Tania Cozma îți arată cum să devii propriul makeup artist

Cursuri online, abonamente de beauty, întâlniri live, consultații individuale și workshop-uri practice: Tania Cozma aduce toate experiențele sale de automachiaj într-o singură platformă, gândită pentru femei de toate vârstele și pentru o relație mai simplă, mai intuitivă și mai personală cu machiajul.

Homepage  / Beauty / Generale
  de  Georgescu Daria
Tania Cozma Makeup (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Machiajul poate părea complicat mai ales atunci când încerci să reproduci un tutorial care nu are nicio legătură cu forma ochilor tăi, tipul tău de ten sau cu felul în care vrei, de fapt, să arăți. Tocmai de aici pornește noul proiect semnat de makeup artist-ul Tania Cozma: o platformă dedicată automachiajului, construită nu în jurul ideii de a urma mecanic reguli și trend-uri, ci de a înțelege ce funcționează pentru tine.

Platforma reunește cursuri online, abonamente cu acces la o bibliotecă de lecții, întâlniri LIVE, consultații individuale și workshopuri practice organizate în București. Ideea din spatele proiectului este simplă: machiajul devine mult mai intuitiv atunci când înțelegi propriile trăsături și știi de ce alegi un anumit produs, o anumită textură sau o anumită tehnică.

Machiajul, explicat simplu

Cursurile pornesc de la lucrurile care fac diferența în viața reală: pregătirea corectă a tenului, alegerea produselor potrivite, definirea sprâncenelor și a ochilor, lucrul cu nuanțe și texturi sau construirea unei truse de machiaj care să conțină ceea ce folosești cu adevărat.

Mai important însă, accentul nu cade doar pe „cum” se face un anumit machiaj, ci și pe „de ce”. Ideea este ca, odată ce ai înțeles principiile, să le poți adapta singură în funcție de stilul tău, de timpul pe care îl ai la dispoziție sau de starea din ziua respectivă.

Lecțiile sunt filmate din trei unghiuri și în format 4K, astfel încât mișcările și detaliile să poată fi urmărite clar. Poți opri, relua sau reveni la informație oricând, iar cursurile nu presupun un nivel anterior de experiență: sunt gândite atât pentru cineva care abia începe să descopere machiajul, cât și pentru persoanele care vor să își rafineze tehnica.

Beauty la 20, 30, 40 sau 50+

Unul dintre lucrurile interesante ale platformei este faptul că nu tratează frumusețea ca pe ceva static. Machiajul care funcționează la 20 de ani poate avea nevoie de ajustări la 40 sau 50+, nu pentru că există o vârstă „corectă” pentru un anumit look, ci pentru că pielea, stilul și nevoile se schimbă.

Tocmai de aceea, conținutul este construit pentru o plajă largă de vârstă, de la 18 ani până la 50+, iar unul dintre cursuri este dedicat special femeilor mature. Lecțiile sunt realizate pe modele de 52 și 58 de ani și arată concret cum pot fi adaptate produsele, texturile și tehnicile la particularitățile pielii.

Mesajul nu este despre a ascunde vârsta sau despre a încerca să recreezi chipul de acum două decenii. Dimpotrivă, abordarea propusă este una mult mai actuală: să înțelegi ce îți pune în valoare trăsăturile acum.

Un abonament de beauty, nu doar un curs

În locul unui singur curs cumpărat și uitat după câteva săptămâni, Tania Cozma a construit experiența online și în jurul unor abonamente de frumusețe. Acestea oferă acces la întreaga bibliotecă de cursuri disponibile pe platformă, astfel încât utilizatoarele să își poată alege lecțiile și ritmul în care vor să învețe.

Există și variante care includ întâlniri LIVE lunare cu Tania, precum și opțiuni cu consultații individuale online. Practic, fiecare poate decide câtă ghidare își dorește și cât de personală să fie experiența.

Cursurile online pot fi oferite și cadou, o idee simpatică mai ales pentru cineva care își dorește de ceva timp să își simplifice rutina sau să afle, în sfârșit, ce îi este cu adevărat potrivit.

De la ecran la oglindă

Pentru cele care preferă să învețe față în față, platforma include și workshopurile practice de automachiaj pe care Tania Cozma le organizează în București de aproape cinci ani. Sunt întâlniri în grupuri restrânse, cu o durată de aproximativ cinci ore, în care fiecare participantă lucrează pas cu pas la propriul machiaj și primește îndrumare adaptată trăsăturilor și nevoilor sale. Există, de asemenea, posibilitatea consultațiilor individuale, pentru cine își dorește o experiență complet personalizată.

Toate aceste formule au, de fapt, același punct de plecare: să faci machiajul mai puțin intimidant și mai mult despre tine.

Pentru că un machiaj reușit nu trebuie să fie neapărat elaborat și nici să urmeze perfect tendințele momentului. Poate însemna cinci minute și puțină lumină pe chip sau, într-o altă zi, un ruj puternic și mai mult chef de experiment. Important este să știi ce faci și, mai ales, să te recunoști în rezultat.

Noua platformă www.taniacozma.com propune exact această relație mai relaxată cu machiajul: mai puține reguli aplicate mecanic, mai multă înțelegere a propriilor trăsături și suficientă tehnică încât să poți decide singură ce ți se potrivește.

Citește și:
The bag edit: 5 genți de care ai nevoie sezonul acesta

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
5 lucruri simple pe care le poți face pentru a avea o piele strălucitoare peste noapte
Beauty
5 lucruri simple pe care le poți face pentru a avea o piele strălucitoare peste noapte
Beauty trend: Kiss Curls
Beauty
Beauty trend: Kiss Curls
6 ingrediente naturale pe care trebuie să le incluzi în rutina ta de îngrijire
Beauty
6 ingrediente naturale pe care trebuie să le incluzi în rutina ta de îngrijire
Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Beauty
Ispitele cosmetice ale lunii octombrie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty
Tendințe beauty: Big hair energy
Beauty
Tendințe beauty: Big hair energy
10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi
Beauty
10 lucruri pe care hairstylistul tău și-ar dori să le știi
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit”
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China! Mona Segall dezvăluie momentele dramatice: „Nu făcea față”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Ce studii are Valerie Lungu de la Asia Express. Maurice Munteanu a rămas surprins când a aflat: „Poate îi oferă un contract”
Unica.ro
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Scandal de proporții între Diana Buzoianu și Elena Mateescu, șefa ANM. „Facturile arată că s-au cumpărat ghetuţe cu franjuri şi sutiene” / „N-am descoperit”. Ce cumpărături pe bani publici a mai găsit Corpul de Control
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
Andreea Raicu și Virgil Ianțu, reacții furibunde după declarațiile scandaloase ale lui Mugur Mihăescu despre femei: „O femeie v-a adus pe lume!” Ce a putut să spună, chiar în Parlamentul României, actorul devenit politician
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
A vrut să anuleze nunta după Asia Express!! Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valerie Lungu și Alex Gîlcă la filmările emisiunii: „Eram șocată și devastată”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din beauty
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
8 moduri eficiente în care putem preveni primele semne ale îmbătrânirii
Beauty

Cine își dorește să îmbătrânească? Probabil că majoritatea care ar da răspunsuri ar spune că vor să evite inevitabilul. Pe parcursul vieții vei primi foarte multe sfaturi legate de stilul de viață, încât va deveni foarte dificil să îți dai seama ce anume este bine sau nu pentru tine.

+ Mai multe
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Cum să identifici singură tipul tău de ten
Beauty

Primul pas pentru a avea grijă de pielea ta este să știi cum să identifici singură tipul tău de ten, astfel încât să poți folosi produsele potrivite. Astfel, riști să faci mai puține experimente neplăcute și în felul acesta faci și economii și îți protejezi și pielea.

+ Mai multe
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Cum să-ți vopsești părul în nuanțe de blond, fără să-l distrugi
Beauty

Vedem atât de des cum celebritățile trec atât de ușor de la păr brunet sau șaten, la nuanțe cât mai deschise de blond, și ne gândim „Cât poate fi de greu?".

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC