.

Aceasta a continuat să documenteze călătoria și prin intermediul Instagram Stories, promițându-le urmăritorilor că le va povesti mai multe despre experiențele sale.

„După tips & tricks-urile mele pentru Paris, let’s get back to India! Am aterizat în Mumbai și am multe să vă povestesc!”

Andreea Esca s-a întors în India după 32 de ani

Spre deosebire de fiica sa, Andreea Esca mai vizitase India în urmă cu peste trei decenii, pe vremea când lucra ca reporter. Vedeta a explicat că actuala călătorie are și un scop profesional, fiind legată de lansarea celebrului calendar Pirelli, eveniment la care participă anual.

„Am decis să-i mai dau o șansă Indiei, după 32 de ani. Deși și acum merg cu treabă! Prima dată am fost reporter, cu ocazia primului zbor direct București – New Delhi, de după Revoluție. Acum particip, ca în fiecare an, la lansarea iconicului calendar Pirelli”, a dezvăluit prezentatoarea.

După vizita în Mumbai, Andreea Esca și Alexia Eram au ajuns și în Udaipur, un oraș din statul Rajasthan, renumit pentru palatele sale și lacurile care atrag turiști din întreaga lume. Prezentatoarea le-a oferit urmăritorilor câteva detalii despre această destinație și despre programul lor.

„Udaipur este un oraș din statul Rajasthan, în vestul Indiei, cunoscut pentru lacurile sale, palatele regale, arhitectura tradițională și cultura sa bogată. Este numit Orașul Lacurilor și este una dintre destinațiile turistice importante ale Indiei. A fost fondat în 1559 de Maharana Udai Singh al II-lea. Lacul Pichola este unul dintre cele mai cunoscute locuri din oraș. Pentru că de pe lac priveliștile asupra palatelor și apusurile sunt superbe. Pe malul acestui lac este și hotelul în care stăm în această seară! Mâine avem de vizitat. Așa că noapte bună”

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Foto: Instagram

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