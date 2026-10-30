Millie Bobby Brown, noi fotografii cu fiul său. Actrița și Jake Bongiovi au adoptat recent al doilea copil

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi sunt părinții a doi copii, o fetiță și un băiețel, pe care i-au adoptat la un an distanță.

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  de  ELLE
Millie Bobby Brown, noi fotografii cu fiul său. Actrița și Jake Bongiovi au adoptat recent al doilea copil

Millie Bobby Brown a publicat pe Instagram noi fotografii cu cel de-al doilea copil pe care l-a adoptat împreună cu soțul său, Jake Bongiovi. Actrița în vârstă de 22 de ani, cunoscută pentru rolul din serialul „Stranger Things”, a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe imagini din viața personală, inclusiv câteva în care apare fiul său.

„M-am îndrăgostit nebunește de toamnă”, a scris Millie Bobby Brown în descrierea postării.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Printre fotografiile publicate se numără una în care pot fi văzute piciorușele băiețelului, care poartă șosete portocalii decorate cu dovleci de Halloween. Într-o altă imagine, actrița apare ținându-și bebelușul în brațe, iar mânuța acestuia se poate observa pe puloverul ei roșu. Vedeta a inclus și o fotografie cu un aranjament de masă, în care apare cuvântul „Mommy” („Mami”), scris pe o bucată de paste.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, în vârstă de 24 de ani, au adoptat un băiețel în luna septembrie. Ulterior, cei doi au publicat pe conturile lor de Instagram prima fotografie cu fiul lor, în care apar ținându-i mânuța în palme. Imaginea a fost însoțită de mesajul „Bună, micuțule!”, confirmând astfel că au adoptat un băiat.

Actrița și fiul lui Jon Bon Jovi au devenit părinți pentru prima dată în august 2025, când au anunțat că au adoptat o fetiță. Cei doi au făcut publică vestea printr-o declarație comună pe Instagram, precizând că își doresc să păstreze discreția în privința vieții de familie.

„Vara aceasta, am primit în familia noastră o fetiță adorabilă, prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest nou capitol minunat al vieții de părinți, în liniște și intimitate”, au transmis Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi.

„Și uite așa, am devenit trei. Cu dragoste, Millie și Jake Bongiovi”, au adăugat ei.

Deși evită să își expună copiii în spațiul public, Millie Bobby Brown a distribuit ocazional fotografii cu aceștia, fără să le dezvăluie chipurile. În luna februarie, cu ocazia aniversării sale de 22 de ani, actrița a publicat o imagine rară în care apare alături de fiica sa, pe plajă.

În luna mai, o altă postare a vedetei a stârnit speculații în rândul fanilor, care au presupus că aceasta ar fi dezvăluit numele fetiței. În imaginile respective, Millie Bobby Brown purta un colier din aur cu numele „Ruth”, însă actrița nu a confirmat dacă acesta este numele fiicei sale.

Adopția celui de-al doilea copil a adus și schimbări în viața de zi cu zi a cuplului. Recent, o sursă apropiată celor doi a declarat în exclusivitate pentru Page Six că „lucrurile s-au schimbat cu siguranță” de când Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru a doua oară.

„Millie și Jake continuau să iasă destul de des în oraș după ce și-au adoptat fiica. Le plăcea să petreacă timp cu prietenii, să meargă la petreceri și să se bucure de serile petrecute împreună în oraș. Încă se bucurau de acea parte a vieții lor”, a explicat sursa.

Potrivit aceleiași persoane, actrița a început să petreacă mai mult timp acasă, alături de soțul său și de cei doi copii, reducând considerabil ieșirile și participarea la evenimente sociale.

„Nu mai este nici pe departe la fel de interesată să iasă atât de des în oraș. Este încă tânără și îi place să se distreze, dar prioritățile ei s-au schimbat. Se bucură foarte mult de această etapă a vieții sale și de faptul că acum formează o familie de patru persoane”, a mai declarat sursa pentru Page Six.

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Foto: Getty Images

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