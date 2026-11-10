Smiley și Pavel Bartoș, tachinați de soțiile lor din cauza timpului petrecut împreună. Dezvăluirile celor doi prezentatori

Smiley și Pavel Bartoș au vorbit despre prietenia lor de lungă durată și despre cum reacționează soțiile lor atunci când petrec prea mult timp împreună.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Pavel Bartoș și Smiley
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Smiley și Pavel Bartoș formează unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri din televiziunea românească, iar relația lor depășește de mult granițele colaborării profesionale. Cei doi au construit o prietenie solidă de-a lungul anilor, împărțind nu doar platourile de filmare, ci și numeroase experiențe din viața personală.

Smiley și Pavel Bartoș, despre timpul petrecut la filmări

Prezentatorii au vorbit, într-un interviu, despre legătura dintre ei și despre felul în care programul încărcat le influențează timpul petrecut alături de familii. Amândoi sunt tați de fete și au recunoscut că relația lor apropiată este adesea un motiv de glume și tachinări.

Întrebați dacă soțiile lor le-au oferit vreodată informații unul despre celălalt, care să devină ulterior subiect de amuzament, Smiley a explicat că se cunosc atât de bine încât surprizele sunt tot mai rare.

„Nu prea mai au ce să-și dezvăluie nou. Le cam știm pe toate unul despre altul, nu prea mai au ce știri să-și dea ele despre noi. Le dăm destul de des, și împreună, și separat, subiecte de discuție”, a mărturisit artistul pentru viva.ro.

La rândul său, Pavel Bartoș a recunoscut că perioadele aglomerate de filmări îi determină uneori să petreacă mai mult timp împreună decât alături de cei dragi.

„Sigur că ne tachinăm pe seama timpului petrecut împreună. În perioadele de filmare, fie că vorbim despre film, Românii au talent sau Vocea României, ajungem să ne vedem mai mult unul cu celălalt decât cu familiile noastre.”

În noul sezon „Românii au talent”, Smiley și Pavel Bartoș vor face echipă și cu Nadia Comăneci, una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc. Prezența fostei gimnaste, care a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976, aduce o surpriză pentru telespectatori și marchează o premieră în cadrul emisiunii de la PRO TV.

Ce a pățit Nadia Comăneci după ce a acceptat oferta PRO TV

Fosta campioană, care a împlinit recent 64 de ani, a vorbit și despre condiția sa fizică și despre importanța antrenamentelor, chiar și pentru persoanele care au practicat sport de performanță. Nadia Comăneci a dezvăluit că a suferit recent un mic accident, după ce a încercat să execute o mișcare laterală în timp ce purta pantofi cu toc. În urma incidentului, a fost nevoită să își bandajeze genunchiul.

„Ai ceva dexteritate la orice vârstă, dar și pe asta trebuie să o antrenezi. Adică se duce… Totul se duce! Dar simțul, adică anumite lucruri prin care ai trecut și știi că le poți să le faci, le ai, dar nu trebuie să te arunci în ele până nu te pregătești! Aseară am călcat greșit și acum am un bandaj la genunchi. Am încercat să fac o chestie așa pe lateral și m-am dus cu tot cu toc…”, a spus fosta campioană pentru Libertatea.

Nadia Comăneci, experiență inedită în rolul de jurată

Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile primelor filmări, întâlnirile cu participanții și provocările noului său rol. Deși este obișnuită cu competițiile și cu evaluarea performanțelor sportive, fosta gimnastă recunoaște că formatul emisiunii reprezintă o experiență diferită.

„Este o oportunitate enormă pentru mine să fiu aici, prezentă la un show de acest nivel. Bineînțeles că urmărim toți, urmăresc și eu în SUA, toată lumea are acest show… Faptul că am fost invitată să-mi dau cu părerea ca jurat mi-a făcut o mare onoare! Pentru că lumea mă știe cu ce am făcut eu în gimnastică cu ‘Zecele Perfect’ acum 50 de ani, iar acum pentru mine este o posibilitate de a mă deschide spre o zonă pe care nu am ‘gustat-o’ până acum. Și m-am gândit cu ce pot să vin eu aici, într-un show, ca participare. Nu m-am așteptat să primesc propunerea! Să fiu sinceră, am făcut cu ani în urmă, am fost jurat într-un show în Anglia care se numea ‘Tumble’. Era un fel de ‘Dansez pentru tine’, dar în loc să dansezi cu vedetele, făceai gimnastică cu vedetele. Și veneau vedete din muzică, din alte domenii și se antrenau… Îți dai seama că nu este ușor să înveți gimnastică peste noapte. Și au fost foarte multe accidentări. Deci trebuia să dau note la asemenea show… Dar în acest format, nu. Și uite ce frumos e”, a spus Nadia Comăneci pentru Libertatea.

Citește și:
Lady Kitty Spencer, apariție spectaculoasă într-o rochie inspirată de una dintre cele mai celebre ținute ale Prințesei Diana

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Paris Hilton și-a îmbrăcat copiii în ținute Gucci de mii de euro, la petrecerea organizată de mama sa. Ce critici a atras recent
People
Paris Hilton și-a îmbrăcat copiii în ținute Gucci de mii de euro, la petrecerea organizată de mama sa. Ce critici a atras recent
Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A ales o carieră complet diferită de cea a mamei sale
People
Cu ce se ocupă Julie, fiica Danei Săvuică. A ales o carieră complet diferită de cea a mamei sale
Kim Kardashian, în centrul unei controverse din cauza unui produs Skims. Ce i-au reproșat fanii: "Este de-a dreptul lipsit de respect"
People
Kim Kardashian, în centrul unei controverse din cauza unui produs Skims. Ce i-au reproșat fanii: "Este de-a dreptul lipsit de respect"
Ramona Bădescu, declarații rare despre divorțul de fostul soț și motivul separării lor: "În momentul acela avea o relație cu cineva"
People
Ramona Bădescu, declarații rare despre divorțul de fostul soț și motivul separării lor: "În momentul acela avea o relație cu cineva"
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au dat-o din nou în judecată pe Candace Owens, care susține că Brigitte ar fi transgender
People
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au dat-o din nou în judecată pe Candace Owens, care susține că Brigitte ar fi transgender
Cum a fost surprinsă fiica Paulei Chirilă la cununia actriței. Carla este discretă cu aparițiile publice
People
Cum a fost surprinsă fiica Paulei Chirilă la cununia actriței. Carla este discretă cu aparițiile publice
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cât este marele premiu la Asia Express 2026. Ce sumă de bani primește echipa câștigătoare de pe Drumul Mătăsii
Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje
Cine este Alin Alexuc, concurentul de la Asia Express 2026. Ce performanțe sportive are partenerul lui Gabi Torje
Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două
Cine este Oana Tomoiagă, partenera Mirelei Vaida de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și ce relație au cele două
Anne-Mary, geloasă pe Claudio după ce a dansat cu alte fete la petrecere: "Dacă mai dansezi cu vreo fată..."
Anne-Mary, geloasă pe Claudio după ce a dansat cu alte fete la petrecere: "Dacă mai dansezi cu vreo fată..."
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce spunea Katy Perry despre căsnicia cu Russell Brand, condamnat la închisoare pentru viol. Artista a dezvăluit că a aflat "adevărul" după divorț
Ce spunea Katy Perry despre căsnicia cu Russell Brand, condamnat la închisoare pentru viol. Artista a dezvăluit că a aflat "adevărul" după divorț
People

După condamnarea lui Russell Brand la închisoare pentru viol și agresiuni sexuale, declarațiile făcute de Katy Perry despre fostul ei soț au revenit în atenția publicului.

+ Mai multe
Andreea Ibacka, declarații emoționate pe internet. Ce a povestit despre una dintre cele mai dragi ființe din viața ei: "Împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele"
Andreea Ibacka, declarații emoționate pe internet. Ce a povestit despre una dintre cele mai dragi ființe din viața ei: "Împreună în momentele frumoase, dar și în cele mai grele"
People

Andreea Ibacka are o comunitate numeroasă de fani pe rețelele de socializare și povestește zilnic despre principalele evenimente din viața ei, despre persoanele dragi și familie.

+ Mai multe
Soția lui Russell Brand, rol important în decizia judecătorului privind condamnarea actorului la 10 ani de închisoare. Ce a declarat în instanță
Soția lui Russell Brand, rol important în decizia judecătorului privind condamnarea actorului la 10 ani de închisoare. Ce a declarat în instanță
People

Soția lui Russell Brand, Laura Gallacher, a avut un rol important în evaluarea judecătorului după condamnarea actorului la 10 ani și șase luni de închisoare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC