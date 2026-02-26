Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani și a publicat o imagine rară cu fiica sa: „Sunt atât de binecuvântată”

De ziua ei, Millie Bobby Brown a ales să dezvăluie o imagine rară alături de fiica sa.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani și a publicat o imagine rară cu fiica sa: "Sunt atât de binecuvântată"

Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani, ocazie cu care a dezvăluit o imagine rară cu fiica ei. Alături de fotografia în care apare pe o plajă, la apus, alături de fiica sa, actrița cunoscută publicului larg pentru rolul său din Stranger Things a transmis și un mesaj emoționant.

„22. recunoscătoare pentru soțul și fiica mea. Pentru familia și prietenii mei. Pentru toate animalele mele. Sunt atât de binecuvântată. Vă mulțumesc pentru urările de ziua mea xoxo”.

Soțul său, Jake Bongiovi, a marcat aniversarea, transmițând următorul mesaj pe Instagram Stories: „La mulți ani frumoasei mele soții. Inima ta este ca nicio alta”.

Imaginea distribuită o arăta pe Brown în timp ce se juca cu mai multe animale și zâmbea spre cameră.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată în vara anului trecut. Actrița și soțul ei au dezvăluit pe rețelele de socializare că au adoptat o fetiță, după mai bine de un an de când s-au căsătorit.

„Vara aceasta am primit-o pe dulcea noastră fetiță prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol al vieții de părinte, atât în pace, cât și în intimitate”, este mesajul transmis de Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi pe Instagram.

La o lună după anunț, Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi. În imaginea postată pe Instagram, Bongiovi apare alături de micuța lor, în timp ce se pregăteau să urce într-un avion privat.

Millie Bobby Brown, despre dorința de a deveni mamă

Millie Bobby Brown a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă. În cadrul podcastului Smartless, actrița a dezvăluit că vrea să aibă un copil și să îmbrățișeze rolul de părinte.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19. (…) Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actriță și ca producătoare, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie. Este un lucru enorm. Jake a spus: nu putem face asta până nu ne căsătorim. Deci asta era chestia lui. Și ideea mea a fost că îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc foarte mult o familie numeroasă”.

Millie Bobby Brown, declarații rare despre relația cu soțul său

Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, Millie Bobby Brown a oferit câteva declarații rare despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi, explicând de ce a luat decizia de a se căsători la o vârstă atât de fragedă. Actrița din Stranger Things și Jake, fiul lui Jon Bon Jovi, aveau 20 de ani, respectiv 22 de ani, când și-au unit destinele.

„Am discutat despre viziunile noastre politice, despre ce fel de familie vrem să construim, despre tipul de casă în care ne dorim să locuim, despre ce fel de relație căutăm și despre carierele pe care ni le dorim”, a explicat Millie Bobby Brown în interviul pentru Vanity Fair.

„Este o decizie atât de importantă și am vrut să ne asigurăm că o luăm pe cea corectă”, a continuat Millie Bobby Brown. „Știam că este. Întotdeauna a părut potrivit alături de el”.

Actrița a vorbit, de asemenea, despre ceea ce a învățat până acum despre căsnicie, spunând pentru Vanity Fair că „a iubi pe cineva și a fi îndrăgostit sunt două lucruri diferite”.

„Cred că am iubit multe persoane cu care am fost, așa cum îmi iubesc prietenii. Dar el este primul bărbat pe care l-am iubit și de care am fost îndrăgostită”, a spus Millie Bobby Brown despre soțul ei, Jake Bongiovi. „Dacă nu suntem pe deplin implicați, atunci care mai e rostul? Trebuie să fim, și mereu am fost”.

Citește și:
Angelina Jolie plănuiește o schimbare majoră. Actrița ar putea părăsi Statele Unite ale Americii

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026: "Am ales să investim în acest proiect"
People
Ce vor face Oase și Maria Pitică cu banii câștigați la Power Couple România 2026: "Am ales să investim în acest proiect"
Anca Serea, motiv de bucurie în familie. Fiica ei, Sarah, a fost admisă la o școală renumită din Milano: "Este începutul unui nou capitol"
People
Anca Serea, motiv de bucurie în familie. Fiica ei, Sarah, a fost admisă la o școală renumită din Milano: "Este începutul unui nou capitol"
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
People
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția: "O experiență pe care o să o ținem minte toată viața"
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
People
Ana Baniciu l-a surprins pe fiul ei, Aris, într-o ipostază adorabilă: "Am bifat primul..."
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
People
Christina Applegate, confesiuni dureroase despre starea ei de sănătate. Actrița este aproape imobilizată la pat în urma luptei dureroase cu scleroza multiplă
Prima echipă de la Asia Express 2026. Cine sunt cei doi sportivi care vor intra în competiție
People
Prima echipă de la Asia Express 2026. Cine sunt cei doi sportivi care vor intra în competiție
Libertatea
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit la 42 de ani: „Familia este devastată de această pierdere”
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Se știe prima echipă de la Asia Express 2026. Cine merge alături de Gabriel Torje în show-ul de la Antena 1
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu după moartea mamei sale. Unde a mers vedeta: „Mulțumesc mult, prieteni adevărați”
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea! Primele declarații după ce fostul portar s-a afișat cu altă femeie
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Complimentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Bendeac. Ce a putut să-i spună Florin Piersic: „E prima dată în viața mea…”
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Gabriela Cristea, fără strop de machiaj pe față. Adevărul despre tenul prezentatoarei TV: „Ești minunată!”
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Andreea Marin a recunoscut ce boală are! Ce a dezvăluit vedeta și de ce a spus totul abia acum
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Detaliul care i-a îngrijorat pe fani după un concert susținut de Dan Bălan în Moldova: „Sper să nu sufere de vreo boală grea”. Ce au remarcat oamenii / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
Doi bărbați celebri, surprinși în ipostaze tandre pe stradă! Unul dintre ei e un burlac faimos, și multe femei visează la el, dar iată că lui îi plac bărbații / FOTO
catine.ro
3 semne zodiacale sunt incredibil de norocoase în anul Calului de Foc 2026. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale sunt incredibil de norocoase în anul Calului de Foc 2026. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Mai multe din people
Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."
Jennifer Garner, declarație rară despre fostul său soț, Ben Affleck: "Este util să știi că timpul va merge mai departe și..."
People

Jennifer Garner vorbește despre faima, familie și perioada care i-a redefinit viața după Ben Affleck.

+ Mai multe
Ada Galeș, confesiuni despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Cum a cucerit-o Andrei Dinu: "Mă susține în tot ceea ce fac"
Ada Galeș, confesiuni despre povestea de dragoste cu partenerul ei. Cum a cucerit-o Andrei Dinu: "Mă susține în tot ceea ce fac"
People

Ada Galeș a vorbit despre relația cu partenerul ei, Andrei Dinu, și despre dinamica din povestea lor de dragoste.

+ Mai multe
Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry
Fiul lui Justin Trudeau, dezvăluiri rare despre relația fostului premier canadian cu Katy Perry
People

Fiul lui Justin Trudeau a vorbit despre relația tatălui său cu artista Katy Perry.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC