F-SIDES continuă seria Film RemiX la București și Timișoara

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Film RemiX este un experiment critic ce combină pentru prima dată în România proiecțiile de film cu arta performativă, bazat pe instrumentele traducerii și rescrierii ca reinterpretări ale experienței cinematografice și ca răspunsuri alternative și interdisciplinare la consumul de cinema mainstream.

Duminică, 17 octombrie, la DeGalben de la ora 19:00, are loc performance-ul Dreams of silk x Manic Pixie & Armita, desfășurat în română și persană, combinație de comentariu, drag performance, interviuri. Armita și Manic Pixie sunt două performere iraniene care trăiesc în România și vor realiza la un performance despre migrație, frici, dorința de schimbare, întrebări, diferențe și apropieri pornind de la filmul regizat de Nahid Rezai. La finalul performance-ului o să fie proiectat și un scurtmetraj cu interviuri din 2026: Armita se întoarce în Iran ca să vadă ce s-a schimbat după 20 de ani.

Miercuri 21 octombrie de la ora 19:00 la Cinema Elvire Popesco și miercuri 28 octombrie la Cinema Studio din Timișoara are loc Rain Man x Sofia Zadar: un performance muzical, cu informații revelatoare despre neurodivergență și autism în care Sofia Zadar va comenta peste film în rolul lui Rain man, extraterestrul de pe Neurocosmopolis.

Duminică, 8 noiembrie, la DeGalben, de la ora 19:00 are loc Drained by Dreams x Arjo Shashankay, desfășurat în română, engleză, bangla. Arjo este actor în Bangladesh și lucrător migrant în România. El va fi vocea și performerul care va acompania filmul Drained by Dreams despre lucrătorii migranți din Coreea de Sud. Un performance alcătuit din mai multe și experiențe ale lucrătorilor migranți din România, momente de vlog, meditații ghidate pentru pace la locul de muncă și alte momente surpriză.

La București și Timișoara a avut loc performance-ul @TheRealAmericanPsycho x Anca Munteanu – American Psycho remiXed: combinație de stand-up comedy și live commentary despre „metoda Bateman”, acest bro veritabil, wellness influencer, skincare guru și freelance masculinity coach adus pe ecran de Mary Harron în anul 2000.

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