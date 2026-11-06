Roxana Nemeș le pregătește gemenilor un cadou special pentru majorat. Ce surpriză vor descoperi Ania și Zain la 18 ani

Roxana Nemeș a dezvăluit ce surpriză emoționantă le pregătește gemenilor săi, Ania și Zain, pentru momentul în care vor împlini 18 ani.

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  de  ELLE.ro
Roxana Nemeș și familia
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Roxana Nemeș se bucură din plin de viața de mamă, după ce, în 2025, a adus pe lume doi gemeni. Artista, care și-a dorit ani la rând să aibă copii, a dezvăluit că a început deja să pregătească un cadou special pentru Ania și Zain, pe care aceștia îl vor primi la împlinirea vârstei de 18 ani. Cântăreața a explicat în ce constă surpriza, dar și de ce nu intenționează să le creeze celor mici conturi pe rețelele de socializare.

Roxana Nemeș, cadou special pregătit pentru majorat

Pentru Roxana Nemeș, venirea pe lume a gemenilor a reprezentat împlinirea unei dorințe pentru care a luptat mult timp. După o perioadă dificilă, în care a încercat să rămână însărcinată, cântăreața și soțul ei au devenit părinți în 2025. De atunci, prioritățile artistei s-au schimbat considerabil. Roxana Nemeș a ales să își reducă temporar activitatea profesională pentru a petrece cât mai mult timp alături de copii și recunoaște că îi este greu să stea departe de ei chiar și pentru câteva ore.

Deși Ania și Zain au împlinit recent un an, mama lor se gândește deja la momentul în care vor deveni adulți. Într-un interviu acordat recent, artista a povestit că a găsit o modalitate prin care să păstreze amintirile copilăriei lor și să le ofere, peste ani, o surpriză cu o puternică valoare sentimentală.

Mai exact, Roxana Nemeș le-a creat o adresă de e-mail pe care intenționează să le trimită constant fotografii și înregistrări video. În acest fel, toate momentele importante, de la primele zile de viață până la adolescență, vor fi adunate într-un singur loc. Ideea a pornit și de la faptul că artista nu are foarte multe fotografii din propria copilărie. Tocmai de aceea, își dorește ca gemenii să poată revedea, oricând vor dori, etapele prin care au trecut în primii ani de viață.

„Le-am făcut e-mail și vreau să le trimit pe mail poze și video cu ei din prima zi și până la 18 ani. Vreau să le trimit mereu poze pe mail, pentru a nu se pierde, iar la 18 ani, la 20 de ani, la 30 de ani să intre și să le vadă. Și eu mi-aș fi dorit să am mai multe amintiri cu mine de când eram mică și nu am, că așa era vremea aia. Dacă am 2-3 poze, e bine. Cred că o să fie fain, cred că o să se bucure”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

Ce s-a întâmplat la aniversarea gemenilor Roxanei Nemeș

Recent, Roxana Nemeș a organizat o petrecere pentru aniversarea gemenilor ei. Pentru ziua în care Ania și Zain au împlinit un an, artista a ales tematica Haz în Wonderland, pentru că, potrivit spuselor ei, în casa ei există mereu veselie și armonie, mai ales de când au venit pe lume cei doi copii. Cântăreața a rămas surprinsă de obiectele alese de Ania și Zain de pe tavă.

„Petrecerea de turtă și moțul celor mici a fost duminică. Fetița a ales un microfon și un stetoscop, va fi ceva cu muzică, cu iubire! Cel mic a ales și mingea și, la fel ca fetița, a luat stetoscopul și banii. Acum vedem ce va fi de hobby, ce va fi de meserie”, a spus vedeta pentru spynews.ro

Roxana Nemeș este uimită pe zi ce trece de gemenii ei, Ania și Zain, dar și de cât de repede se dezvoltă. 

„A fost o petrecere restrânsă, am fost vreo 40 de persoane, strict prietenii foarte apropiați și familia. Toate momentele acestea sunt făcute cu sufletul, de asta nici nu am organizat ceva public. Sunt foarte ocupată acum, copiii au început să meargă în piciorușe! E foarte frumos când vezi cum evoluează, cum zâmbesc în continuare și se bucură. Deja văd totul, sunt foarte prezenți, e incredibil! Până nu ai copii, te uiți la ei și vezi ce drăguți sunt când sunt mici, dar nu crezi că înțeleg totul. Crede-mă, înțeleg și văd totul, este ceva wow! S-au bucurat foarte mult de petrecere!”

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Foto: Instagram

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