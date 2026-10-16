Alexia Eram, confesiuni despre viața personală. Ce planuri are pentru perioada următoare: „Au fost cele mai încărcate luni din viața mea…”

Fiica Andreei Esca a povestit într-un interviu că urmează să plece pentru o perioadă mai lungă din țară, având un proiect important, care va fi urmat și de o vacanță.

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  de  Andreea Ilie
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Alexia Eram, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, și-a construit un nume puternic în mediul online, atrăgând o comunitate impresionantă de urmăritori.

Alexia Eram, confesiuni despre viața personală

Alexia Eram continuă să își dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape doi ani, iar pe rețelele de socializare se bucură de un număr impresionant de fani care îi urmăresc cu interes fiecare mișcare.

Alexia Eram are o relație de mai bine de un an cu Tonghi, alături de care apare ocazional pe rețelele de socializare, postând imagini de la evenimente sau din diverse vacanțe.

Nu de puține ori Alexia Eram a fost întrebată dacă își dorește o carieră în televiziune precum celebra ei mamă, mai ales după participarea alături de fratele ei, Aris, la emisiunea America Express.

Activitatea de creator de conținut îi ocupă foarte mult timp, însă Alexia Eram nu se plânge de acest aspect, fiind foarte concentrată pe dezvoltarea acestui aspect.

„Lucrez, fac asta din pasiune, îmi place ceea ce fac și nu simt neapărat că obosesc. Cred că e foarte important să găsești în viață un job care să te împlinească și să nu fii nevoit să mergi la muncă și să-ți facă plăcere”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Fiica Andreei Esca a povestit într-un interviu că urmează să plece pentru o perioadă mai lungă din țară, având un proiect important, care va fi urmat și de o vacanță.

„Au fost cele mai încărcate luni din viața mea. Am fost plecată non-stop, nu neapărat în vacanță. Am avut și o săptămână așa de ziua mea în vacanță, dar în rest doar cu proiecte, multă alergătură, du-te vino, dar îmi place. (…) Plec în India săptămâna viitoare, tot cu un proiect, dar rămân puțin și acolo. Plecări, o nouă colecție la care lucrez și cam atât”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi

Alexia Eram a vorbit deschis despre viața sa sentimentală în cadrul podcastului „BadassMom”, realizat de Giulia Anghelescu. Ea a mărturisit că preferă să păstreze anumite aspecte ale relației cu Tonghi departe de ochii lumii, spre deosebire de fosta relație cu Mario Fresh.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut. Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”,  a mărturisit Alexia în podcastul Giuliei.

În cadrul discuției, creatoarea de conținut a vorbit și despre situațiile aparent banale care pot duce la tensiuni în relație.

„Nu știu, n-ai spălat vasele. Nu știu, ceva de curățenie. De ce n-ai luat chiloții de pe jos?”, a dat Alexia un exemplu.

Ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc, iar pe 30 iulie 2024 au împlinit opt ani de relație, sărbătorind cu imagini inedite și declarații superbe de dragoste unul față de celălalt. Cu toate acestea, în urma unor zvonuri legate de despărțire, artistul a confirmat, la finalul lui 2024, separarea de fiica Andreei Esca.

După o relație care a durat opt ani, Mario Fresh și Alexia Eram au ales drumuri separate, iar în prezent fiecare trăiește o nouă poveste de dragoste.

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

În cadrul podcastului, Alexia Eram a vorbit și despre lucrurile pe care le-a învățat din relația cu Mario Fresh.

„Chiar dacă n-am avut foarte multe relații, am învățat foarte multe lucruri. Ce am învățat? Stai să mă gândesc, să zic un lucru care se poate zice. Comunicarea cred că este foarte importantă, dar real. Adică chiar să găsești un om care să te asculte. Cred că este foarte important și să fii ascultat. Deci, comunicarea, în general și tot timpul, să faceți niște check-ups. Adică la ceva timp. Cred că am învățat să nu fiu atât de naivă, dar cred că asta vine și cu maturitate. Cred că la 16 ani ai o altă încredere și o altă naivitate, să zic. Și cu cât crești, îți dai seama că nu mai e totul așa de roz”, a mai spus fiica Andreei Esca.

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Foto: Instagram

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