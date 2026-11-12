Dezvăluirea făcută de Gabi Torje după difuzarea finalei Asia Express 2026. El și Alin Alexuc au câștigat emisiunea: „Îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea…”

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express s-a văzut în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Dezvăluirea făcută de Gabi Torje după difuzarea finalei Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 11 noiembrie 2026, ultimele două echipe au ajuns în finala de la Asia Express, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După mii de kilometri parcurși și sute de probe care i-au pus la încercare răbdarea, curajul și rezistența, Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au câștigat marele trofeu Asia Express 2026. Bucuria a fost uriașă, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi în momentul în care au aflat că întreaga aventură s-a încheiat cu o victorie.

Gabi Torje a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre ce a însemnat pentru el participarea la Asia Express 2026.

„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta.

Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat”.

El a ținut să mulțumească echipei de producție, precizând că munca pe care o fac cei peste 200 de oameni implicați în realizarea show-ului este una impresionantă, menționând-o atât pe producătoarea Mona Segall, cât și pe prezentatoarea Irina Fodor și cameramanul și reporterul care i-au însoțit pe tot parcursul lor în competiție.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune.

Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei, Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi.

Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum.

Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni.

Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe”.

Gabi Torje și-a încheiat mesajul în aceeași notă emoționantă, precizând că a avut multe de învățat din această experiență și că își va aminti mereu cu plăcere de Asia Express 2026.

„Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.

Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.

Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…

Asia Express continuă”.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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