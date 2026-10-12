Au început filmările pentru sezonul 17 REAL Românii au Talent. Nadia Comăneci, Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu așteaptă să descopere oameni surprinzători

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Mihai Bobonete, Nadia Comăneci, Andra și Andi Moisescu s-au așezat la masa juriului, pregătiți să descopere oameni cu talente neașteptate.

Filmările pentru sezonul 17 REAL Românii au Talent au început

De la momente care vor stârni hohote de râs, până la prestații care vor emoționa și vor ridica sala în picioare, fiecare concurent va avea șansa să demonstreze că talentul nu are limite. Emoțiile, reacțiile spontane și surprizele nu vor lipsi, iar jurații vor avea de luat decizii în fața unor momente care promit să transforme scena într-un adevărat show REAL.

„Noi suntem la filmările sezonului 17 REAL și abia așteptăm să vedem ce ne-au pregătit concurenții. Sunt 17 sezoane! WOW! Este ireal, dar, totuși REAL. În sezonul 17 publicul din sală devine parte din juriu – asta este foarte important. Și ne bucurăm, de asemenea, că avem un nou jurat și întâmplarea face că filmările încep chiar într-o zi de 10, cu o jurată de nota 10. Și prezentatori de nota 20!”, au spus prezentatorii emisiunii, Smiley & Pavel Bartoș.

Din sezonul 17, toată experiența devine reală, iar oamenii din sală vor avea un cuvânt de spus la fiecare prestație de pe scenă. Astfel, cei de acasă sunt invitați în platoul Românii au Talent, unde pot trăi emoția autentică, reacțiile spontane și să fie martorii unor momente care se întâmplă o singură dată. Locurile sunt limitate, dar trăirile reale!

Toți cei care vor să trăiască experiența unui sezon 17 REAL se pot înscrie aici. Emisiunea Românii au talent poate fi urmărită, în curând, la PRO TV și pe VOYO.

Cum se pregătește Nadia Comăneci pentru rolul de jurată la „Românii au talent”

Nadia Comăneci ne-a împărtășit câteva gânduri legate de noul rol în care o vom vedea: cel de jurată la Românii au talent. Fostă gimnastă a dezvăluit că are emoții, însă este nerăbdătoare să descopere noi talente.

„Am puține emoții, sigur. Probabil sunt foarte mulți concurenți care fac lucruri extraordinare. Am văzut puțin pe social media că sunt foarte mulți copii care dansează. Deci, acolo voi fi puțin în zona mea, dar cred că va fi, din ce am văzut eu, un nucleu familial și fiecare are aportul lui la acest program de televiziune. Am avut oportunitatea să fiu jurat odată, în Anglia, la un show care s-a numit Tumblr. Oamenii se înscriau, copiii se înscriau să învețe să facă gimnastică. Și tot așa, a fost cu note, îți spui părerea, le spui ce crezi că este bine, dacă au talent, dacă mai au nevoie de muncă. Deci sunt puțin familiarizată cu acest rol și plus că am văzut formatul de mai multe ori. L-am văzut și în State, l-am văzut și aici”, a declarat Nadia Comăneci în exclusivitate pentru ELLE România.

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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