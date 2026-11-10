Copenhagen Calling

Croieli impecabile, combinații cromatice neașteptate și o abordare relaxată a eleganței definesc stilul scandinav contemporan. De la minimalismul reinterpretat cu umor la piese versatile și design responsabil, brandurile daneze propun o modă în care creativitatea, funcționalitatea și sustenabilitatea se întâlnesc firesc, fără compromisuri de stil.

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  de  Georgescu Daria
Robee poartă jachetă Baum Und Pferdgarten; fustă Munthe; curea Gestuz.
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POZA 1 / 9

Fotografii: Yamila Pavía
Realizatoare: Cecilia Gili
Model: Robee Breevaart / 2 Management Scandinavia
Machiaj: Anna Schäfer

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Foto: Yamila Pavía

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