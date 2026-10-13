Tania Cozma îți arată cum să devii propriul makeup artist

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Machiajul poate părea complicat mai ales atunci când încerci să reproduci un tutorial care nu are nicio legătură cu forma ochilor tăi, tipul tău de ten sau cu felul în care vrei, de fapt, să arăți. Tocmai de aici pornește noul proiect semnat de makeup artist-ul Tania Cozma: o platformă dedicată automachiajului, construită nu în jurul ideii de a urma mecanic reguli și trend-uri, ci de a înțelege ce funcționează pentru tine.

Platforma reunește cursuri online, abonamente cu acces la o bibliotecă de lecții, întâlniri LIVE, consultații individuale și workshopuri practice organizate în București. Ideea din spatele proiectului este simplă: machiajul devine mult mai intuitiv atunci când înțelegi propriile trăsături și știi de ce alegi un anumit produs, o anumită textură sau o anumită tehnică.

Machiajul, explicat simplu

Cursurile pornesc de la lucrurile care fac diferența în viața reală: pregătirea corectă a tenului, alegerea produselor potrivite, definirea sprâncenelor și a ochilor, lucrul cu nuanțe și texturi sau construirea unei truse de machiaj care să conțină ceea ce folosești cu adevărat.

Mai important însă, accentul nu cade doar pe „cum” se face un anumit machiaj, ci și pe „de ce”. Ideea este ca, odată ce ai înțeles principiile, să le poți adapta singură în funcție de stilul tău, de timpul pe care îl ai la dispoziție sau de starea din ziua respectivă.

Lecțiile sunt filmate din trei unghiuri și în format 4K, astfel încât mișcările și detaliile să poată fi urmărite clar. Poți opri, relua sau reveni la informație oricând, iar cursurile nu presupun un nivel anterior de experiență: sunt gândite atât pentru cineva care abia începe să descopere machiajul, cât și pentru persoanele care vor să își rafineze tehnica.

Beauty la 20, 30, 40 sau 50+

Unul dintre lucrurile interesante ale platformei este faptul că nu tratează frumusețea ca pe ceva static. Machiajul care funcționează la 20 de ani poate avea nevoie de ajustări la 40 sau 50+, nu pentru că există o vârstă „corectă” pentru un anumit look, ci pentru că pielea, stilul și nevoile se schimbă.

Tocmai de aceea, conținutul este construit pentru o plajă largă de vârstă, de la 18 ani până la 50+, iar unul dintre cursuri este dedicat special femeilor mature. Lecțiile sunt realizate pe modele de 52 și 58 de ani și arată concret cum pot fi adaptate produsele, texturile și tehnicile la particularitățile pielii.

Mesajul nu este despre a ascunde vârsta sau despre a încerca să recreezi chipul de acum două decenii. Dimpotrivă, abordarea propusă este una mult mai actuală: să înțelegi ce îți pune în valoare trăsăturile acum.

Un abonament de beauty, nu doar un curs

În locul unui singur curs cumpărat și uitat după câteva săptămâni, Tania Cozma a construit experiența online și în jurul unor abonamente de frumusețe. Acestea oferă acces la întreaga bibliotecă de cursuri disponibile pe platformă, astfel încât utilizatoarele să își poată alege lecțiile și ritmul în care vor să învețe.

Există și variante care includ întâlniri LIVE lunare cu Tania, precum și opțiuni cu consultații individuale online. Practic, fiecare poate decide câtă ghidare își dorește și cât de personală să fie experiența.

Cursurile online pot fi oferite și cadou, o idee simpatică mai ales pentru cineva care își dorește de ceva timp să își simplifice rutina sau să afle, în sfârșit, ce îi este cu adevărat potrivit.

De la ecran la oglindă

Pentru cele care preferă să învețe față în față, platforma include și workshopurile practice de automachiaj pe care Tania Cozma le organizează în București de aproape cinci ani. Sunt întâlniri în grupuri restrânse, cu o durată de aproximativ cinci ore, în care fiecare participantă lucrează pas cu pas la propriul machiaj și primește îndrumare adaptată trăsăturilor și nevoilor sale. Există, de asemenea, posibilitatea consultațiilor individuale, pentru cine își dorește o experiență complet personalizată.

Toate aceste formule au, de fapt, același punct de plecare: să faci machiajul mai puțin intimidant și mai mult despre tine.

Pentru că un machiaj reușit nu trebuie să fie neapărat elaborat și nici să urmeze perfect tendințele momentului. Poate însemna cinci minute și puțină lumină pe chip sau, într-o altă zi, un ruj puternic și mai mult chef de experiment. Important este să știi ce faci și, mai ales, să te recunoști în rezultat.

Noua platformă www.taniacozma.com propune exact această relație mai relaxată cu machiajul: mai puține reguli aplicate mecanic, mai multă înțelegere a propriilor trăsături și suficientă tehnică încât să poți decide singură ce ți se potrivește.

Foto: PR

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