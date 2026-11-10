Smiley și Pavel Bartoș, tachinați de soțiile lor din cauza timpului petrecut împreună. Dezvăluirile celor doi prezentatori

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Smiley și Pavel Bartoș formează unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri din televiziunea românească, iar relația lor depășește de mult granițele colaborării profesionale. Cei doi au construit o prietenie solidă de-a lungul anilor, împărțind nu doar platourile de filmare, ci și numeroase experiențe din viața personală.

Smiley și Pavel Bartoș, despre timpul petrecut la filmări

Prezentatorii au vorbit, într-un interviu, despre legătura dintre ei și despre felul în care programul încărcat le influențează timpul petrecut alături de familii. Amândoi sunt tați de fete și au recunoscut că relația lor apropiată este adesea un motiv de glume și tachinări.

Întrebați dacă soțiile lor le-au oferit vreodată informații unul despre celălalt, care să devină ulterior subiect de amuzament, Smiley a explicat că se cunosc atât de bine încât surprizele sunt tot mai rare.

„Nu prea mai au ce să-și dezvăluie nou. Le cam știm pe toate unul despre altul, nu prea mai au ce știri să-și dea ele despre noi. Le dăm destul de des, și împreună, și separat, subiecte de discuție”, a mărturisit artistul pentru viva.ro.

La rândul său, Pavel Bartoș a recunoscut că perioadele aglomerate de filmări îi determină uneori să petreacă mai mult timp împreună decât alături de cei dragi.

„Sigur că ne tachinăm pe seama timpului petrecut împreună. În perioadele de filmare, fie că vorbim despre film, Românii au talent sau Vocea României, ajungem să ne vedem mai mult unul cu celălalt decât cu familiile noastre.”

În noul sezon „Românii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș vor face echipă și cu Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc. Prezența fostei gimnaste, care a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, aduce o surpriză pentru telespectatori și marchează o premieră în cadrul emisiunii de la PRO TV.

Ce a pățit Nadia Comăneci după ce a acceptat oferta PRO TV

Fosta campioană, care a împlinit recent 64 de ani, a vorbit și despre condiția sa fizică și despre importanța antrenamentelor, chiar și pentru persoanele care au practicat sport de performanță. Nadia Comăneci a dezvăluit că a suferit recent un mic accident, după ce a încercat să execute o mișcare laterală în timp ce purta pantofi cu toc. În urma incidentului, a fost nevoită să își bandajeze genunchiul.

„Ai ceva dexteritate la orice vârstă, dar și pe asta trebuie să o antrenezi. Adică se duce… Totul se duce! Dar simțul, adică anumite lucruri prin care ai trecut și știi că le poți să le faci, le ai, dar nu trebuie să te arunci în ele până nu te pregătești! Aseară am călcat greșit și acum am un bandaj la genunchi. Am încercat să fac o chestie așa pe lateral și m-am dus cu tot cu toc…”, a spus fosta campioană pentru Libertatea.

Nadia Comăneci, experiență inedită în rolul de jurată

Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile primelor filmări, întâlnirile cu participanții și provocările noului său rol. Deși este obișnuită cu competițiile și cu evaluarea performanțelor sportive, fosta gimnastă recunoaște că formatul emisiunii reprezintă o experiență diferită.

„Este o oportunitate enormă pentru mine să fiu aici, prezentă la un show de acest nivel. Bineînțeles că urmărim toți, urmăresc și eu în SUA, toată lumea are acest show… Faptul că am fost invitată să-mi dau cu părerea ca jurat mi-a făcut o mare onoare! Pentru că lumea mă știe cu ce am făcut eu în gimnastică cu ‘Zecele Perfect’ acum 50 de ani, iar acum pentru mine este o posibilitate de a mă deschide spre o zonă pe care nu am ‘gustat-o’ până acum. Și m-am gândit cu ce pot să vin eu aici, într-un show, ca participare. Nu m-am așteptat să primesc propunerea! Să fiu sinceră, am făcut cu ani în urmă, am fost jurat într-un show în Anglia care se numea ‘Tumble’. Era un fel de ‘Dansez pentru tine’, dar în loc să dansezi cu vedetele, făceai gimnastică cu vedetele. Și veneau vedete din muzică, din alte domenii și se antrenau… Îți dai seama că nu este ușor să înveți gimnastică peste noapte. Și au fost foarte multe accidentări. Deci trebuia să dau note la asemenea show… Dar în acest format, nu. Și uite ce frumos e”, a spus Nadia Comăneci pentru Libertatea.

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Foto: PR

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