EXCLUSIV: Nadia Comăneci dezvăluie dacă s-ar întoarce definitiv în România. Ce spune despre viața din SUA

Nadia Comăneci își împarte de ani buni viața între Statele Unite și România, iar în ultima perioadă proiectele au adus-o tot mai des în țară. Într-un interviu exclusiv pentru ELLE România, fosta campioană olimpică a dezvăluit dacă s-ar vedea renunțând la viața din SUA pentru a se stabili definitiv în România.

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  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci
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Nadia Comăneci continuă să aibă o legătură strânsă cu România, unde revine frecvent pentru diferite proiecte și evenimente. Deși locuiește de mulți ani în Statele Unite ale Americii, fosta gimnastă este tot mai prezentă în țara natală. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru ELLE România, în cadrul Singureni Manor Polo Cup 2026, Nadia a dezvăluit dacă s-a gândit să renunțe la viața din SUA pentru a se stabili definitiv în România.

Anul 2026 a fost unul important pentru Nadia Comăneci, care a marcat 50 de ani de la obținerea primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Cu această ocazie, fosta sportivă a participat la numeroase evenimente și s-a implicat în noi proiecte în România.

În luna iulie, Nadia Comăneci a inaugurat o sală de gimnastică ce îi poartă numele, la Otopeni, un spațiu dedicat copiilor care își doresc să descopere acest sport. De asemenea, fosta campioană olimpică a fost implicată în campanii publicitare și a acceptat o nouă provocare profesională: rolul de jurată în sezonul 17 al emisiunii „Românii au talent”, difuzată de PRO TV.

Având în vedere numeroasele proiecte care o aduc în România, am întrebat-o pe Nadia Comăneci dacă ia în calcul posibilitatea de a se muta definitiv în țara natală.

Nadia Comăneci, despre posibilitatea de a se muta definitiv în România

Am întâlnit-o pe Nadia Comăneci la Singureni Manor Polo Cup 2026, eveniment la care a participat pentru prima dată și unde a avut un rol special. Invitată de onoare a ediției, Nadia a marcat debutul turneului prin aruncarea ceremonială a primei mingi în teren, după interpretarea imnului României de către Nicolae Furdui Iancu și Grupul Instrumental Folcloric Crai Nou din Alba Iulia. Momentul a avut o semnificație aparte, venind într-un an în care se împlinesc cinci decenii de la performanța care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial: primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Pe parcursul competiției, Lady Amelia Spencer Mallett și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana, precum și actrița Kat Graham au deschis, la rândul lor, meciuri prin același gest tradițional.

În exclusivitate pentru ELLE România, fosta gimnastă a explicat că nu își dorește să aleagă între cele două țări, deoarece ambele reprezintă pentru ea acasă. Nadia Comăneci spune că apreciază libertatea de a călători și de a petrece timp alături de familie, atât în România, cât și în Statele Unite.

„Nu pot să las viața nicăieri (nici din SUA, nici din România n.red.) pentru că nu mă văd stând într-o singură parte. Faptul că eu pot să călătoresc și pot să spun că am familie aici și familie acolo… Adică, eu am domiciliul aici. E acasă. Eu am două case. Bărbată-miu mă mai întreabă când mai vin să mai văd și copilul. (râde)”, ne-a declarat Nadia Comăneci.

Fosta sportivă este căsătorită cu Bart Conner, fost gimnast american și campion olimpic, alături de care are un fiu, Dylan Paul Conner. Familia locuiește în Statele Unite, însă Nadia își păstrează legăturile cu România, unde se află și o parte dintre apropiații săi.

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Foto: Profimedia, Getty, PR

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