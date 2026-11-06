Brooklyn Beckham, mesaj ferm pentru cei care o critică pe soția sa, Nicola Peltz: „Să vină comentariile, nu-mi pasă”

Fiul cel mare al familiei Beckham nu a ezitat să ia atitudine după ce soția sa a fost ținta unor remarci răutăcioase în mediul online.

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  de  ELLE
Brooklyn Beckham, mesaj ferm pentru cei care o critică pe soția sa, Nicola Peltz: "Să vină comentariile, nu-mi pasă"

Brooklyn Beckham a transmis un nou mesaj public în care își exprimă susținerea față de soția sa, Nicola Peltz, după ce actrița a fost ținta mai multor comentarii negative pe rețelele de socializare. Fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham a decis să le răspundă celor care o critică pe soția sa, într-o perioadă în care conflictul cu familia sa continuă să atragă atenția presei.

Brooklyn Beckham, în vârstă de 27 de ani, a publicat pe Instagram Stories o fotografie cu Nicola Peltz, în vârstă de 31 de ani, însoțită de un mesaj adresat celor care obișnuiesc să lase comentarii negative la adresa actriței.

„Da, sunt obsedat de soția mea. Să vină comentariile, nu-mi pasă. Este perfectă”, a scris Brooklyn, adăugând un emoji cu degetul mijlociu ridicat și o inimă roșie.

Postarea a venit la doar câteva zile după ce acesta îi dedicase un mesaj emoționant soției sale, pe care a descris-o drept „frumoasă”. Brooklyn a publicat atunci o fotografie realizată în oglindă, în care apare sărutând-o pe Nicola pe obraz.

„Însemni absolut totul pentru mine. Ești întreaga mea lume, cea mai bună prietenă a mea și cea mai importantă persoană din viața mea. Sunt atât de norocos că pot să te iubesc și să-mi petrec restul vieții alături de tine. Te iubesc mai mult decât aș putea exprima vreodată în cuvinte”, a scris el în descrierea postării.

Cu toate acestea, declarația sa de dragoste a atras și reacții negative din partea unor utilizatori, care au făcut referire inclusiv la relația tensionată dintre Brooklyn și părinții săi.

„Sunt destul de sigur că suferă de sindromul Stockholm”, a comentat o persoană, în timp ce alta a scris: „Asta vine de la tipul care a spus că postările părinților săi de pe rețelele sociale sunt doar de fațadă”.

Nu este prima dată când Brooklyn Beckham intervine public pentru a-și apăra soția în fața comentariilor negative. În luna august, acesta a reacționat vehement la un mesaj lăsat de un utilizator la unul dintre videoclipurile sale culinare de pe Instagram, în care era criticat aspectul fizic al Nicolei Peltz.

„Le răspunzi tuturor celor care sunt îngrijorați pentru soția ta și pentru cât de bolnăvicios arată?” Ea alege să se expună public. Dă-i să mănânce”, a scris persoana respectivă.

Brooklyn a condamnat comentariul, pe care l-a calificat drept „rușinos”, și i-a transmis utilizatorului să nu mai facă astfel de remarci despre soția sa.

„Să nu mai vorbești niciodată despre soția mea. Este absolut superbă și nu ar trebui niciodată să comentezi despre corpul unei femei”, a răspuns el.

Schimbul de replici a avut loc la câteva luni după ce aspectul fizic al Nicolei Peltz devenise subiect de discuție în mediul online. Mai mulți utilizatori își exprimaseră îngrijorarea cu privire la silueta actriței, speculând că aceasta ar fi pierdut considerabil în greutate. Ulterior, o sursă citată de Page Six a explicat că Nicola trecuse printr-o „transformare fizică” importantă pentru a se pregăti pentru rolul său din viitoarea producție dramatică „Prima”.

Brooklyn Beckham și-a exprimat susținerea față de soția sa și în luna februarie, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. În contextul conflictului cu părinții săi, David și Victoria Beckham, care continua să fie intens mediatizat, acesta a publicat o fotografie alb-negru în care o săruta pe Nicola, însoțită de un mesaj prin care promitea că o va „proteja și iubi pentru totdeauna”.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz s-au căsătorit în aprilie 2022, în cadrul unei ceremonii organizate în Palm Beach, Florida.

În luna iunie, cei doi au sărbătorit șase ani de la logodnă, ocazie cu care și-au dedicat mesaje pe rețelele de socializare. Atât Brooklyn, cât și Nicola au publicat fotografii din arhiva personală, însoțite de declarații de dragoste.

„Nu-mi vine să cred că ne-am logodit acum șase ani. Simt că te cunosc de o viață întreagă, ești cel mai bun prieten al meu și iubirea mea pentru totdeauna, toate într-o singură persoană. Te iubesc din toată inima. Ești cel mai bun om pe care l-am cunoscut vreodată și sunt atât de fericită că îmi petrec viața alături de tine. Îți mulțumesc că ești un om minunat”, a scris Nicola alături de o fotografie în care apare împreună cu soțul său.

La rândul său, Brooklyn Beckham a ales să publice o fotografie alb-negru realizată în perioada logodnei.

„Acum șase ani am cerut-o în căsătorie pe cea mai bună prietenă a mea. Ești fata mea, frumoasa mea soție și întreaga mea inimă”, a scris Brooklyn.

Fiul lui David și al Victoriei Beckham și-a continuat mesajul, vorbind despre cât de importantă este Nicola pentru el și despre dorința de a-și petrece întreaga viață alături de aceasta.

„Faci ca totul să fie mai luminos, mai amuzant, mai dulce și mai magic doar prin faptul că ești tu. Abia aștept să continuăm să râdem, să visăm și să rămânem tineri împreună pentru totdeauna. Te iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte, Nicola”.

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Foto: Getty

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