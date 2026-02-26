Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani și a publicat o imagine rară cu fiica sa: „Sunt atât de binecuvântată”

Millie Bobby Brown a împlinit 22 de ani, ocazie cu care a dezvăluit o imagine rară cu fiica ei. Alături de fotografia în care apare pe o plajă, la apus, alături de fiica sa, actrița cunoscută publicului larg pentru rolul său din Stranger Things a transmis și un mesaj emoționant.

„22. recunoscătoare pentru soțul și fiica mea. Pentru familia și prietenii mei. Pentru toate animalele mele. Sunt atât de binecuvântată. Vă mulțumesc pentru urările de ziua mea xoxo”.

Soțul său, Jake Bongiovi, a marcat aniversarea, transmițând următorul mesaj pe Instagram Stories: „La mulți ani frumoasei mele soții. Inima ta este ca nicio alta”.

Imaginea distribuită o arăta pe Brown în timp ce se juca cu mai multe animale și zâmbea spre cameră.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată în vara anului trecut. Actrița și soțul ei au dezvăluit pe rețelele de socializare că au adoptat o fetiță, după mai bine de un an de când s-au căsătorit.

„Vara aceasta am primit-o pe dulcea noastră fetiță prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol al vieții de părinte, atât în pace, cât și în intimitate”, este mesajul transmis de Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi pe Instagram.

La o lună după anunț, Millie Bobby Brown a dezvăluit prima imagine cu fetița pe care a adoptat-o împreună cu soțul ei, Jake Bongiovi. În imaginea postată pe Instagram, Bongiovi apare alături de micuța lor, în timp ce se pregăteau să urce într-un avion privat.

Millie Bobby Brown, despre dorința de a deveni mamă

Millie Bobby Brown a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă. În cadrul podcastului Smartless, actrița a dezvăluit că vrea să aibă un copil și să îmbrățișeze rolul de părinte.

„Mama mea a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19. (…) Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actriță și ca producătoare, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie. Este un lucru enorm. Jake a spus: nu putem face asta până nu ne căsătorim. Deci asta era chestia lui. Și ideea mea a fost că îmi doresc foarte mult o familie. Îmi doresc foarte mult o familie numeroasă”.

Millie Bobby Brown, declarații rare despre relația cu soțul său

Într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, Millie Bobby Brown a oferit câteva declarații rare despre relația cu soțul său, Jake Bongiovi, explicând de ce a luat decizia de a se căsători la o vârstă atât de fragedă. Actrița din Stranger Things și Jake, fiul lui Jon Bon Jovi, aveau 20 de ani, respectiv 22 de ani, când și-au unit destinele.

„Am discutat despre viziunile noastre politice, despre ce fel de familie vrem să construim, despre tipul de casă în care ne dorim să locuim, despre ce fel de relație căutăm și despre carierele pe care ni le dorim”, a explicat Millie Bobby Brown în interviul pentru Vanity Fair.

„Este o decizie atât de importantă și am vrut să ne asigurăm că o luăm pe cea corectă”, a continuat Millie Bobby Brown. „Știam că este. Întotdeauna a părut potrivit alături de el”.

Actrița a vorbit, de asemenea, despre ceea ce a învățat până acum despre căsnicie, spunând pentru Vanity Fair că „a iubi pe cineva și a fi îndrăgostit sunt două lucruri diferite”.

„Cred că am iubit multe persoane cu care am fost, așa cum îmi iubesc prietenii. Dar el este primul bărbat pe care l-am iubit și de care am fost îndrăgostită”, a spus Millie Bobby Brown despre soțul ei, Jake Bongiovi. „Dacă nu suntem pe deplin implicați, atunci care mai e rostul? Trebuie să fim, și mereu am fost”.

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro