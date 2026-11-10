Copenhagen Calling

Croieli impecabile, combinații cromatice neașteptate și o abordare relaxată a eleganței definesc stilul scandinav contemporan. De la minimalismul reinterpretat cu umor la piese versatile și design responsabil, brandurile daneze propun o modă în care creativitatea, funcționalitatea și sustenabilitatea se întâlnesc firesc, fără compromisuri de stil.
Fotografii: Yamila Pavía
Realizatoare: Cecilia Gili
Model: Robee Breevaart / 2 Management Scandinavia
Machiaj: Anna Schäfer
Foto: Yamila Pavía
Chanel a ales Sydney pentru un eveniment istoric: prima sa prezentare de modă organizată în Australia. Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue s-au numărat printre invitatele unui spectacol care a adus eleganța franțuzească pe malul Oceanului Pacific.+ Mai multe
La doar o zi după anunțul plecării lui Pierpaolo Piccioli, Balenciaga confirmă numirea lui Martine Rose. Designer-ul britanic, cunoscut pentru estetica sa neconvențională și influența asupra modei masculine contemporane, revine la casa unde a colaborat cu Demna, de această dată la conducerea întregii direcții creative.+ Mai multe
La puțin peste un an de la numirea sa, Pierpaolo Piccioli părăsește conducerea creativă Balenciaga. Plecarea designer-ului vine într-un moment de schimbări importante în cadrul grupului Kering și deschide un nou capitol pentru brand.+ Mai multe