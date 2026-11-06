Matt Damon, dezvăluiri emoționante despre problemele de sănătate ale soției sale, Luciana Barroso. Prin ce momente dificile au trecut cei doi

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Matt Damon a dezvăluit că soția sa, Luciana Barroso, în vârstă de 50 de ani, a suferit un anevrism cerebral în 2024, fiind nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală. Actorul a povestit că, la doar o săptămână după operație, aceasta a decis să îl însoțească la petrecerile organizate după gala Premiilor Oscar, unde urma să fie sărbătorit succesul filmului Oppenheimer.

Într-un interviu acordat publicației GQ, Matt Damon, în vârstă de 56 de ani, a mărturisit că era pregătit să renunțe la eveniment pentru a rămâne acasă alături de soția sa. Luciana, care este producătoare de film, l-a surprins însă atunci când i-a spus că se simte suficient de bine pentru a participa la petrecere.

Actorul a explicat că, de-a lungul carierei, a lipsit de la foarte puține ceremonii ale Premiilor Oscar. Una dintre absențele pe care le-a regretat a fost cea din 2007, când filmul The Departed, în care a jucat, a câștigat mai multe trofee. O situație asemănătoare s-a repetat în 2024, odată cu succesul producției Oppenheimer, însă de această dată circumstanțele au fost mult mai dificile.

„Următoarea dată când s-a întâmplat ceva asemănător a fost cu Oppenheimer, iar atunci am trecut printr-o situație extrem de înfricoșătoare, pentru că soția mea a suferit un anevrism cerebral”, a declarat Matt Damon pentru GQ.

„Acum este perfect sănătoasă, slavă Domnului, dar fusese supusă unei operații pe creier cu o săptămână înainte de Oscaruri. Aceea a fost prima seară în care s-a simțit suficient de bine încât să se ridice din pat și în care își recăpătase energia.”

Deși se afla încă în perioada de recuperare, Luciana Barroso și-a dorit ca soțul ei să nu rateze din nou ocazia de a sărbători succesul unui film important din cariera sa. Damon a descris decizia acesteia drept un gest „eroic”, care a avut o semnificație deosebită pentru el.

„M-a surprins, și-a cumpărat o rochie și am mers la petrecerea de după ceremonie, pentru că își amintea că, ultima dată când se întâmplase ceva asemănător, eu nu participasem. Și mi-a spus: „De data asta ieșim în oraș.” A fost un gest al naibii de eroic din partea ei și a însemnat enorm pentru mine”, a povestit actorul.

Matt Damon și Luciana Barroso sunt căsătoriți de aproape 21 de ani și au patru fiice: Alexia, în vârstă de 27 de ani, Isabella, de 20 de ani, Gia, de 18 ani, și Stella, de 15 ani.

Matt Damon, despre sacrificiile pe care le presupune cariera sa

În același interviu pentru GQ, actorul a discutat și despre dificultățile de a găsi un echilibru între proiectele profesionale și timpul petrecut alături de familie. Subiectul a devenit cu atât mai important în contextul filmărilor pentru The Odyssey, producția regizată de Christopher Nolan, lansată în această vară și despre care se estimează că va obține mai multe nominalizări în sezonul premiilor cinematografice.

Matt Damon a dezvăluit că, pentru acest proiect, a încălcat pentru prima dată o regulă pe care o stabilise împreună cu soția sa: aceea de a nu lipsi de acasă mai mult de două săptămâni consecutiv.

„A fost cea mai mare producție la care am lucrat vreodată și am avut întotdeauna regula celor două săptămâni. Cred că, în prima perioadă de filmare pentru The Odyssey, am fost plecat trei săptămâni și jumătate”, a explicat el.

„Dar, din fericire, sunt cu toții mari admiratori ai lui Chris Nolan și știau că era un rol extraordinar, așa că m-au susținut foarte mult. A fost un sacrificiu din partea lor și au fost minunați în privința asta.”

Actorul a vorbit și despre prietenul său apropiat, Ben Affleck, pe care îl admiră pentru modul în care își stabilește prioritățile profesionale în funcție de responsabilitățile familiale. Potrivit lui Damon, Affleck a refuzat numeroase proiecte pentru a putea petrece mai mult timp alături de copiii săi.

„De fapt, și-a dorit foarte mult să preia funcția de CEO la Artists Equity (compania de producție fondată de Damon și Affleck), pentru că asta i-ar permite să petreacă mai mult timp acasă”, a povestit actorul.

„Când am înființat compania, mi-a spus că are custodie comună, ceea ce înseamnă că poate petrece jumătate din timp alături de copii. Și mi-a spus: «Dacă plec în Estonia să filmez un lungmetraj, nu înseamnă că voi putea recupera vreodată timpul acela». Așa că, pentru el, asta înseamnă că trebuie să rămână în Los Angeles.”

După un an încărcat, în care a început și filmările pentru un proiect realizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, regizorii filmului Everything Everywhere All at Once, Matt Damon intenționează să ia o pauză mai lungă de la activitatea profesională.

Actorul a recunoscut că își propusese să se odihnească după filmările solicitante pentru The Odyssey, însă oportunitatea de a colabora cu cei doi regizori a fost una pe care nu a putut să o refuze. Odată încheiat și acest proiect, Damon își dorește să petreacă mai mult timp departe de platourile de filmare, fără să renunțe însă la planurile profesionale pe care le are împreună cu Ben Affleck.

„Vreau doar să fac filme bune și, cu siguranță, să continui să lucrez cu Ben, pentru că am ajuns într-un punct al vieții în care ne spunem: „La naiba, de ce nu?”. Acesta era visul nostru când eram copii, când eram doar doi băieți. Trebuie să respectăm visurile acelor băieți și să continuăm să lucrăm împreună, dacă putem.”

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro