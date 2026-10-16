Veronica Leoni încheie capitolul Calvin Klein Collection după patru sezoane

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Veronica Leoni pleacă de la Calvin Klein după patru colecții și un mandat care a avut, înainte de toate, misiunea de a readuce brand-ul în conversația modei de podium. Numită director de creație pentru Calvin Klein Collection în mai 2024, Leoni a devenit prima femeie care a condus linia de lux a casei și a semnat revenirea acesteia la New York Fashion Week după o pauză de șapte ani.

Debutul ei, pentru FW25, a venit cu o miză complicată: cum traduci astăzi minimalismul care a definit Calvin Klein în anii 90 fără să-l transformi într-o simplă reconstituire? Leoni a ales să lucreze cu tailoring precis, proporții uneori supradimensionate, drapaje și un joc atent între masculin și feminin. Primele colecții au primit reacții împărțite, însă direcția s-a clarificat treptat, iar ultima sa propunere, SS27, a fost și cea mai redusă la esențial.

„Reintroducerea Collection a reprezentat un moment important pentru Calvin Klein”, a declarat David Savman, președintele global al brand-ului, mulțumindu-i designer-ului pentru „viziunea creativă, implicarea și parteneriatul” din ultimii doi ani. Potrivit companiei, perspectiva adusă de Leoni asupra codurilor clasice Calvin Klein a contribuit la construirea unui nou impuls pentru Collection.

Plecarea sa nu înseamnă însă dispariția liniei. Calvin Klein a confirmat că Collection rămâne o parte importantă a strategiei pe termen lung și expresia de vârf a brand-ului, iar noua conducere creativă va fi anunțată ulterior.

Înainte de Calvin Klein, Leoni acumulase un parcurs care explica foarte bine alegerea ei pentru această relansare. A lucrat la Jil Sander în perioada Raf Simons, la Céline sub Phoebe Philo, apoi pentru Moncler și The Row, iar în 2021 și-a lansat propriul brand, Quira, finalist al LVMH Prize în 2023. Proiectul a fost pus pe pauză odată cu numirea sa la Calvin Klein.

Mandatul ei rămâne legat de un moment important pentru casă: revenirea unei linii care lipsise ani întregi de pe podium și încercarea de a reconecta minimalismul Calvin Klein cu prezentul, fără să-l transforme în nostalgie.

Ce urmează pentru Veronica Leoni nu a fost anunțat deocamdată. La fel, Calvin Klein păstrează încă secret numele celui sau celei care va prelua Collection — dar este clar că proiectul continuă.

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Foto: Getty

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